King George: le héros du Derby, Desert Crown, “n’ira pas” à Ascot, confirme l’entraîneur Sir Michael Stoute, après une “négligence” | Nouvelles de la course

Desert Crown a été exclu des enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco la semaine prochaine à Ascot, a confirmé l’entraîneur Sir Michael Stoute.

L’impressionnant vainqueur du Derby devait à nouveau affronter le troisième Westover d’Epsom dans le groupe 1 de 12 stades samedi semaine, mais son entraîneur a annoncé qu’il ne courrait pas.

Le poulain Nathaniel, qui est invaincu en trois départs jusqu’à présent, aurait souffert d’un « problème de pied » mercredi, Stoute fournissant une mise à jour à l’agence de presse PA jeudi, déclarant : « Le poulain ne va pas Ascot pour le King George.”

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.