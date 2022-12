King George VI Chase: Bravemansgame scelle la 13e victoire de la pièce maîtresse du Boxing Day à Kempton pour Paul Nicholls | Nouvelles de la course

Paul Nicholls a été prouvé sur place dans son affirmation que Bravemansgame est fait sur mesure pour le Ladbrokes King George VI Chase car il lui a fourni une 13e victoire record dans la pièce maîtresse du Boxing Day.

Le garçon de sept ans a été un brillant vainqueur de la Kauto Star Novices ‘Chase ce jour-là il y a 12 mois, depuis quand un retour à Kempton pour le grand a été en tête de son ordre du jour.

Bravemansgame était en tête des listes ante-post pour le King George depuis un certain temps – mais malgré sa victoire de retour dans le Charlie Hall Chase à Wetherby, il n’était pas le favori, cet honneur revenant à Venetia Williams ‘ L ‘ Homme Presse (9/4), qui était sorti pour compléter une belle victoire avec poids lors de la répétition Chase de Newcastle le mois dernier.

Le compagnon d’écurie de Bravemansgame, Frodon, le héros du roi George de 2020, a donné sa vue audacieuse habituelle devant pendant une grande partie du voyage de trois milles, mais a commencé à céder le passage pour rentrer chez lui et en haut de la ligne droite, il est devenu clair qu’il allait se transformer en une fusillade directe entre les deux grands.

L’Homme Presse détenait un léger avantage à l’approche de la troisième clôture de l’arrivée, mais Bravemansgame (11/4) et Harry Cobden l’ont maîtrisé entre les deux derniers et étaient aux commandes lorsque L’Homme Presse a détrôné Charlie Deutsch au dernier obstacle.

C’est finalement Royale Pagaille, coéquipière de L’Homme Presse, qui a terminé la meilleure des autres, à 14 longueurs du brillant vainqueur. Frodon a terminé troisième, à quatre longueurs et quart de plus.

Cobden a déclaré: “Cela signifie beaucoup. Le dernier que j’ai gagné était en 2018 (Clan Des Obeaux) et je ne l’ai certainement pas apprécié autant que j’aurais dû le faire. Cela semble un peu idiot, mais maintenant j’ai 23 ans J’apprécie ces grands jours car ils ne viennent pas si souvent.

“Il était un peu derrière la bride et L’Homme Presse n’arrêtait pas de nous sauter dessus, ce qui n’était pas idéal et nous nous faisions emporter. Je ne voulais pas le mettre parmi eux. Bien que nous ayons emprunté la route la plus éloignée et que nous devenions un peu de tracas de l’autre parfois, il est préférable de rester simple.

“Je savais qu’il allait être celui qu’il faudrait battre en tournant, alors j’ai pensé que nous aurions une avance sur lui le plus longtemps possible. J’ai ensuite essayé de le coincer un peu à l’intérieur pour qu’il ne puisse pas nous faire traverser le Piste.

“C’est un cheval fantastique et c’est une belle journée. J’espérais juste que nous surmonterions le dernier. Il s’en est remis et est resté très bien. Ouais [he will get the Gold Cup trip]on dirait qu’il le veut.”

Nicholls a confirmé que Bravemansgame se dirigerait désormais directement vers la Gold Cup.

Il a déclaré: “C’était une course d’enfer. Ils ont fait un bon galop et le vieux Frodon leur a donné une bonne avance. Il est resté fort alors et a montré ses forces. C’est juste un cheval en pleine maturité et nous l’avons entraîné pour aujourd’hui.

“Nous irons directement à Cheltenham maintenant et nous ne le courrons pas avant la Gold Cup. Sur un meilleur terrain, il voyage mieux qu’il ne l’a fait aujourd’hui, mais il a creusé profondément et est resté. L’autre cheval a eu un peu de mal à perdre son pilote. , mais il a été battu à ce moment-là.

“Je suis ravi. Qui sait [what would have happened if L’Homme Presse had not come to grief at the last], mais il ne s’arrêtait pas. Il a juste sauté à l’avant et il aurait été difficile de passer à côté. Vous ne pouvez jamais être certain, mais cela m’a semblé être le cas. J’ai la chance d’avoir des chevaux assez bons pour le faire et la capacité d’une équipe qui est assez bonne pour bien faire les choses le jour J.”

Dernières cotes de la Gold Cup (Sky Bet) Galopin Des Champs – 6/4 Bravemansgame – 6/1 L’Homme Presse – 8/1 Protecteur – 8/1 Un Plus Tard – 9/1 Nobles Yeats – 9/1 BAR – 14/1

Williams a déclaré à propos de Royale Pagaille et de L’Homme Presse : “C’est dommage car il semblait qu’ils allaient être deuxième et troisième, mais ils ont tous les deux très bien couru – je suis fier d’eux deux aujourd’hui. Le cheval de Paul a gagné aujourd’hui mais

il y aura plus de courses dans lesquelles ils se rencontreront et j’espère que nous sortirons vainqueurs quand ils le feront.”

Bryony Frost a déclaré à propos de Frodon: “Il ne me laisse jamais tomber et si nous allons tomber, nous allons nous battre. Il est incroyable, son endurance est bien meilleure après son opération de vent qui l’a vraiment aidé.

“La façon dont il a sauté là-bas est fantastique et il leur a vraiment servi et il ne perd rien dans la défaite. Il est absolument phénoménal, nous avons pu prendre les devants et faire ce que nous faisons le mieux et les jeunes jambes viennent de le dépasser. . Mais il est génial et je ne peux rien lui reprocher.”