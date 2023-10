LES APPARTEMENTS – Fort d’avoir accumulé 377 verges au total en attaque et lancé quatre touchés lors de la victoire 46-42 de Georgia Tech contre le numéro 17 de Caroline du Nord samedi soir, le quart-arrière Roi Haynes (Longview, Texas/Longview HS) a été nommé sur les listes Davey O’Brien Award Great 8 et Manning Award Stars of the Week pour la semaine 9 de la saison de football universitaire. Les deux prix récompensent les meilleurs quarts-arrières de la semaine au pays.

King a complété 23 passes sur 30 pour 287 verges et quatre scores et a également couru huit fois pour 90 verges tout en menant Georgia Tech (4-4, 3-2 ACC) après quatre déficits différents à deux chiffres lors de la victoire. Stimulés par les 377 verges au total de King, les Yellow Jackets ont accumulé 635 verges offensives en équipe, leur total le plus élevé jamais enregistré dans un match de la Conférence de la côte atlantique.

Pour la saison, King mène l’ACC pour les passes de touché (21) et les points responsables (18,2/match) et se classe deuxième de la ligue pour le total de verges par la passe (2 122) et l’attaque totale par match (323,0). Il se classe parmi les 10 meilleurs au niveau national pour les passes de touché, l’attaque totale et les points responsables.

Le vote des fans déterminera laquelle des huit Manning Stars sera nommée quart-arrière de la semaine aux Manning Award. Pour voter pour Haynes King de Georgia Tech, cliquez sur ICI. Le vote se termine jeudi à 10 h HE et celui qui aura obtenu le plus de votes sera nommé quart-arrière du prix Manning de la semaine.

Le prix Davey O’Brien nommera mardi son quart-arrière national de la semaine

King et les Yellow Jackets reviennent à l’action samedi à 14 heures à Virginia. Le match sera télédiffusé à travers le pays sur The CW (Peachtree TV – Ch. 17 à Atlanta).

Il reste des billets pour les deux derniers matchs à domicile de Georgia Tech de la saison régulière – le 18 novembre contre Syracuse et le 25 novembre contre son rival Georgia. Cliquez sur ICI pour acheter des billets en ligne.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et à www.ramblinwreck.com.