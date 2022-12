King George VI Chase et plus: courses du lendemain de Noël – en direct

Il y avait peu de choix entre les vétérans champion et le parc Paisley à Newbury le mois dernier, mais le passage de cette course d’Ascot au circuit plus facile de Kempton pourrait simplement faire pencher la balance en faveur du coureur de Nicky Henderson alors que Paisley Park met généralement son meilleur travail à l’arrivée.

Le King George est l’une des courses d’obstacles les plus prestigieuses du calendrier avec un palmarès de grands noms parmi son palmarès. Il y a un coureur aujourd’hui à Kempton qui pourrait s’avérer un grand de tous les temps pour se classer avec Arkle, Desert Orchid et Kauto Star, tous des gagnants vraiment exceptionnels de King George, c’est Constitution Hill, formé par Nicky Henderson, qui s’aligne dans le Christmas Hurdle à 13h55, et vient d’arriver sur la piste.

Actuellement aucun NR @kemptonparkrace pour le Going

Tout est prêt pour une belle journée de course à Kempton Park avec le départ officiellement “soft” et aucun non-coureur à signaler pour le moment.

Bonjour depuis Sunbury-on-Thames ensoleillé, où une foule bruyante des jours fériés se rassemble à Kempton Park pour le King George VI Chase, l’un des temps forts traditionnels de l’année de course.

Neuf coureurs doivent se poster pour la grande course à 14h30, sur un terrain officiellement mou, et il y a aussi un gros bonus de Noël pour les amateurs de course sur la carte de cette année comme Constitution Hill, le meilleur jeune hurdler depuis plusieurs décennies au moins, est en tête d’un peloton de cinq joueurs pour le Christmas Hurdle à 1,55.

La course sera probablement la dernière course de Constitution Hill avant le Champion Hurdle à Cheltenham en mars et les fans espèrent voir quelque chose qui ressemble à ses 22 longueurs dans le Supreme Novice Hurdle lors de la réunion du Festival de la saison dernière, ou à tout le moins, sa défaite de 12 longueurs contre Epatante – qui est de retour contre lui aujourd’hui – à Newcastle en novembre.

Cependant, ils ne couvriront pas une grande partie des dépenses festives à sa cote probable d’environ 1-9, et donc un renouvellement intrigant et ouvert du King George sera au centre des pensées de la plupart des parieurs.

L’Homme Pressequi a remporté une poursuite pour novice de première année au Festival de Cheltenham la saison dernière, est devenu un favori étroit ce matin devant Bravemansgame, qui était pressenti pour la même course au Festival mais forfait le jour à cause du sol détrempé par la pluie. Vous pouvez lire mon aperçu de la grande course avec les autres courses télévisées ici.

Il y a aussi eu de l’argent, cependant, pour un autre des meilleurs novices de la saison dernière, Ohé Senor, qui est tombé à environ 12-1, de 16-1, pour donner à Lucinda Russell un tout premier succès dans la course. Ahoy Senor avait à la fois L’Homme Presse et Bravemansgame loin derrière lui dans le Grade One Mildmay Novice Chase à Aintree en avril, mais son saut l’a laissé tomber plusieurs fois dans le passé et il devra tout tenir ensemble dans le étapes finales pour avoir une chance de les tenir à distance encore aujourd’hui.

Constitution Hill mène ses colocataires aux écuries de Nicky Henderson à Seven Barrows à Lambourn. Photographie : Steve Davies

Ailleurs sur le terrain, Envoi Allen est tenu d’attirer beaucoup de soutien pour donner à Rachael Blackmore une première King George VI Chase, ce qui signifierait également que la jockey féminine la plus réussie du saut rejoindrait Ruby Walsh, Tony McCoy et Barry Geraghty en tant que vainqueur du Champion Hurdle, Gold Cup, Grand National et King George, ayant terminé l’ensemble en un peu moins de deux ans.

Avec Tueur à gages courir pour un syndicat de propriété qui comprend Sir Alex Ferguson, l’ancien manager de Manchester United, et le toujours populaire Frodon et Bryony Frost tentant de répéter leur succès surprise dans cette course il y a deux ans, il y en a pour tous les goûts dans le peloton des grandes courses et l’excitation montera à partir de 12h10, lorsque la réunion commencera avec ce qui est généralement l’un des meilleurs haies novices de le début de la saison.

Kempton est l’une des huit pistes de course aujourd’hui, et vous pouvez suivre toute l’action, de Wetherby à Wincanton et tous les points intermédiaires, ici sur le blog en direct alors que se déroule l’un des jours les plus occupés et les plus attendus de l’année de course.