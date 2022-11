King of Beers obtient l’interdiction de stade des hôtes de la Coupe du monde

Budweiser, le principal sponsor de la bière pour la FIFA au cours des trois dernières décennies, a reçu une interdiction de stade sur les bières du Qatar lors de la Coupe du monde. Lancé en quelques jours, il y a maintenant une interdiction de vendre de la bière à la majorité des clients.

Selon le Financial Times, l’alcool n’est pas interdit pour tout le monde, partout à la Coupe du monde. Cependant, il est sévèrement limité. Par exemple, les ventes de bière sont limitées aux suites d’accueil à l’intérieur des stades. Ces suites d’hospitalité sont assez chères. Les prix atteignent plus de 1 000 $ par match, selon le site Web de la FIFA.

Pour les fans de tous les jours qui assistent à la Coupe du monde, le seul endroit où acheter de la bière sera les fan zones autour de Doha. La Financial Times a cité le FIFA Fan Festival comme exemple. La zone des fans à ciel ouvert dispose d’un écran géant pour que les fans regardent les matchs. C’est le même que la Russie a utilisé dans ses villes en 2018. Ou, le célèbre écran et la zone de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro en 2014.

Pour Qatar 2022, ce type de fan festival est le seul endroit où les fans peuvent acheter de la bière. Même dans ce cas, les estimations des prix varient autour de 12 $ pour une bière.

Les bières ajoutées à l’interdiction des stades lors de la Coupe du monde 2022

Auparavant, le Qatar s’efforçait de minimiser la fréquence de l’alcool lors de la Coupe du monde en installant des tentes à bière dans des zones plus cachées des stades. Essentiellement, si les fans ne pouvaient pas trouver la bière, ils n’achèteraient pas la bière. Maintenant, il a fait demi-tour quelques heures seulement avant le tournoi. Les bières ont une interdiction de stade pour la majorité des participants à la Coupe du monde.

L’alcool n’est qu’un des nombreux points de discorde de la Coupe du monde de cette année. La consommation d’alcool est strictement contrôlée et n’est autorisée qu’à l’intérieur des restaurants et des hôtels où elle est en dehors de la vue sur la rue. Avec plus d’un million de personnes qui devraient affluer dans le pays, beaucoup auront à l’esprit la consommation d’alcool.

Peut-être plus notable est l’impact de Budweiser. AB InBev, le propriétaire de Budweiser, a déclaré que la situation échappait au contrôle de l’entreprise.

“En tant que partenaires de la FIFA depuis plus de trois décennies, nous attendons avec impatience les campagnes de la Coupe du monde pour célébrer le football avec nos consommateurs”, a déclaré un porte-parole de la société. “Certaines des activations de stade prévues ne peuvent pas avancer en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.”

Budweiser a également publié un Tweet maintenant supprimé qui disait simplement : « Eh bien, c’est gênant… »

La Coupe du monde commence le dimanche 20 novembre, alors que les hôtes, le Qatar, affrontent l’Équateur.

PHOTO : IMAGO / PA Images