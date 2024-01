Kings 120, Mavericks 115 : Les Kings battent les Kangz

Fraîchement sortis d’une victoire écrasante contre les Golden State Warriors, les Sacramento Kings ont poursuivi leur road trip de 7 matchs avec une visite à Dallas. Les Mavericks profitaient de la sortie de 73 points de Luka Doncic contre les Hawks d’Atlanta, mais ont voyagé d’Atlanta à Dallas pour la deuxième fois. Les Kings pourraient-ils en profiter et remporter une deuxième victoire pour commencer le road trip ?

Statistiques rapides

Résultat: Les rois gagnent, 120-115

Rois de Sacramento: 120pts, 53,8% fg, 36,7% 3 pt, 76,7% ft, 27 ast, 39 reb, 13 to

Mavericks de Dallas: 115 pts, 43,9% fg 34,8% 3 pt, 72,2% pi, 35 ast, 43 reb, 10 à

Eh bien, une victoire est une victoire. Les Kings avaient le contrôle total pendant les 2,5 premiers quarts-temps de celui-ci, mais ils ne parviennent généralement pas à repousser leurs adversaires. Les Kings ont gaspillé plusieurs avances et ont permis aux Mavericks de rester juste assez longtemps pour que la terrible exécution des Kings en fin de match montre une fois de plus sa vilaine tête. Les Kings obtiennent un W dans les livres, mais doivent se considérer chanceux et se regarder attentivement dans le miroir alors qu’ils poursuivent la saison.

Le bon, la brute et le truand

Le bon:

La défense de Keegan : Keegan Murray a gardé Luka Doncic tôt et souvent, et c’était glorieux. Trois blocs, une charge tirée, et cela crée de la frustration et de la confusion partout. C’est incroyable à quel point Keegan a fait un bond défensif au cours de sa deuxième année seulement dans la ligue, et cela dresse le portrait d’un avenir très brillant pour Murray en tant que star à double sens. Keegan a eu du mal avec son tir dans celui-ci, mais c’est formidable que Keegan ait déjà évolué et grandi au point où il peut avoir un impact positif énorme sur un jeu même sans bien tirer. HB agressif : Barnes a poursuivi sa récente tendance à commencer les matchs de manière agressive et à trouver des occasions de marquer. Barnes a terminé avec 20 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, et a terminé 4 sur 7 au-delà de l’arc. Les Kings sont tout simplement une meilleure équipe lorsque Barnes est agressif. Double Double Domas : Domantas Sabonis n’a pas réalisé son meilleur match, mais a tout de même prolongé sa séquence de double-double avec 17 points et 11 rebonds, plus 4 passes décisives. Je ne veux jamais que nous perdions de vue à quel point Domas est toujours bon. Le 17/11/4 car une mauvaise nuit nous a un peu gâté.

Le mauvais:

Le banc: Les Kings ont été portés par les partants dans ce match, tandis que le banc a eu beaucoup de difficultés. Malik Monk a mené l’unité de banc avec 9 points. Monk a réalisé de belles passes mais son tir n’était pas au rendez-vous pour le deuxième match consécutif. JaVale McGee a ajouté 6 points, Trey Lyles a 1 point, et c’est tout. Davion Mitchell était sans but en 11 minutes et était absolument cuit en défense.

Le moche:

Exécution en fin de partie: Cela aurait dû être une victoire facile, mais les Kings ont laissé les Mavericks traîner. Tout au long de la séquence, les Kings ont affiché tous les problèmes que nous avons déplorés lors des matchs serrés cette saison. Nous avons vu des tirs précipités, l’abandon du schéma offensif, des revirements stupides, un défi raté de l’entraîneur et Malik Monk ratant des lancers francs consécutifs. Cela a provoqué des retours en arrière majeurs et les Kings ont eu beaucoup de chance de survivre à toutes leurs erreurs.

Le roi des rois

De’Aaron Fox

Star Fox est absolument de retour. 34 points, 7/8 sur la ligne des lancers francs, 5 passes décisives, 3 rebonds et toute la fanfaronnade que nous aimons de Fox dans un grand match. Et Fox a affiché ces chiffres malgré des difficultés au-delà de l’arc, passant seulement de 1 sur 5 sur trois.

Suivant

@ Memphis Grizzlies, lundi 29 janvier, 17 h HP