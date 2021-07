King George: Thady Gosden espère que Mishriff aura des conditions sèches à Ascot après la troisième place de Coral-Eclipse à Sandown | Nouvelles de course

Thady Gosden espère qu’Ascot évitera tout temps orageux ce week-end alors que Mishriff se prépare à tenter sa chance dans le King George.

Mishriff, dont les deux plus grands triomphes se sont déroulés sur terrain bon ou bon à mou, dans le Derby français et le Dubai Sheema Classic, fait partie des neuf inscrits pour le Groupe 1 de samedi.

Il a été vu pour la dernière fois dans le Coral-Eclipse à Sandown, terminant troisième derrière la basilique Saint-Marc et Addeybb, ce dernier étant à nouveau un rival potentiel.

Gosden a dit Sky Sports Racing: « Nous lui avons donné un peu de répit avant l’Eclipse et il est revenu de cette manche et est en bonne forme en ce moment. C’est un cheval très dur et résistant.

« Ce n’était pas idéal de faire sa propre course [in the Eclipse] mais ce fut une bonne course avec Addeybb, qui aimait le sol meuble et la colline de Sandown, et St Mark’s Basilica, qui est actuellement le meilleur poulain de trois ans d’Europe.

Image:

Mishriff travaille sur les galops à Newmarket



« Mishriff veut une belle surface sonore, il ne veut pas d’extrêmes comme les autres chevaux. Dans le King George, vous avez Addeybb et Wonderful Tonight, deux chevaux qui voudraient que ce soit doux mais pour le moment, à moins d’orages, être assez rapide. Il gérera la plupart des choses, mais pas les extrêmes. «

L’écurie Gosden en compte cinq inscrits à Ascot vendredi, dont deux chevaux qui attendent leur prochain run.

Image:

Thady Gosden espère que la pluie restera loin d’Ascot ce week-end



Fille indigo fera sa réapparition saisonnière dans le Group Three Valiant Stakes, tandis que Grand Bazar court dans le John Guest Racing Handicap.

« Indigo Girl va vraiment bien. Elle a eu un petit problème en début de saison, ce qui a retardé son retour mais elle est en forme.

« C’est évidemment une pouliche avec beaucoup de capacités, donc nous avons pensé que nous allions prendre notre temps et ne pas la précipiter dans quoi que ce soit.

« Grand Bazaar a bien couru la première fois, puis nous avons eu quelques moments frustrants où il était prêt à courir sur son terrain rapide préféré avant de recevoir beaucoup de pluie, nous avons donc dû le retirer.

« Finalement, il semble que la pluie s’arrête et il y va en bonne forme. »

« Show-off Stradivarius prêt pour Goodwood »

Image:

Gosden dit que Stradivarius « flamboyant » est en pleine forme à domicile



Gosden rapporte que la star stable Stradivarius est en pleine forme après avoir échoué à remporter quatre victoires consécutives en Gold Cup à Royal Ascot.

Le joueur de sept ans se dirige ensuite vers la Goodwood Cup, mais s’est vu refuser un match revanche avec le vainqueur de Royal Ascot, Subjectivist, après son revers de blessure.

« C’est dommage que Subjectivist se soit blessé après Ascot, ça aurait été bien d’avoir une revanche », a déclaré Gosden.

« Il y va en bonne forme et j’espère qu’il obtiendra aussi un terrain agréable et rapide.

« Il a bien couru la première fois dans le Sagaro et à Royal Ascot, les choses n’ont tout simplement pas fonctionné. Il était un peu en retrait puis s’est arrêté dans la ligne droite.

« À la maison, il a été comme d’habitude. C’est un cheval très flamboyant et très jovial à avoir partout et il a définitivement passé beaucoup de temps à se montrer depuis Ascot. »