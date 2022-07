Kingdom Rush Vengeance TD maintenant sur Apple Arcade

Arcade aux pommes a sorti Kingdom Rush Vengeance TD vendredi. Le nouveau jeu rejoint Legends of Kingdom Rush d’Apple Arcade et Frontières de Kingdom Rush. Si vous n’êtes pas abonné à Apple Arcade, vous pouvez toujours jouer à Kingdom Rush Vengeance TD, mais cela vous coûtera 5 $ dans l’App Store.

Construisez des tours et préparez une armée de héros pour les attaques ennemies. Améliorez vos héros et exécutez votre stratégie à travers 28 étapes différentes. Pour chaque ennemi vaincu, vous gagnez des pièces en jeu que vous pouvez utiliser pour construire plus de défenses. Réfléchissez stratégiquement aux pouvoirs que vous utilisez, à la fréquence à laquelle vous les déployez et à l’endroit où vous placez vos tours, car le jeu ne fait que devenir plus difficile.

Si vous êtes fan de Survie Z, Bloons TD 6 et Batailles Lego Star Warsvous apprécierez ce jeu.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.