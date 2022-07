King George: Mike Cattermole de Sky Sports Racing analyse six coureurs à Ascot, dont le héros du Derby irlandais Westover | Nouvelles de la course

Mike Cattermole offre son verdict d’expert sur les six étoiles qui brilleront dans le King George de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.

De retour à Ascot ce samedi pour la pièce maîtresse de la mi-été des courses de plat britanniques, les King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes, première course en 1951, en direct sur Sky Sports Racing. Le rôle d’honneur est jonché de certains des plus grands chevaux de course jamais poulinés, dont beaucoup deviendront des champions dans les hangars d’élevage. Il s’agit en effet d’une course de légendes équines.

Il y a un an, c’était merveilleux de voir Adayar devenir le premier vainqueur du Derby depuis Galileo à triompher dans le King George, mais il n’est malheureusement pas là pour défendre sa couronne, ayant mis plus de temps que prévu à se présenter. Son successeur d’Epsom, le particulièrement excitant Desert Crown, a également été exclu plus récemment après un léger revers.

Du coup, seuls six ont été déclarés mais c’est quand même un line-up dégoulinant de classe. Westoverun troisième malchanceux du Derby et depuis un brillant vainqueur de la version irlandaise, représente la récolte classique avec le malheureux finaliste des Oaks Emily Upjohn qui n’a été confirmée qu’après son voyage pour les Irish Oaks la semaine dernière a été abandonnée à la dernière minute.

Cela pourrait être le destin, mais le destin n’a pas été gentil avec elle à Epsom et elle devrait être invaincue. Doit-elle ou Mishriff revenir à la victoire, John Gosden égalerait le record de Sir Michael Stoute de six victoires dans la course, bien que ce soit la première partagée avec son fils, Thady.

Mishriff, le coureur le mieux noté de la course, s’est brillamment façonné pour cela lorsqu’il a été malheureux d’être battu dans les Eclipse Stakes.

Nous accueillons le superbe gagnant de l’Arc TorquatorTasso sur ces côtes pour la première fois et les connexions seront encouragées par les deux précédents vainqueurs allemands du roi George, Danedream et Novellist, il y a environ une décennie. Mais qu’en est-il du sol ?

Ensuite, il y a le duo extrêmement talentueux de Pyledriver et Broomeégalement lauréats du groupe 1, qui méritent amplement d’être pris en considération dans ce renouvellement convaincant.

Colin Keane et Ralph Beckett posent avec Westover après avoir remporté le Derby irlandais





Broome

Entraîneur : Aidan O’Brien ; Jockey : Ryan Moore

Enchérissant pour devenir le troisième vainqueur de son groupe d’âge après Swain et Enable, Broome pourrait être le membre senior du peloton, mais il semble être celui qui sera le plus adapté aux conditions rapides du sol qui, à moins d’une prévision extrêmement inexacte, sont appelés à prévaloir.

Sur ferme, il n’est descendu que d’une demi-longueur à Yibir dans le Breeders ‘Cup Turf à Del Mar en novembre dernier puis, le mois dernier, sur bon à ferme sur ce même parcours et cette même distance, il a été un confortable vainqueur du Hardwicke Enjeux, lors de la majeure partie de la course.

Cela dit, il a été un peu décevant lorsqu’il a bien tenu la quatrième place l’année dernière (près de huit longueurs derrière Mishriff), également sur bon à ferme, mais il pourrait être un meilleur cheval maintenant et arrive certainement ici en bien meilleure forme.

Il s’agira de son 12e Groupe Un et il n’a réussi qu’un seul, le Grand Prix de Saint Cloud l’an dernier, notamment encore une fois en course à pied.

Il y a de grandes chances que Ryan Moore se tourne vers la maison devant et il pourrait s’avérer difficile à maîtriser. Très respecté.

Ryan Moore mène Broome à la victoire dans les Hardwicke Stakes à Royal Ascot





Mishriff

John et Thady Gosden; James Doyle

Il a été un fabuleux ambassadeur globe-trotter pour les connexions, amassant plus de 11 millions de livres sterling en prix.

Il fut un temps où il semblait qu’il réservait le meilleur de lui-même aux côtes étrangères, comme lors de la victoire du Derby français, puis du pillage d’énormes bourses en Arabie saoudite et à Dubaï. Cependant, cette illusion a été brisée lorsqu’il est rentré chez lui par une superbe marge de six longueurs lors du Juddmonte International d’août dernier à York.

C’était sur le dos d’une seconde dans ce concours pour le vainqueur du Derby Adayar (Broome bien tenu en quatrième position).

Arrive ici prêt à être en parfait état sur le dos un deuxième malchanceux dans l’Eclipse derrière le brillant vainqueur du Derby français de cette année, Vadeni. Vadeni a eu la course de la course – sur l’aile – tandis que Mishriff s’est coincé à l’intérieur et, lorsqu’il a été écarté, s’est bien rallié pour se rapprocher du vainqueur et juste devant Native Trail et Lord North.

Si les choses s’étaient bien passées, peut-être que David Egan n’aurait pas perdu son emploi de jockey retenu par le propriétaire. James Doyle, qui a décroché un CV de victoires de haut niveau cette saison, prend désormais le relais.

Polyvalent sur tous les terrains, il sera patiemment monté comme d’habitude, probablement pas trop en retard sur le rythme, avant de bondir. Désormais à son apogée physique, et avec une belle préparation, il encaissera pas mal de coups.

Le jockey James Doyle parlera à David Egan après avoir remplacé son collègue de la salle de pesée sur Mishriff pour le roi George de samedi après la conclusion de l’accord de mandat d’Egan avec le propriétaire, le prince Faisal



Pyledriver

William Muir et Chris Grassick ; P. J. McDonald

En raison de son histoire de fond – personne ne voulait de lui comme poulain – il aura toujours ses partisans, moi y compris.

De grande classe et constant et sur tous les types de terrain, il a remporté son groupe un lors de la Coronation Cup de l’année dernière lorsqu’il a été autorisé à avancer. Cependant, il n’a pas pu égaler le rythme de finition de Hukum cette fois-ci en essayant de suivre sous une autre course positive (menée après deux stades) le mois dernier.

Entre les deux, il a couru de grandes courses dans la défaite à la fois dans le Hong Kong Vase très compétitif et dans le Dubai Sheema Classic, ce dernier dans lequel il a terminé quatrième mais était probablement le deuxième meilleur au mérite.

Prend habituellement une bonne prise en main dans ses courses et, avec Martin Dwyer toujours écarté, PJ McDonald (1/1 sur lui) est de retour à bord. Je soupçonne qu’il sera à portée de main et fera de son mieux, mais même à son meilleur, il est susceptible de tomber juste un peu court.

Le jockey PJ McDonald dit que recevoir l’appel pour monter Pyledriver des entraîneurs William Muir et Chris Grassick dans le King George de samedi à Ascot est un “boost de confiance”



Torquateur Tasse

Marcel Weiss; René Piechulek

Star allemande de premier ordre qui a créé une énorme surprise lors de l’Arc de l’année dernière lorsque, avec un tir inconsidéré de 80/1, il a vaincu toute une série de stars du groupe 1 pour décrocher le plus grand prix d’Europe.

Jusque-là, “TT” avait déjà l’air très intelligent, chassant à la maison le futur finaliste de l’Arc In Swoop dans le Deutsches Derby de 2020 avant de rafler son premier groupe un dans le Grosser Preis von Berlin plus tard cette année-là.

À l’âge de quatre ans, il a été déjoué par la pouliche anglaise Alpinista dans sa tentative de suivre cette course, mais a ensuite pris le Groupe Un Grosser Preis von Baden comme tremplin de l’Arc.

Sa dernière campagne a commencé de façon catastrophique à Baden-Baden, alors qu’il ne ressemblait qu’à l’ombre de lui-même, mais le service normal a repris à Hambourg la dernière fois.

Alors, comment se fait-il que les grands pas en avant aient eu lieu en octobre dernier ? C’est probablement le terrain lourd dominant à ParisLongchamp qu’il a clairement apprécié et qui lui a permis de produire ce tour de pied exceptionnel. Il ne profitera pas de ces conditions cette fois, loin de là, et rencontrera en effet le terrain le plus rapide de sa carrière.

Connections a toujours dit qu’un autre Arc était la cible à long terme et a surpris en admettant qu’il n’était peut-être même pas complètement prêt pour cela.

L’histoire, cependant, nous a dit de ne jamais sous-estimer un coureur formé en Allemagne dans le King George, avec Danedream et Novellist qui ont tous deux triomphé ici en 2012 et 2013.

Même Hurricane Run, vainqueur ici en 2006, était de race allemande.

Le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe 80/1 Torquator Tasso se rend à Ascot samedi dans le but de provoquer une autre surprise majeure dans le King George, en direct sur Sky Sports Racing



Westover

Ralph Beckett; Colin Kean

Un progressiste rapide qui a un profil identique à Alamshar, héros de cette course en 2003. Lui aussi avait couru troisième du Derby avant de faire deux mieux au Curragh.

Il y a peu d’arguments selon lesquels Westover n’a pas remporté la course à Epsom, rattrapant une énorme quantité de terrain tardif après s’être vu refuser la place alors que d’autres autour de lui donnaient des coups de pied. Cependant, Desert Crown tournait au ralenti devant et Westover était probablement le deuxième meilleur de la journée.

En supposant que le vainqueur des Oaks mardi ait sous-performé dans le Derby irlandais, Westover n’avait plus grand-chose à battre, mais il n’aurait pas pu être plus impressionnant alors qu’il rentrait chez lui sept longueurs d’avance.

Arrive ici au sommet de sa forme après seulement six courses et avec la promesse de probablement plus à venir.

Mais sera-t-il capable de repousser les chevaux plus âgés ?

Keane garde la course sur Westover après avoir remplacé Rob Hornby pour le Derby irlandais





Emily Upjohn

John et Thady Gosden; Frankie Dettori

La compagne non exposée de Mishriff qui ne vient ici qu’après l’annulation de son vol vers l’Irlande pour les Irish Oaks de la semaine dernière.

Elle a perdu son record invaincu de manière controversée lorsqu’elle a été battue d’une courte tête mardi dans les Oaks, après avoir commencé comme favorite 6/4, après des victoires à large marge à la fois à Sandown et aux Musidora Stakes à York.

Oui, elle a trébuché et a commencé lentement à Epsom mais n’a cédé qu’environ trois longueurs à mardi, qui n’était pas non plus le meilleur parti et a délibérément donné le temps de s’installer. La pouliche des Gosden avait rattrapé ce terrain avant d’avoir parcouru le premier quart de mille, même si cela aurait épuisé de précieuses réserves.

Emily Upjohn a ensuite eu mardi juste devant elle pendant une grande partie de la course avant que Frankie Dettori et Ryan Moore n’empruntent une route différente dans la ligne droite.

Frankie a écarté Emily, tandis que Ryan est resté à l’intérieur mardi. Après être entré en lice à l’approche du poteau de deux stades, il est apparu que Frankie n’était pas au courant du mouvement soudain de mardi pour donner un coup de pied à l’intérieur, saisissant un avantage précieux.

C’est là, pour moi, que la course a été gagnée et perdue, pas tellement depuis le départ lent.

Emily Upjohn a un bon tour de pied et a beaucoup gagné du terrain et n’a été refusée que par un coup de tête. Nashwa, la gagnante du Prix de Diane la prochaine fois, a terminé troisième.

Frankie, sept fois vainqueur de King George, sera déterminé à faire valoir son point de vue ici et sa monture semble difficile à exclure car elle obtient toutes les allocations, étant la seule pouliche de trois ans de la formation.

Mais pourquoi n’a-t-elle pas été encrée pour cela en premier lieu?

Mardi et Ryan Moore flairent Emily Upjohn et Frankie Dettori dans les Oaks





Le verdict de la grande course de Mike Cattermole :

Mishriff va être un dur à cuire à la suite d’une excellente course dans l’Eclipse alors qu’il a été dit qu’il n’était pas complètement remonté. Le terrain ne sera pas un problème et le retour à un mile et demi pourrait convenir.

Broome peut dépasser son prix sur un terrain qu’il appréciera, mais on ne peut pas en dire autant de Torquator Tasso qui préférerait sûrement une surface facile et pourrait être trouvé insuffisant.

Westover est respecté et est sur le point de réclamer la troisième place à Emily Upjohn, avec Pyledriver juste au-dessus d’eux.

Regardez toutes les courses du Qipco King George Diamond Weekend à Ascot en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) les vendredi 22 et samedi 23 juillet.