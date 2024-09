Kingfish fait avancer le blues en refusant de se retenir

Décrit par le titan et mentor du blues-rock Buddy Guy comme « la prochaine explosion du blues », Christone « Kingfish » Ingram, 25 ans, a époustouflé les fans et les critiques avec son jeu de guitare incendiaire, sa voix douce et veloutée et son écriture expressive – une véritable triple menace.

Son premier album, « Kingfish », sorti en 2019, a fait ses débuts au sommet du Billboard Blues Chart et a reçu une nomination aux Grammy Awards. Son deuxième album, « 662 », a remporté le Grammy du meilleur album de blues contemporain. « Live In London », sorti l’année dernière et également nominé aux Grammy Awards, capture la puissance brute de Kingfish et de son groupe, passant sans problème des blues barnstormers au blues acoustique du Delta.

Kingfish a joué dans le monde entier devant des publics enthousiastes, des États-Unis au Japon en passant par l’Australie. Au fil de son parcours, il a contribué à sauver le blues moderne des marges. Sa musique est unique, mais imprégnée de ses influences : Albert King, BB King, Guy, Jimi Hendrix, Eric Clapton et Prince. « On m’a décrit comme un musicien né, c’est exactement ce que je suis », explique Kingfish. « Je me laisse simplement aller. »

Né et élevé à Clarksdale, dans le Mississippi, au cœur du delta du Mississippi, sans doute le berceau du blues, Kingfish vient d’une famille de musiciens et de chanteurs. À 8 ans, il a commencé à prendre des cours au Delta Blues Museum, situé à proximité. Kingfish y a non seulement maîtrisé le blues, mais il a également appris son histoire. L’un de ses professeurs l’a surnommé Kingfish, d’après le personnage de « The Amos ‘n Andy Show ».

À 14 ans, le prodige s’est produit devant la Première dame de l’époque, Michelle Obama, à la Maison Blanche, au sein d’une délégation d’étudiants musiciens du Delta Blues Museum. Au lycée, il a fait des tournées aux États-Unis et à l’étranger.

Kingfish se produira au City National Grove d’Anaheim mardi dans le cadre de l’Experience Hendrix Tour, aux côtés de Kenny Wayne Shepherd, Taj Mahal et Zakk Wylde. Son objectif est de sortir son troisième album studio en 2025.

Le Times a parlé à Kingfish de ses influences, de son statut de bluesman dans un monde hip-hop et de ses rêves pour l’avenir. Ce qui suit a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

On vous a surnommé l’avenir du blues et on vous a salué comme l’un des artistes de blues les plus prometteurs du moment. Pourquoi pensez-vous que votre musique trouve un écho aussi profond auprès de tant de gens ?

Carangue : J’ai ma propre théorie selon laquelle les gens voient simplement la réalité. Vous savez, les gens voient que je suis authentique, qu’il n’y a pas de gadget. Il y a beaucoup de gens qui posent quand ils jouent du blues ces jours-ci.

Je viens de la source, et je ne peux pas faire semblant. Quand je plisse les yeux et que je jette ma tête en arrière quand je joue et ce genre de choses, je ne le fais pas parce que j’ai vu BB King le faire. Je le fais parce que je laisse sortir mes problèmes avec ma guitare.

Vous avez remporté un Grammy, ouvert pour les Rolling Stones et Vampire Weekend, et collaboré avec tout le monde, de Guy au bassiste funk extraordinaire Bootsy Collins en passant par le rappeur sudiste BIG KRIT. Quel a été le moment fort de votre carrière ?

Carangue : Mon Dieu, tout, j’apprécie tout ça. Bien sûr, à chaque fois que je joue avec M. [Buddy] Guy est un moment fort. Et le Grammy était génial. J’ai vécu des expériences incroyables.

Christine « Kingfish » Ingram (Jim Fraher / Avec l’aimable autorisation d’Alligator Records)

Vous jouez plusieurs concerts à travers le pays dans le cadre de la tournée Experience Hendrix. Vous êtes né en 1999 et Jimi Hendrix est décédé en 1970. Quel rapport entretenez-vous avec sa musique ?

Carangue : Eh bien, c’était un musicien qui a été l’un des premiers à venir apporter sa touche au blues, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne le faisait pas au sens traditionnel du terme. C’était un gars noir qui venait jouer des riffs rock. Ce n’était pas normal à l’époque. Donc, il était très unique. Moi, j’aime être unique, et c’est ce qui m’a attiré vers Hendrix. Il était unique et diversifié. Dès que vous entendez Hendrix jouer, vous pouvez dire que c’est lui. De plus, il n’avait pas peur d’essayer de nouvelles choses, comme ajouter des trucs psychédéliques au blues et créer un grand melting-pot de blues, de rock et de funk et même de R&B dans sa musique.

Quelles sont vos chansons préférées d’Hendrix ?

Carangue : La première chanson que j’ai entendue de lui était « Purple Haze ». J’aime beaucoup les morceaux profonds : « Angel », « If 6 Was 9 », « Voodoo Child (Slight Return) ». « Machine Gun » est sans aucun doute l’une de mes préférées. Il a joué de la guitare sur cette chanson.

Outre Hendrix, quels autres guitaristes vous ont inspiré ? Quels sont vos préférés ?

Carangue : Eh bien, du blues traditionnel, il y a des gars comme Son House, Robert Johnson, Johnny Shines, Lightnin’ Hopkins, mais aussi des gars comme Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush, Eddy Clearwater, tous ces grands noms du blues de Chicago. Et puis, quand j’ai commencé à élargir mon oreille, je me suis intéressé à des gars comme Prince, Ernie Isley, Gary Moore. On peut même y ajouter Stevie Ray Vaughan.

Quels sont certains de vos albums préférés ?

Carangue : Je dirais « Are You Experienced » de Hendrix. J’adore ce disque. « Brown Sugar » et « Voodoo » de D’Angelo sont deux de mes disques préférés. « Super Fly » de Curtis Mayfield, oui, c’était un super album. Et « Purple Rain » de Prince était un autre super album.

Comment es-tu devenu si bon à la guitare ?

Carangue : À l’école, j’avais des amis, mais je n’avais pas d’amis qui étaient si cool avec moi qu’ils passaient du temps avec moi en dehors de l’école ou m’envoyaient des SMS ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, quand je rentrais à la maison, je ne parlais à personne. Tout ce que j’avais à faire, c’était de m’asseoir sur ma guitare et sur mon ordinateur portable et d’étudier des vidéos de tous ces guitaristes et de jouer. La guitare est devenue ma meilleure amie en quelque sorte.

J’ai entendu dire que tu travaillais beaucoup ton chant.

Carangue : J’ai commencé à travailler sur ma voix il y a quelques années, quand j’ai commencé à recevoir des compliments à son sujet. Je commence à m’étirer davantage et à me projeter davantage, à utiliser un peu plus ma tessiture. J’aime les chanteurs avec un vibrato lent et lourd comme Luther Vandross et Erykah Badu, Patti LaBelle, Aretha Franklin, Barry White et Nate Dogg.

Je t’ai vu récemment au Fonda Theater à Los Angeles. Tu as fait danser le public pendant tout le concert. Comment te sens-tu en live ?

J’ai l’impression de mesurer 3 mètres ! Tous mes malheurs et mes douleurs disparaissent pendant 90 ou 100 minutes. Je n’ai aucun souci au monde. Je vis l’instant présent. Pour moi, je pense que monter sur scène est la meilleure chose dans la musique.

Vous avez sorti « Live In London » en 2023 après seulement deux albums studio. Pourquoi avoir sorti un album live si tôt dans votre carrière ?

Carangue : J’entends toujours les fans dire qu’une expérience live avec Kingfish est très différente de celle sur disque. Je voulais juste capturer ça pour les gens qui ne m’ont pas vu en live. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que je me suis un peu contenu en studio. Mais en live, je laisse tout naturellement aller.

Le blues est imprégné de tristesse et de douleur. Sur quelles expériences personnelles puisez-vous pour puiser dans ces émotions ?

Carangue : J’en ai eu pas mal. Comme j’étais un grand gaillard, les autres enfants de l’école s’en prenaient à moi et ce genre de choses. Cette expérience m’a donné le blues. Mes parents ont également divorcé quand j’avais environ 8 ans. Ils ne se sont pas quittés sur une bonne note, et c’est ce qui a fait que ma mère et moi sommes devenues sans-abri pendant un certain temps. C’est aussi ça le blues. Puis ma mère est décédée en 2019, ce qui a été difficile. Je n’avais pas de problèmes de fille ou de femme ou quoi que ce soit de ce genre à cet âge-là, mais j’ai eu ma part de souffrance.

Vous êtes un bluesman électrique dans un monde de hip-hop. Albert King, Jimi Hendrix, BB King et Duane Allman et Dickey Betts des Allman Brothers, pour n’en citer que quelques-uns, sont partis depuis longtemps. Avez-vous parfois l’impression d’être né des décennies trop tard ?

Carangue : En tant que musicien qui aime tous ces guitaristes, on a envie de revenir à cette époque et de voir à quoi ça ressemblait. Mais bon, ce n’était pas vraiment la meilleure époque pour tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. En tant qu’homme noir du Sud et connaissant l’histoire, les gens n’étaient pas aussi ouverts d’esprit qu’ils le sont aujourd’hui. Donc, oui, c’est une épée à double tranchant pour moi.

Pourquoi pensez-vous que le blues est tombé en disgrâce ?

Carangue : Je ne pense pas que le blues soit totalement tombé en désuétude, mais nous vivons dans un monde en constante évolution. Je dirais qu’aux États-Unis, les gens considèrent parfois le blues comme une musique d’antan, ce qui limite le nombre de personnes qui s’y exposent. Mais je pense que ces dernières années, certains artistes sont arrivés sur la scène, qui ont réussi à associer un son plus grand public au blues. Et cela a été formidable pour la musique. Vous avez Gary Clark Jr., Eric Gales et moi-même, par exemple, qui, je pense, font évoluer l’idée que les gens se font du blues.

Il faut comprendre une chose : le blues est là pour toujours. C’est la vie, il y aura toujours des gens qui souffrent, et c’est un genre musical qui parle directement de ça. Quand Gary sera parti, Eric sera parti, et quand je serai parti, il y aura d’autres jeunes qui en auront. C’est la beauté du blues.

Quel rôle ont joué vos parents dans votre découverte de la musique ?

Carangue : Ma mère avait des goûts musicaux très variés. Grâce à elle, j’écoutais toujours les Spinners, Earth, Wind & Fire, Rick James, les Isley Brothers, Smokey Robinson, Chicago, Bon Jovi. Ma mère était aussi chanteuse à l’église. Elle, mes oncles, mes tantes et ma famille jouaient et chantaient à l’église. Ce sont les premiers musiciens qui m’ont inspiré. Mon père, en revanche, est celui qui m’a fait découvrir le rap, avec mon frère. Et c’est lui qui m’a acheté des instruments.

Le blues est né du simple fait que je suis le produit de mon environnement. Clarksdale est une ville historique du blues. J’ai vécu juste à côté d’un groupe de blues quand j’étais petite, un groupe de blues rempli de légendes locales. J’allais chez eux quand ils organisaient des fêtes.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Carangue : Je veux collaborer avec un groupe d’artistes qui sont en dehors du monde du blues, faire quelque chose sur disque avec Snoop Dogg, Thundercat, la chanteuse R&B HER

J’ai entendu dire que tu venais d’emménager à Los Angeles. C’est vrai ?

Carangue : Ouais, je vais être honnête : j’ai commencé à sortir avec une femme ici. Donc, quand je sortais, je revenais lui rendre visite, mais cette relation n’a pas fonctionné. J’ai donc récemment trouvé mon propre appartement à Hollywood.

J’aime la diversité [the city] est. Le rythme lent du Sud me manque, mais là encore, avec ce rythme lent, il ne se passe pas grand-chose. Je suis plus proche de [recording] des studios et des artistes différents et tout ça parce que presque tout le monde est ici ou est en visite à un moment donné. La culture est géniale. La nourriture ici est également excellente. J’adore les sushis. Il y a de bons endroits pour les smoothies ici. Tous les endroits végétaliens sont sympas aussi. Je ne suis pas végétalien, mais j’essaie de manger un peu plus sainement ces jours-ci, donc LA offre de bonnes options au lieu d’un carré de côtes plus lourd… Je suppose que je suis maintenant un résident officiel de Californie (Kingfish rit).

Ballon, ancien journaliste du Times, de Forbes et du magazine Inc., enseigne un cours d’écriture avancé à l’USC. Il vit à Fullerton.