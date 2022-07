King George VI et Queen Elizabeth Stakes: le héros de l’arc Torquator Tasso se prépare pour Ascot Group One | Nouvelles de la course

Le héros du Prix de l’Arc de Triomphe, Torquator Tasso, est fermement sur la bonne voie pour le King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes de samedi après des connexions agréables lors d’un galop sur l’hippodrome lundi matin.

L’enfant de cinq ans formé par Marcel Weiss a remporté le choc du premier concours européen de demi-fond à ParisLongchamp en octobre – et bien qu’il ait été bien battu lors de son retour à l’action à Baden-Baden en mai, il a rebondi sur les voies gagnantes avec un affichage dominant à Hambourg plus tôt ce mois-ci.

Bien qu’il soit susceptible de rencontrer un terrain beaucoup plus rapide à Ascot ce week-end, Weiss est heureux de lui donner la chance de suivre les traces de Danedream et de Novellist, qui ont revendiqué la gloire du roi George pour l’Allemagne en 2012 et 2013 respectivement.

Le jockey Rene Piechulek célèbre sur Torquator Tasso après avoir remporté le Prix de l’Arc de Triomphe





Torquator Tasso s’est échauffé pour son voyage en Grande-Bretagne avec une séance d’entraînement de 11 stades à l’hippodrome de Mulheim sous la direction du jockey régulier Rene Piechulek, après quoi Weiss a déclaré: “J’étais très content du cheval dans son travail. C’était un travail très important et cela me donne beaucoup de confiance car j’ai vu le cheval tel qu’il était l’an dernier et il s’améliore de jour en jour.

“Après l’Arc, nous avons élaboré un plan pour cette année et c’était un souhait du propriétaire d’aller à Ascot avant de retourner à l’Arc. Danedream a également remporté l’Arc puis le King George pour l’Allemagne, ce qui vous dit que vous pouvez essayez de le faire et vous pouvez gagner.

“Le terrain ne sera pas un problème ; Ascot est une très belle piste et elle est maintenue en bon état, surtout pour les chevaux de qualité ce week-end.

“A Hambourg, il a gagné sur un terrain rapide. Il est juste peut-être un peu meilleur quand le terrain est plus mou, mais il peut aller sur tous les terrains.”