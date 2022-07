King George VI et Queen Elizabeth Stakes: William Muir à la recherche de plus de gloire internationale avec Pyledriver | Nouvelles de la course

Willie Muir tracera un parcours qui pourrait inclure un voyage à la Breeders ‘Cup avec l’impressionnant vainqueur du roi George VI et de la reine Elizabeth Stakes, Pyledriver.

Dimanche, l’entraîneur de Lambourn, qui s’entraîne en partenariat avec Chris Grassick, a confirmé que le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe à ParisLongchamp le 2 octobre sera la prochaine cible du quinquennal, avec la Japan Cup et le Hong Kong Vase. également à l’étude.

“La Breeders’ Cup est après l’Arc, donc fondamentalement l’Arc est le prochain à l’ordre du jour et une fois que vous avez gagné cette course, vous avez une entrée gratuite pour la Japan Cup, comme la Breeders’ Cup, comme Hong Kong, ” dit Muir. “Nous ne pouvons pas tout faire. Il est impossible de tout faire.”

Les propriétaires de Pyledriver ont admis avoir été choqués par la manière dont il a remporté la victoire dans le King George à Ascot samedi.



Martin Dwyer, qui s’est associé à Pyledriver dans tous les 18 départs en carrière sauf quatre, est actuellement en convalescence après une intervention chirurgicale pour réparer un LCA déchiré et a laissé entendre qu’un voyage à Keeneland pourrait être envisagé après l’Arc.

Muir a déclaré: “Les trois propriétaires et moi, et certainement Martin – même s’il ne monte pas, il fait partie intégrante du parcours de ce cheval – déciderons où nous irons après l’Arc. La Breeders ‘Cup est possible. Nous aurons une réunion et discuter de la direction que nous prendrons, mais l’Arc est le prochain.”

Le succès 18-1 de Pyledriver, battant cinq rivaux par plus de deux longueurs et trois quarts lors du point culminant d’Ascot au milieu de l’été d’un mile et demi, s’est déroulé en un peu moins de deux minutes et demie.

Il avait 18 longueurs d’avance sur le vainqueur du Derby irlandais Westover et 25 longueurs devant la malchanceuse finaliste des Oaks Emily Upjohn, qui représentait la génération Classic.

Le jockey PJ McDonald ne pouvait pas croire la facilité avec laquelle Pyledriver a remporté le King George à Ascot et admet qu'il doutait que des jours comme celui-ci ne se reproduisent jamais.



Muir, qui s’entraîne depuis 1991, pense que la victoire sous le jockey PJ McDonald peut être décriée dans certains milieux, car Pyledriver n’est pas installé dans une plus grande cour.

“Il est grandiose, vraiment bon ce matin”, a rapporté Muir. “Il s’est bien sorti de la course, il est très content. J’étais sorti avec lui vers 5h du matin ce matin et il va bien. “D’autres ont peut-être la gueule de bois, mais je ne bois pas. Quelques-uns des garçons qui sont venus ce matin étaient en train d’allaiter !”

Il a ajouté : « Le cheval le mérite absolument, mais cela ne fait aucune différence. » « Si ce cheval avait été entraîné par Aidan (O’Brien) ou par John Gosden, il serait une superstar.

“Il ne sert à rien de dire” c’est un pour le petit homme “, puis d’aller dire” ce cheval n’a pas performé ou ce cheval n’a pas performé, parce qu’il n’a pas fait cela ou qu’il a raté le break “.

“Avant la course, ils ont dit:” Westover a été une fantastique gagnante du Derby irlandais et a été une perdante malchanceuse dans le Derby anglais … Emily Upjohn est la meilleure que nous ayons jamais vue – elle s’est emballée à Sandown et a gagné à York et elle n’a pas eu de chance à Epsom, si elle n’avait pas trébuché, elle aurait gagné les Oaks… Mishriff a fait virer le jockey parce qu’il aurait dû gagner l’Eclipse la dernière fois… le cheval allemand a très bien remporté son Groupe Deux et a remporté l’Arc de l’année dernière … Broome a remporté le Hardwicke la dernière fois ‘- sans mentionner Pyledriver!

« Puis, après la course, [they say] “aucun d’entre eux n’a joué”. “Mais vous ne pouvez rien lui enlever – c’était un temps très rapide.”

Bien que le déroulement du concours du groupe 1 ait été officiellement décrit comme bon à ferme, Muir a senti que le terrain roulait plus facilement et a fait l’éloge du directeur de course Chris Stickels pour avoir produit une surface qu’il a qualifiée de “parfaite”.

Muir a également contré ceux qui estimaient que le vainqueur de l’Arc de la saison dernière, l’Allemand Torquator Tasso, qui a chassé Pyledriver, n’avait pas ses conditions optimales.

“J’ai marché sur le parcours et j’ai fait preuve de fair-play envers Chris Stickels. Ce parcours était dans un état magnifique”, a déclaré Muir. “C’était un bon terrain. Ce n’était pas bon à raffermir [good in places], c’était beau, beau terrain. Terrain parfait.

“Mais ils oublient tous, il y a quatre courses, quand j’allais à Hong Kong, ils ont dit:” Pyledriver est bien meilleur sur un sol mou “.

“Maintenant, nous sommes partis et avons gagné, nous sommes plus longs dans le pari pour l’Arc que le cheval qui a terminé deuxième, car on dit que le cheval allemand appréciera le sol mou ! Je pense que les gens ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent.”

Pyledriver est aussi gros que 16-1 avec William Hill pour l’Arc, avec Torquator Tasso généralement la moitié de ces chances de répéter la victoire de la saison dernière.