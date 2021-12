King George VI Chase : Chantry House semble impeccable alors que Nicky Henderson trace des routes pour Epatante, Jonbon et Constitution Hill | Nouvelles de course

La forme éprouvée de première classe de Chantry House sur moins de trois milles devrait lui être très utile lorsqu’il s’alignera pour le Ladbrokes King George VI Chase à Kempton le lendemain de Noël.

Troisième à son compagnon d’écurie superstar Shishkin dans le Supreme Novices’ Hurdle 2020, la charge de Nicky Henderson a remporté la poursuite des novices des marais de deux milles et demi au festival de Cheltenham en mars avant de passer à trois milles et un furlong pour gagner un autre Grade One, ce temps à Aintree.

Sa réapparition sur trois milles à Sandown le mois dernier était une affaire de deux coureurs, et bien qu’à première vue, Henderson était heureux – et encore plus heureux après un travail la semaine dernière sous Nico de Boinville.

Il a déclaré: « C’était (la réapparition de Sandown) une course à deux chevaux et il a fait le tour tout seul, ce qui n’a techniquement rien prouvé à personne, sauf que vous ne pouviez pas lui trouver de faute. Il a fait le tour et apparemment dans un temps très respectable considérant qu’il faisait tout seul.

« Il a fait un tour sur un hippodrome et cela l’a vraiment réveillé la semaine dernière. Il n’avait pas besoin d’un réveil, mais vous allez devoir être très précis ici. Trois milles autour de Kempton, c’est différent.

« Mon plus pour lui, c’est que jusqu’à Aintree l’année dernière, il faisait toutes ses courses et gagnait plus de deux ans et demi, y compris autour de Kempton.

« Ce n’est pas un cheval lent de trois milles, nous l’avons élevé à trois milles à Aintree et il l’a bien compris. Il avait le solo à Sandown et était très bon, mais nous ne lui avons pas appris à être un trois milles.

Chantry House et Nico de Boinville en route pour la victoire à Aintree en avril



« Ce qui est bien, c’est qu’il a une sorte de rythme naturel et cela aide autour de Kempton parce qu’ils iront vite, je pense que nous le savons, même si si quelqu’un va plus vite que Frodon, je pense qu’il va plus vite que la course doit l’être courir vers.

« Ce genre de rythme ne lui fera pas peur. Il vient de sortir de novice (entreprise), bien sûr, mais il est vif. Il était très bon l’autre jour, et Nico était vraiment content de lui.

« C’est un cheval très décontracté et c’est en sa faveur, il ne va pas tirer, tirer et faire carrière partout simplement parce qu’il est un cheval de deux milles et demi. »

Henderson considère Mares Hurdle pour Epatante

L’après-midi du lendemain de Noël promet d’être un autre grand pour le chantier Seven Barrows, avec Épatante tentant de regagner sa couronne Ladbrokes Christmas Hurdle.

L’héroïne de Champion Hurdle 2020 a fait son retour dans le Fighting Fifth Hurdle à Newcastle, faisant presque tout correctement mais devant partager le butin avec Not So Sleepy dans une finition palpitante.

Henderson est optimiste quant à l’endroit où il a sa jument – mais tout aussi conscient d’une pierre d’achoppement majeure qui l’attend pour poursuivre les honneurs de deux milles après le week-end.

L’endurance d’Epatante pourrait être testée avec un tir au Mares Hurdle à Cheltenham en mars



Il a déclaré: « Je serais très heureux où nous sommes, je suis très heureux avec elle. Il semble que nous aurons beaucoup de rythme, cela ne nous dérange pas. Aidan (Coleman) est interdit donc Nico roulera sa.

« Je m’attends et j’espère le meilleur. Nous avons toujours dit que sa saison concernait Fighting Fifth et Christmas Hurdle – après cela, c’est un jeu de balle totalement différent, car nous allons presque certainement entrer directement dans Honeysuckle et elle est quelque chose de différent.

« Nous pourrions avoir une autre course entre les deux, nous pourrions utiliser le Kingwell ou il y a le Contenders Hurdle que nous avons utilisé à Sandown. Mais parler à JP (McManus, propriétaire) au début de la saison, le Fighting Fifth et le Christmas Hurdle étaient nos deux objectifs pour l’année. Si nous pouvions les mettre dans le sac – nous n’en avons que la moitié jusqu’à présent, mais même ainsi, nous en étions satisfaits.

Epatante, à gauche, et Not So Sleepy, à droite, ont atteint la ligne ensemble dans le Fighting Fifth à Newcastle



« Si nous pouvions obtenir cela, nous pouvons dire que nous avons atteint ce que nous nous étions fixés cette année. Nous sommes toujours ambitieux, nous n’allons pas nous allonger. voir si elle resterait ça dans la haie des juments ? C’est quelque chose qui ne m’a traversé l’esprit que récemment.

« Elle a l’air d’être à deux milles, mais va-t-elle battre Honeysuckle ? La réponse est probablement non, quoi qu’elle fasse dimanche. »

« Pas d’itinéraire évident pour le Festival pour Jonbon »

Henderson reste ouvert d’esprit sur l’endroit où les invaincus Jonbon sera vu avant Cheltenham.

Un frère à part entière du puissant Douvan, l’enfant de cinq ans appartenant à JP McManus a coûté 570 000 £ aux ventes – et a jusqu’à présent eu l’air d’avoir un bon rapport qualité-prix, même à ce prix élevé.

Ses débuts sous les règles ont eu lieu dans un pare-chocs à Newbury en mars et il a impressionné pour la première fois sur les haies sur le circuit de Berkshire le mois dernier.

Un test beaucoup plus sévère semblait attendre à Ascot la semaine dernière dans le Kennel Gate Novices’ Hurdle, mais il a réussi cette affectation de deuxième année avec brio pour consolider sa position au sommet du marché Supreme Novices’ Hurdle.

Henderson a décrit Jonbon comme un « professionnel extraordinaire » après avoir décroché le Kennel Gate Novices’ Hurdle à Ascot la semaine dernière.



Le prochain pari du Festival est stablemate Colline de la Constitution, qui a fait sensation à Sandown plus tôt ce mois-ci. Mais alors que sa prochaine cible a été identifiée, une course ne s’avère pas aussi facile à trouver pour Jonbon.

Henderson a déclaré: « Je pense que Constitution Hill retournera à Sandown pour le Tolworth, il est à deux milles. Je n’en ai aucune idée avec Jonbon, il ne voudra qu’un run (avant Cheltenham). Ce n’est pas facile, je J’ai jeté un coup d’œil – vous traversez janvier et même à Cheltenham en janvier, il n’y a pas d’essai de deux milles.

« Ce n’est pas évident, il n’y a rien de vraiment évident à la fin janvier, début février en quelque sorte. C’est là que j’aimerais courir. Il y a sans aucun doute des courses dans lesquelles vous pouvez courir, mais il y a aussi des endroits que je ne voudrais pas pour aller avec lui. Il s’est très bien sorti de la course. «

Constitution Hill bat Might I à Sandown le 4 décembre



Balco côtier est un autre à avoir attiré l’attention sur deux milles cette saison pour Seven Barrows, et il se rendra à Ludlow mercredi.

« Les propriétaires vivent là-haut et je pense que cela fera du bien au cheval d’en avoir un de plus », a déclaré Henderson.

« Il y en a d’autres en préparation, comme Le roi Ottokar. Il y a un cheval qui s’appelle surfeur qui a couru dans le Derby français, c’était un très bon cheval en Plat (pour Roger Varian). Il a eu des problèmes, mais c’est un cheval adorable.

« Il y a pas mal de nos chevaux de pare-chocs qui ont eu quelques problèmes l’année dernière qui, je pense, sont dans la tranche supérieure. Nous ne les avons pas encore vus, donc il reste encore un peu à venir avant de décider qui va où.

« Je serais très surpris si Jonbon ou Constitution Hill n’étaient pas à deux milles, alors ils doivent essayer de rester à l’écart. Certains des autres pourraient bien être dans la division des deux milles et demi, ce serait une aide s’ils étaient plutôt que de deux milles. Mais si nous devons courir six dans le Suprême, très bien !