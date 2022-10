King Tut et ses trésors prennent vie pour un âge haute définition à Vancouver – Kelowna Capital News

Une nouvelle exposition célébrant l’ancien pharaon King Tut est sur le point d’atterrir dans plusieurs villes avec une touche très moderne – jetant un regard numérique sur le garçon roi à l’ère d’Instagram.

Pas un seul trésor doré ou artefact de la tombe n’est visible à “Beyond King Tut: The Immersive Experience”. Au lieu de cela, des projections numériques haute résolution du monde de Toutankhamon sont éclaboussées le long des hauts murs et des sols alors que les visiteurs parcourent neuf galeries qui retracent sa vie, sa mort et son époque.

“La culture de l’Égypte ancienne et de l’Égypte moderne est une culture qui, nous le savons, fascine sans cesse notre public, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Alors la question est devenue, comment racontons-nous cette histoire à travers une lentille de 2022 ? » dit Kathryn Keane, vice-présidente des expériences publiques pour la National Geographic Society, qui aide à produire le spectacle.

L’exposition coïncide avec le 100e anniversaire de la découverte de la tombe, un moment décisif dans l’archéologie. “Beyond King Tut” ouvre vendredi à New York et est déjà ouvert à Washington, DC, avec des ouvertures à Los Angeles et Vancouver (au Convention Center) prévues pour le 4 novembre, et des plans pour Atlanta, Houston, San Diego et San Francisco.

Le spectacle de New York se déroule dans l’immense espace événementiel Pier 36 – qui abritait autrefois 25 terrains de basket – et utilise 25 000 pieds carrés (2322,58 mètres carrés) pour montrer la chambre funéraire de Tut, explorer son arbre généalogique, comment il a été préparé pour la momification, les trésors il a été enterré avec et même son impact sur la culture populaire. Un film d’introduction présenté dans la tente d’un archéologue lance le processus, et tout cela est très convivial pour les médias sociaux.

Il existe quelques répliques des 5 400 objets trouvés dans la tombe de Tut, dont son modeste trône et un élégant voilier égyptien, dont la voile fournit un écran pour les projections. Un bloc de pierre devient son sanctuaire, un lieu où des projections montrent ses différents cercueils et son magnifique masque funéraire doré. Les visiteurs peuvent également jouer à un jeu de société que les anciens Égyptiens appréciaient – l’un des cinq jeux de société trouvés dans sa tombe – appelé senet, une sorte de précurseur du backgammon.

“Je pense toujours qu’il est intéressant, en particulier pour les enfants, de leur montrer qu’il y a 3 000 ans, les gens n’étaient peut-être pas si différents qu’eux”, déclare Keane. “Cela aide le public à se connecter avec une époque de l’histoire qui est si lointaine qu’il est presque difficile d’imaginer.”

L’exposition se termine par une salle massive et une séquence animée tourbillonnante, vive, voire trippante qui retrace ce que les anciens Égyptiens croyaient être le chemin difficile de Tut vers l’au-delà. Après l’expérience immersive formelle, les invités qui choisissent de payer un supplément peuvent attacher des casques VR pour regarder le film “Toutankhamon : Entrez dans la tombe”, raconté par Hugh Bonneville de la renommée “Downton Abbey”.

Depuis que l’archéologue anglais Howard Carter a découvert la tombe intacte de Tut en 1922, le pharaon a capturé l’imagination du public. Les curieux ont fait la queue pendant des heures pour voir la tournée américaine dans les années 1970, qui a attiré plus de 8 millions de personnes et inspiré des hommages à la culture pop tels que la parodie Tut de Steve Martin sur “Saturday Night Live”.

Mark Lach, le producteur créatif de la nouvelle émission qui a déjà fait des tournées avec des expositions Tut riches en artefacts, dit que le petit roi “se serait probablement perdu dans les pages de l’histoire sans cette incroyable découverte il y a 100 ans”.

Il devint roi vers 9 ans et mourut mystérieusement à 18 ou 19 ans, retrouvé dans une modeste tombe non démontée par les pilleurs de tombes. Lach dit que tout ce qui concerne Tut a “l’étoffe de ce genre de tempête d’intrigue parfaite”.

“Beyond King Tut” est produit par Paquin Entertainment Group et Immersive Experiences. La technologie qu’ils ont exploitée arrive à un moment clé pour les artefacts Tut.

L’Égypte, qui lutte pour relancer le tourisme battu par des années de troubles politiques, a hâte de rassembler ses trésors archéologiques à l’intérieur du pays. Un nouveau musée près des pyramides contiendra la collection complète de Toutankhamon, ce qui signifie que les expositions itinérantes sont peu probables avant de nombreuses années.

“Je suis tellement heureux pour l’Égypte, pour les gens qui visitent l’Égypte, mais pour ceux qui ne peuvent pas aller en Égypte, je pense que cette exposition est la meilleure chose à faire et donne vie à ces artefacts d’une toute nouvelle manière”, déclare Lach.

Les expériences immersives font fureur ces jours-ci, avec des expositions itinérantes et projetées de Vincent Van Gogh, Gustav Klimt, Frida Kahlo et Claude Monet, pour n’en nommer que quelques-unes. Il y a même une exposition concurrente de Tut appelée “Immersive King Tut” en tournée aux États-Unis

La réalisation de cette exposition immersive Tut a nécessité un peu plus de réflexion que celles qui célèbrent les peintres, a déclaré Lach. “Vous vous perdez en quelque sorte dans l’art, et l’art prend vie, si vous voulez”, a-t-il déclaré. “Alors que nous nous sommes assis avec celui-ci, nous avons pensé:” Cela a vraiment besoin et mérite plus d’un scénario, plus d’une progression – un début, un milieu et une fin. “”

Keane a accepté, espérant faire avancer le médium en ajoutant plus d’éléments éducatifs. Elle dit que l’expérience Tut a aiguisé l’appétit de National Geographic pour faire plus de projets numériques de ce type.

“Je pense que nous espérons que nous pourrons ouvrir un peu la voie et que les musées commenceront à adopter certaines de ces techniques dans leur propre narration, et rendront les musées plus accessibles aux gens parce que c’est l’objectif : apporter des informations plus grandes et plus diversifiées. auditoires.

—Mark Kennedy, Associated Press

