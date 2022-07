King George: James Doyle savoure la balade de Mishriff à Ascot mais se sent «terriblement désolé» pour David Egan | Nouvelles de la course

James Doyle savoure la perspective de s’associer à Mishriff pour la première fois dans le King George à Ascot samedi, mais admet qu’il se sent “terriblement désolé” pour l’ancien pilote de la star David Egan.

Alors que le propriétaire, le prince Faisal, a annoncé la semaine dernière qu’Egan n’était plus son cavalier retenu, la course de prunes à bord de la star du globe-trotter de John et Thady Gosden était à gagner.

Frankie Dettori a dirigé Mishriff pour remporter un groupe deux en France il y a deux saisons, mais sera à bord de sa coéquipière Emily Upjohn samedi, ouvrant la voie à Doyle pour obtenir l’appel.

Doyle a dit Sky Sports Racing il prévoit de parler à Egan avant le week-end et a félicité son collègue de la salle de pesée pour sa réaction à son remplacement.

Doyle a déclaré: “Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler à David, mais je le ferai.

“Évidemment, je suis terriblement désolé pour David, ce n’est jamais agréable, mais je l’ai entendu dire qu’il n’est pas la première personne à se faire virer d’un cheval et qu’il ne sera pas le dernier. Je pense que c’est la bonne façon de voir les choses, ces les choses se passent et la façon dont vous gérez ces événements vous définit en quelque sorte en tant que personne.

“Il s’en est sorti comme un homme adulte et il ne faut pas oublier qu’il est encore un jeune homme dans ce sport, donc il apprend encore son métier et tout le mérite de la façon dont il a fait face à tout.”

Doyle a déjà connu une saison mémorable avec un double succès classique et une victoire à Royal Ascot avec Naval Crown





Doyle a fait la connaissance de sa monture de grande course lors d’un entraînement tôt le matin à Newmarket mercredi et n’aurait pas pu être plus heureux de la façon dont le galop s’est déroulé.

“C’était un début précoce, mais il se sentait fantastique”, a déclaré Doyle. “Je lui ai sauté dessus à 5h10 du matin et il a fait un beau coup d’Al Bahathri, un galop qu’il connaît bien, et il se sentait en bon état. Il n’y avait pas de questions posées, mais je dois dire qu’il se sentait super et bougeait bien.

“C’est très excitant – quelle course. C’est un peloton petit mais sélect, mais il n’y a pas un seul coureur dans la course qui ne mérite pas d’être là.”

Mishriff et Egan remportent le Juddmonte International Stakes à York





Mishriff a été vu pour la dernière fois en train de se précipiter tard pour terminer deuxième derrière Vadeni dans le Coral-Eclipse à Sandown il y a trois semaines, une course dans laquelle Doyle a terminé quatrième avec Lord North.

“Je pense qu’il a fait un excellent travail pour les repousser tard”, a déclaré Doyle. “Dans les 50 derniers mètres, il a vraiment réussi à rentrer à la maison quand il est entré dans un espace propre.

“C’était une position malheureuse dans laquelle se retrouver. Trois de retour sur le rail à Sandown est une situation très difficile à vivre et vous avez besoin de beaucoup de chance pour suivre votre chemin.

“Je me suis senti vraiment désolé pour David Egan de la façon dont les choses se sont déroulées car les écarts ne se sont tout simplement pas ouverts, mais c’est Sandown, en particulier dans ces courses très compétitives comme l’Eclipse.

William Muir a admis qu’il avait eu beaucoup de jockeys qui offraient leurs services pour le grand tour sur Pyledriver dans le King George de samedi



“Je pense qu’il a montré qu’il était au sommet de son art et je pense qu’il a été mentionné avant l’Eclipse qu’il serait meilleur pour la course. La perspective qu’il soit plus à l’écoute pour le King George est assez excitante et le mile et demi ne semble pas être un problème.

“C’est un cheval qui porte vraiment son cœur sur sa manche tard dans une course. Il a cette superbe façon de galoper où il baisse vraiment la tête. Je souhaite que chaque cheval essaie aussi fort que lui.”