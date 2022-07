King George: le héros de l’Arc Torquator Tasso vise à battre le drapeau de l’Allemagne à Ascot contre le héros irlandais du Derby Westover | Nouvelles de la course

“Je ne pense pas que l’hippodrome de Muhlheim ait jamais rien vu de tel”, a déclaré lundi Marcel Weiss, perplexe.

Telle est l’attraction du héros de l’arc de choc de l’année dernière, Torquator Tasso, plusieurs des meilleurs médias de course britanniques se sont délibérément envolés pour l’Allemagne cette semaine pour documenter son dernier entraînement avant sa candidature pour le titre King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes de samedi. en direct sur Sky Sports Racing.

L’hippodrome de Muhlheim, qui n’est pas loin du centre international des affaires et de la finance de Düsseldorf, a été fondé en 1863 mais a dû attendre 2021 et la victoire surprise de Torquator Tasso dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe avant que le monde ne remarque son existence.

Torquator Tasso, maintenant âgé de cinq ans, est la star incontestée de la piste, qui abrite également 10 entraîneurs qui travaillent chaque matin leurs coureurs sur le sable ou les pistes en gazon à l’intérieur du parcours. Et il le sait certainement.

Torquator Tasso n’est pas un cheval difficile à dresser, mais comme tout bon cheval, il a ses habitudes et surtout un fort caractère, qui s’est encore manifesté lors de sa première sortie à Baden-Baden cette année.

Son entraîneur Weiss, qui le connaît sans doute le mieux, avait averti le public qu’il pourrait ne pas produire une course solide lors de sa réapparition saisonnière, cependant, il était un favori fortement soutenu.

Ce jour-là, fidèle à sa forme passée, il a décidé qu’au lieu de faire des efforts, il voulait jeter un coup d’œil sur l’hippodrome et il a franchi la ligne d’arrivée 18 longueurs derrière Alter Adler.

Torquator Tasso bat (de droite à gauche) Hurricane Lane et Tarnawa à ParisLongchamp





“Tout le monde était très déçu, sauf moi, l’entraîneur. J’ai dit à tout le monde qu’il avait toujours besoin de ce premier run, que la première sortie n’était qu’un moyen pour lui de se réveiller”, raconte Weiss avec un sourire.

“Je l’ai depuis trois ans maintenant et je sais comment il fonctionne. Vous ne pouvez pas le forcer ou l’entraîner hors de lui. Vous devez juste accepter qu’il est comme ça et l’entraîner en conséquence. Et vous avez vu que le la prochaine fois à Hambourg (gagné par trois longueurs et demie), c’était un cheval différent.”

Weiss, qui a travaillé pour l’ancien entraîneur champion d’Allemagne Heinz Jentzsch avant de s’installer à son compte fin 2019, a régulièrement gravi les échelons et s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus titrés d’Allemagne.

Avec “seulement” 54 chevaux dans ses boxes, il a actuellement un taux de réussite de 16%, tandis que 53% de ses partants se sont classés deuxième ou troisième.

Le jockey PJ McDonald dit que recevoir l'appel pour piloter Pyledriver des entraîneurs William Muir et Chris Grassick dans le King George de samedi à Ascot est un "booster de confiance".



Cette saison, il a également eu son premier coureur en Amérique, qui a été un succès immédiat grâce à Loft qui a remporté les Grade Two Belmont Gold Cup Stakes.

Venir en Angleterre pour le King George sera une autre première pour lui, ainsi que pour son jockey Rene Piechulek.

Il ne s’inquiète pourtant pas de l’inconnu et poursuit : « J’ai regardé beaucoup de rediffusions du King George et je pense que le circuit conviendra au Torquator Tasso. Il est habitué aux longues lignes droites. Je veux dire qu’il a couru à ParisLongchamp, ce qui n’est pas si différent, donc je ne m’inquiète pas de son adaptation à la piste.”

En fait, très peu semblent déranger l’entraîneur qui semble très calme et recueilli avec seulement quelques jours avant l’événement. “Je ne suis pas nerveux”, déclare-t-il. “Du moins pas encore. Parlez-moi le jour même et ce sera peut-être différent, mais pour le moment, c’est comme d’habitude.

“Torquator Tasso a fait son dernier travail lundi matin, lorsqu’il a parcouru un peu plus de 2000 mètres avec son leader habituel. Nous avons été très satisfaits de ce galop. Il était monté par René Piechulek qui était également très content de lui. .”

Le jockey James Doyle parlera à David Egan après avoir remplacé son collègue de la salle de pesage sur Mishriff pour le roi George de samedi après la conclusion de l'accord de mandat d'Egan avec le propriétaire, le prince Faisal.



Cependant, tout comme il l’a fait plus tôt dans l’année, il prévient : “Le cheval n’est pas encore prêt à 100 %, car il progresse toujours tout au long de la saison.”

Cela explique peut-être pourquoi l’alezan n’est qu’un 14/1 pour l’épreuve de force du milieu de l’été à Ascot, une course qui a été remportée ces dernières années par le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe Danedream et le cheval allemand de l’année Novellist.

“Après sa victoire dans le Hansa Preis à Hambourg, j’ai aussi brièvement envisagé pour lui le Grosser Preis von Berlin”, explique l’entraîneur. “Mais il a gagné l’Arc, alors pourquoi ne courrait-il pas contre les meilleurs chevaux ?

“S’il était placé dans cette course, cela irait loin quand il se retirerait au haras à la fin de cette saison. Cela se lirait mieux qu’une deuxième ou troisième place à Berlin, ce qui est aussi quelque chose qui pourrait arriver comme vous ne sait jamais avec les courses.”

Seuls six chevaux ont été confirmés pour le King George et bien qu’il aurait préféré un champ plus grand, il n’est pas trop préoccupé par les tactiques de course.

Image:

Torquator Tasso tentera de devenir le troisième vainqueur allemand de l’Arc au cours des 11 dernières années





“A Hambourg, ils n’étaient également que six coureurs et il a quand même remporté la course”, poursuit-il. « Évidemment, ça aurait été mieux s’il y avait plus de coureurs, car on peut alors être sûr d’avoir un bon rythme, mais j’ai vu à Hambourg qu’il n’est plus dépendant du rythme. Il a montré qu’il peut réagir après un rythme lent. “

Torquator Tasso quittera l’Allemagne jeudi soir pour prendre le ferry vendredi. “Il a l’habitude de voyager et adore ça”, explique Weiss. “Si les températures étaient restées élevées, nous aurions peut-être changé nos plans de voyage, mais il y a un peu de pluie prévue et les températures sont censées baisser, donc je ne suis pas inquiet.

“Il en va de même pour le terrain à Ascot. Je sais que les meilleurs chevaux du monde y courent et qu’ils prennent toujours soin du terrain. Je ne peux pas imaginer que le terrain va ressembler à la route.”

Quant à la compétition, il déclare : “On n’a pas beaucoup de chevaux dans la cour, en fait il n’y a pas beaucoup de chevaux dans votre vie qui peuvent courir dans ces courses, donc nous sommes ravis et attendons samedi avec impatience.

“Il ne fait aucun doute que ces chevaux qui sont restés dans la course sont les chevaux les plus forts qui existent actuellement.

“Westover, trois ans, est un défi. J’ai été impressionné par la façon dont il a remporté ses courses. Ensuite, il y a Mishriff et Broome qui ont l’air très forts.

Image:

Colin Keane garde le contrôle sur le héros du Derby irlandais Westover





“Pour moi, ces trois-là sont les chevaux à battre. Cependant, avec six chevaux, tout est possible. Mais je ne peux rien y changer, et nous verrons ce qui se passera à l’ouverture des grilles de départ.”

Indépendamment de ce qui se passe à Ascot samedi, l’objectif principal de Torquator Tasso reste sa défense de l’Arc le premier dimanche d’octobre.

Weiss conclut : “Nous avons toujours dit que l’Arc restait sa cible principale. Après Ascot, il courra une fois de plus dans le Grosser Preis von Baden début septembre puis il reviendra à Paris pour l’Arc.

“C’est un cheval qui s’améliore tout au long de la saison, qui se renforce de course en course, mais je reste très optimiste sur le fait qu’il fera une belle course samedi.”