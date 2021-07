King George: la date d’Ascot est probablement prévue pour Mishriff avec une alternative à York après la déception de Coral-Eclipse | Nouvelles de course

Connections of Mishriff envisagera deux options pour le retour à l’action de Mishriff, les Sky Bet York Stakes étant une alternative possible aux King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes – bien que la pièce maîtresse d’Ascot semble être la cible la plus probable.

En tant que double vainqueur du groupe 1, le Mishriff entraîné par John et Thady Gosden devrait donner beaucoup de poids à l’opposition du groupe deux sur le Knavesmire, qui pourrait inclure le très apprécié poulain de trois ans Mohaafeth.

Le différentiel de poids n’est pas aussi important dans le King George en raison de son statut de haut niveau.

Les deux courses ont lieu samedi semaine, ce qui pourrait donner à Mishriff suffisamment de temps pour récupérer avant une autre cible à l’horizon, le Juddmonte International, sur le kilomètre et quart étendu de York le 18 août.

Les deux triomphes de Mishriff dans le Groupe 1 ont eu lieu en sol étranger, dans le Derby français et le Dubai Sheema Classic, et les relations aimeraient que le poulain Make Believe remporte un succès national au plus haut niveau.

Il a été vu pour la dernière fois dans le Coral-Eclipse à Sandown, terminant troisième à la basilique Saint-Marc.

« Il pourrait aller à York ou il pourrait aller au King George. Il doit donner beaucoup plus de poids à York car il y écope d’un penalty dans le groupe 1 ainsi que [giving away] l’allocation d’âge. C’est entre les mains de John », a déclaré Ted Voute, directeur de course du propriétaire Prince Faisal.

John et Thady Gosden feront le dernier appel sur la prochaine cible de Mishriff



« Mishriff est revenu de l’Eclipse et donnait des coups de pied et des coups. John a dit qu’il était très frais, alors il l’a remis au galop.

« Après l’Eclipse, il a beaucoup explosé. Il a maintenant quatre ans et cela l’aurait peut-être mis en place pour une course samedi prochain.

« C’est entre les mains de John et le prince est heureux d’accepter tout ce qu’il ressent.

« Nous attendrons de voir où il nous guide, mais je soupçonne qu’il nous guidera jusqu’au King George. Cela semble être ainsi les vibrations.

« Il n’y a qu’un seul cheval, Twice Over, qui a un groupe 2 à York puis le Juddmonte à York. Il y a un groupe 1 à Munich, mais il faudrait le compléter.

« C’était au milieu de l’Eclipse et du Juddmonte, mais nous sommes impatients d’obtenir un Groupe 1 national. Ce serait la cerise sur le gâteau. »