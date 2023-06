King George VI et Queen Elizabeth Stakes: Hukum prêt pour le test de juillet après avoir raté Royal Ascot | Nouvelles de la course

Hukum, qui a contourné Royal Ascot en raison du terrain rapide, visera désormais les King George VI et Queen Elizabeth Stakes.

L’entraîneur Owen Burrows a décidé de retirer le vainqueur du Brigadier Gerard de Sandown des Hardwicke Stakes, après que le terrain se soit resserré tout au long de la semaine.

Hukum a battu le vainqueur du Derby de la saison dernière, Desert Crown, lors de son brillant retour à l’action après une année sabbatique, après avoir subi une fracture de la jambe arrière potentiellement mortelle lors de sa victoire lors de la Coronation Cup de l’année dernière à Epsom.

Hukum a remporté le succès de Royal Ascot dans les King George V Stakes en 2020





Connections a estimé qu’ils ne voulaient pas le risquer dans la course remportée par le héros du roi George Pyledriver l’an dernier. Cependant, le directeur de course de longue date de Shadwell, Angus Gold, tient à affronter le vainqueur de Hardwicke lors du temps fort de 12 stades le 29 juillet.

« Hukum fonctionnera si et quand nous aurons de la pluie », a déclaré Gold. « C’était une situation de toucher et de départ [on Saturday]. Nous avions envie de le courir, mais Owen a juste senti à la fin que même si nous pouvions le courir et qu’il pouvait gagner, il pourrait revenir un peu endolori après cela et nous aurions tous l’air idiots.

« Nous l’avons gardé à l’entraînement et avons passé beaucoup de temps à le remettre en ordre après sa blessure l’année dernière et il a juste estimé que c’était un trop grand risque. C’est frustrant mais sensé.

« L’idée est vraiment le King George. Si le terrain était bon ou même s’il était bon à ferme, nous devrons peut-être tenter notre chance. C’est le grand jour. Nous verrons comment nous approchons du temps. »

Anmaat se bat à l’extérieur pour remporter le Groupe 1 Prix d’Ispahan





Pendant ce temps, le vainqueur du Prix d’Ispahan de Burrows, Anmaat, se prépare pour le Coral-Eclipse samedi semaine, bien que le héros des Stakes du Prince de Galles, Mostahdaf, fasse une embardée dans la course.

Gold a déclaré: « Nous avons eu un gagnant qui était un gagnant très important. Touchez du bois, Mostahdaf s’en est très bien sorti. J’ai parlé à John Gosden [on Saturday] et il dit qu’il rebondit.

« John a tout à fait raison et a dit que nous savons que ce cheval est bien frais. Il a ramené beaucoup de chevaux deux semaines plus tard, pensant que vous avez eu beaucoup de temps, et ils sortent et courent à plat.

« Particulièrement comme nous l’avons fait avec Al Asifah, je pense que nous allons rester assis avec Mostahdaf et, espérons-le, l’amener à York sous la même forme en août. »

Il a ajouté: « L’éclipse n’est pas envisageable pour Mostahdaf. Nous avons toujours Anmaat, si le terrain le permet. S’il est en bonne forme et que les conditions semblent appropriées, nous espérons y aller avec lui. »

La prometteuse pouliche de trois ans Al Asifah, qui a remporté ses deux premiers départs, y compris un succès fulgurant dans un concours Listed de 10 stades à Goodwood plus tôt ce mois-ci, sera retenue après une sixième décevante à Warm Heart lorsque la cote est pour le Ribblesdale Stakes jeudi.

Complétée pour le concours du groupe deux pour son premier essai sur 12 stades, seulement 11 jours après son deuxième départ, elle a couru large mais n’a pas repris lorsque le jockey Jim Crowley a posé la question.

Gold a déclaré: « Tout le monde a des opinions différentes sur Al Asifah, mais pour moi, elle était juste plate.

« Jim a dit qu’il n’était jamais vraiment content d’elle, jamais vraiment à l’aise. Je vois tous les experts dire qu’elle n’est pas restée – elle n’aurait pas gagné à un mile et quart.

« Je me fiche de ce que quelqu’un dit, à Goodwood, elle a traversé la ligne et ici, elle se débattait à partir de deux.

« Elle n’avait fait que deux courses auparavant, mais elle était juste un peu plus sur ses orteils auparavant. C’était seulement 11 jours après sa course précédente et tout s’est passé assez rapidement pour elle. Cela pourrait être une combinaison de choses, mais pour moi , elle n’a pas couru sa course.

« Quand vous voyez comment elle a ramassé et traversé la ligne à Goodwood, elle n’a pas ramassé et couru n’importe où à Ascot. C’était assez évident que ce n’était pas la même course.

« Nous allons lui donner une pause maintenant et la récupérer à l’automne. Je pense toujours qu’elle sera une très belle pouliche. Nous n’avons même pas discuté des objectifs. Nous lui donnerons un temps d’arrêt doux, environ trois semaines, puis ramenez-la et prenez-la à partir de là. »