King George: Pyledriver surprend Ascot pour William Muir, Chris Grassick et PJ McDonald alors que Westover arrive cinquième | Nouvelles de la course

Pyledriver a produit la performance de sa vie pour provoquer un choc dans le King George à Ascot samedi.

La star de William Muir et Chris Grassick a été vue par beaucoup comme l’outsider des six coureurs.

C’est une mesure de la force du peloton que Pyledriver a été si largement ignoré, bien qu’il ait gagné au niveau du groupe un lors de la Coronation Cup de l’année dernière et qu’il ait terminé deuxième lors de la défense de sa couronne d’Epsom le mois dernier.

Il y a eu un drame dès le départ lorsque Mishriff a trébuché hors des stands de départ et a dû rattraper le terrain tôt, tandis que le favori Westover – vainqueur du Derby irlandais lors de son départ précédent – ​​a eu du mal à porter un coup.

PJ McDonald, qui est venu pour le tour sur Pyledriver en l’absence de Martin Dwyer, blessé, a envoyé sa monture vers l’avant alors que le peloton se redressait pour rentrer chez lui, poursuivi par le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe Torquator Tasso, mais personne ne pouvait attraper le vainqueur alors qu’il sprintait sans faute pour gagner par un peu moins de trois longueurs.

Torquator Tasso est arrivé deuxième, devant Mishriff et Broome, avec Westover cinquième et Emily Upjohn dernière.

Image:

PJ McDonald frappe l’air alors que Pyledriver bat Torquator Tasso pour remporter le King George à Ascot





McDonald a déclaré à Sky Sports Racing : “Je n’arrive pas à croire que j’ai gagné un King George, c’est absolument incroyable.

“C’était si facile! J’ai obtenu une belle position et il s’est rempli en montant la colline. Il a bien gagné.

“J’ai revu la course 20 fois dans ma tête et ça n’aurait pas pu mieux se passer. Quel exploit.

“Vous pensez que des jours comme ça vont vous échapper et vous arrivez à la fin parce que des chevaux comme ça sont difficiles à trouver.

“C’est dommage que ce soit chez Martin [Dwyer] dépenses parce qu’il est son tour. Je lui serai éternellement reconnaissant.”

Image:

PJ McDonald tient en l’air le trophée King George après avoir conduit Pyledriver à la victoire à Ascot





Un homme qui n’a pas été surpris par la performance de Pyledriver était le co-entraîneur Muir.

Il a déclaré: “Honnêtement, je pensais que je gagnerais depuis deux semaines”, a déclaré Muir. “Je l’avais vu faire un travail – comme l’année dernière quand il travaillait avec Pogo.

“Tout le monde dira” quelle belle performance d’entraînement de Willie Muir et Chris Grassick “, mais n’enlevons pas trop – Jeta (Ram, pilote de travail) en fait la majeure partie. Il le monte et chaque matin je lui demande, ‘ Que devons-nous faire aujourd’hui,

Jeta ?

“Je pensais que nous ferions un bon travail solide et il a dit:” Je pensais que je lui donnerais un peu plus fort “- en lui donnant sept stades et sept longueurs à rattraper et il l’a rattrapé. Les sept -le cheval furlong est très bon.

“Je ramène la boîte – je ne m’en tire avec rien! J’ai dit que je n’avais jamais voulu pleurer, mais je veux pleurer aujourd’hui.

“J’ai pensé au cours des deux dernières semaines que nous allions gagner. Je me fichais de ce qu’il y avait dedans. Je sais qu’ils disent que Westover a été fantastique dans le Derby irlandais. Je sais qu’ils disent qu’Emily Upjohn était formidable, mais nous connaissons ce cheval est un très, très bon cheval.

“Il montrait juste tout à la maison – tous les signes.”