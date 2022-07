King George: Ralph Beckett espère que le favori Westover pourra rejoindre les grands d’Ascot qu’il avait l’habitude d’encourager chez lui | Nouvelles de la course

Les spectacles de course ne viennent pas beaucoup mieux que les King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes qui occupent le devant de la scène sur une carte alléchante à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

C’est un concours qui est imprégné de la riche tapisserie de l’histoire de la course avec un tableau d’honneur à couper le souffle – y compris les noms Shergar, Nashwan, Lammtarra et Swain.

Galileo Golan et, ces dernières années, Enable ne sont que quelques grands noms du gazon qui s’inscrivent dans la mémoire du concours Group One qui représente l’un des premiers grands affrontements des générations.

L’histoire récente de l’événement a vu la course plus comme une poussière entre les bataillons de chevaux plus âgés, mais l’année dernière, Adayar a résisté à cette tendance en 2021 et l’événement de ce week-end propose un tarif similaire.

L’impressionnant vainqueur du Derby irlandais Westover et la malchanceuse finaliste des Oaks Emily Upjohn opposent leurs talents au vainqueur de l’Arc Torquator Tasso et au malheureux finaliste de l’Eclipse Mishriff avec deux autres vainqueurs du Groupe 1, Broome et Pyledriver, complétant une majestueuse demi-douzaine des meilleurs du gazon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe 80/1 Torquator Tasso se rend à Ascot samedi dans le but de provoquer une autre surprise majeure dans le King George, en direct sur Sky Sports Racing



Le marché est dirigé par Westover de Ralph Beckett et l’entraîneur de Kimpton Down ronge son frein à l’idée que le fils de Frankel dispute l’épreuve de force de samedi.

“Westover a changé après le Derby, et il se développe physiquement tout au long de l’année”, a déclaré Beckett. “Nous sommes toujours sur une courbe d’apprentissage profonde avec lui, et nous verrons si cela nous aide samedi.

“C’était formidable qu’il ait remporté le Derby irlandais et la manière dont il a remporté la victoire était plus que ce que j’espérais et mieux que ce à quoi je m’attendais.

“Il est parti et a fait un voyage à Kempton en préparation du King George et a bien travaillé sur un mile. Je suis très satisfait et maintenant nous devons juste attendre et voir.”

Image:

Beckett rit avec les relations de Westover après avoir remporté le Derby irlandais





Beckett n’a eu qu’un seul coureur précédent dans la course qui était Look Here qui a terminé sans place à Conduit en 2009.

La course, cependant, est celle qui a captivé Beckett pendant des années avec un premier souvenir d’avoir applaudi les géants Ela-Mana-Mou et Shergar en tant que spectateur au début des années 1980.

Il a déclaré: “J’étais là quand Ela-Mana-Mou l’a gagné et il avait plu et c’était un sol mou qui était idéal pour lui.

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été fasciné par la course et sa victoire sur Mme Penny reste fermement dans les mémoires.

“J’étais également là l’année suivante lorsque Shergar a gagné, et c’est la seule fois où j’ai vu un cheval applaudi en entrant dans le paddock. C’était certainement un sacré cheval de course, et c’était génial d’avoir été là.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey PJ McDonald dit que recevoir l’appel pour monter Pyledriver des entraîneurs William Muir et Chris Grassick dans le King George de samedi à Ascot est un “boost de confiance”



Beckett était encore en pantalon court lorsque peut-être le King George le plus épique a été exécuté en 1976 – Grundy contre Bustino – mais sa nature interrogative et enthousiaste lui a permis de recevoir un compte rendu de première main de la plus grande des confrontations avec la génération classique sortant sur Haut.

Beckett devait rejoindre Peter Walwyn en 1996 et le regretté grand entraîneur de Lambourn n’avait pas besoin d’une seconde invitation pour discuter des événements avec son jeune protégé.

Beckett a déclaré: “J’étais alors trop jeune pour aller à Ascot, mais je me souviens avoir pensé qu’il était remarquable que Dick Hern emploie deux stimulateurs cardiaques dans la course (Highest et Kinglet).

“Peter adorait parler de la course et de la façon dont Bustino a commencé avec un demi-mile à parcourir et a été suivi par Grundy. Comme beaucoup s’en souviendront, ils ont été enfermés dans la bataille depuis plus d’un mètre avant que Pat Eddery ne force finalement la tête de Grundy devant – une course tout simplement inoubliable.”

Beckett ne veut peut-être pas voir Westover engagé dans une lutte aussi titanesque, mais ceux qui se rendent à Ascot ou qui regardent Sky Sports Racing samedi ont de quoi s’attendre à l’une des courses emblématiques de la saison.

