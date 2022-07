King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes: le vainqueur du Derby irlandais Westover en affronte cinq dans la pièce maîtresse d’Ascot | Nouvelles de la course

Westover affrontera un maximum de cinq rivaux dans les enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco à Ascot samedi.

Troisième malchanceux du Derby d’Epsom, le poulain vedette de Ralph Beckett a gagné une compensation en battant ses rivaux dans le Derby irlandais au Curragh plus tôt ce mois-ci.

Une revanche avec son conquérant d’Epsom, Desert Crown, semblait être sur les cartes lors de la pièce maîtresse de l’été de ce week-end, mais comme prévu, ce dernier a été éliminé à la suite d’un revers très médiatisé.

Colin Keane célèbre la victoire de Westover dans le Derby irlandais





En son absence, Westover sera un grand favori pour ajouter le King George à son CV de grande course aux mains du jockey champion irlandais Colin Keane. John et Thady Gosden ont confirmé Emily Upjohn et le finaliste de l’an dernier, Mishriff.

Emily Upjohn a été dérouté après avoir raté les Irish Oaks de samedi en raison de complications de voyage, tandis que les connexions de Mishriff espèrent qu’il pourra faire mieux que lors de la poursuite d’Adayar il y a 12 mois après avoir terminé de près derrière le raider français Vadeni dans l’Eclipse.

Le vainqueur de l’Arc de choc de la saison dernière, Torquator Tasso, a été confirmé comme coureur prévu pour l’entraîneur allemand Marcel Weiss, tandis que Pyledriver devrait représenter William Muir et Chris Grassick après avoir trouvé Hukum désormais écarté trop fort lors de la défense de sa couronne lors de la Coronation Cup à Epsom.

Le co-entraîneur Muir a hâte de courir son sextuple vainqueur dans une course qui, selon lui, est l’un des moments forts de l’été et a également confirmé que PJ McDonald prendra le relais en selle à bord du marqueur de parcours et de distance en tant que pilote régulier Martin Dwyer est écarté sur blessure.

“PJ McDonald va le monter et il va être l’homme jusqu’à ce que Martin (Dwyer) récupère.

“Je lui ai dit que si vous pouviez vous engager, je m’engagerai envers vous. Écoutez, il y a des jockeys fantastiques et soyons justes, il y avait des jockeys fantastiques et leurs agents qui appelaient pour le monter, ce à quoi vous vous attendriez.

Pyledriver (côté éloigné) bat Al Aasy lors de la Coronation Cup à Epsom





“Il n’y a aucun affront contre aucun d’entre eux parce qu’ils sont tous de première classe, mais je voulais quelqu’un avec qui je pourrais être cohérent. Les autres garçons ont tous leur travail et si nous arrivons à l’Arc, ils auront certainement leurs coureurs . PJ l’a monté une fois et a gagné contre lui une fois et nous allons rester avec lui.”

Le peloton petit mais sélect est complété par Broome, qui est le seul représentant d’Aidan O’Brien et a été vu pour la dernière fois en train de remporter les Hardwicke Stakes sur le parcours et la distance lors de la réunion royale.