King George: Westover, Emily Upjohn et Mishriff parmi les super six à Ascot en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Westover, Emily Upjohn et Mishriff ont tous tenu bon pour un renouvellement fascinant des enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

La formation de Ralph Beckett Westover est un grand favori pour le point culminant du milieu de l’été après son travail de démolition dans le Derby irlandais le mois dernier, mais il est peu probable qu’il fasse les choses à sa façon sous Colin Keane, avec John et Thady Gosden lançant un formidable assaut à deux volets.

Emily Upjohn devait disputer les Irish Oaks le week-end dernier après sa courte défaite dans les Oaks à Epsom, mais des problèmes de voyage lui ont fait manquer un voyage au Curragh.

Du coup, la monture de Frankie Dettori rejoint son illustre compagnon d’écurie Mishriffqui était deuxième derrière Adayar dans King George l’année dernière et a prouvé qu’il était aussi bon que jamais lorsqu’il a été touché par Vadeni dans l’Eclipse il y a trois semaines.

James Doyle s’associe à Mishriff pour la première fois, en remplacement de l’ancien pilote retenu par le propriétaire Prince Faisal, David Egan.

Le jockey James Doyle parlera à David Egan après avoir remplacé son collègue de la salle de pesée sur Mishriff pour le roi George de samedi après la conclusion de l’accord de mandat d’Egan avec le propriétaire, le prince Faisal.



Raider allemand Torquateur Tassevainqueur surprise du Prix de l’Arc de Triomphe l’an dernier, ajoute du piment international à ce plateau de six joueurs.

Aidan O’Brien, qui a déjà remporté l’or dans le concours du mile et demi avec Galileo (2001), Dylan Thomas (2007), Duke Of Marmalade (2008) et Highland Reel (2016), s’appuie cette année sur Broomequi a remporté les Hardwicke Stakes sur le parcours et la distance lors de sa dernière apparition.

Le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe 80/1 Torquator Tasso se rend à Ascot samedi dans le but de provoquer une autre surprise majeure dans le King George, en direct sur Sky Sports Racing



Le trajet en Pyledriver a mis «le feu dans le ventre» de McDonald

Le peloton petit mais sélect est complété par la star stable de William Muir et Chris Grassick Pyledriverqui a trouvé Hukum trop fort lors de la défense de sa couronne lors de la Coronation Cup d’Epsom le mois dernier.

Avec son cavalier régulier Martin Dwyer écarté par blessure, et Dettori, qui a été sur la planche les deux dernières fois, indisponible, PJ McDonald prend le relais en selle.

Le jockey PJ McDonald dit que recevoir l’appel pour monter Pyledriver des entraîneurs William Muir et Chris Grassick dans le King George de samedi à Ascot est un “boost de confiance”



McDonald a déclaré à Sky Sports Racing: “Je suis absolument ravi de recevoir l’appel. J’ai toujours eu bon espoir parce que j’ai déjà gagné contre lui et mon agent est sur le ballon depuis un certain temps. Mon agent travaille pour Martin [Dwyer] ainsi, nous avions des informations privilégiées sur ce qui se passait !

“Je roule beaucoup pour Willie [Muir] de toute façon, alors croisons les doigts pour que nous puissions rouler jusqu’à samedi.

“Il a aussi une chance, donc j’ai hâte de revenir à bord.

« J’ai parlé brièvement à Martin, mais nous aurons une bonne conversation lorsque nous verrons les déclics finaux et le tirage au sort. Nous couvrirons tous les angles. Le camp est très détendu. »

William Muir a admis qu’il avait eu beaucoup de jockeys qui offraient leurs services pour le grand tour sur Pyledriver



La carrière de McDonald est passée au niveau supérieur entre 2017 et 2019, en portant son total annuel au-delà de 100 à trois reprises consécutives et en décrochant quatre succès dans le groupe 1 sur Laurens de Karl Burke.

Les choses se sont quelque peu ralenties depuis, le joueur de 40 ans n’ayant remporté que deux prix Listed la saison dernière.

“J’ai traversé les premières années de ma carrière sans vraiment monter trop de chevaux de Groupe”, a déclaré McDonald. “Au cours des dernières années, j’ai eu la chance d’avoir Laurens, Invincible Army et Clever Cookie et vous en avez le goût. Cela ne vous manque pas de les monter. C’est un grand buzz de faire partie des grands jours.

“Il y aurait beaucoup de jockeys faisant la queue pour le monter, donc c’est un booster de confiance pour moi.

“Je me trouve dans une position privilégiée pour monter un bon cheval comme celui-ci, c’est une race différente de ce que nous montons au quotidien. C’est de cela qu’il s’agit et cela fait brûler ce feu dans le ventre.”