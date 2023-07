King George en direct sur Sky Sports Racing: Desert Crown s’apprête à rejoindre la formation étoilée d’Ascot après une séance d’entraînement agréable | Nouvelles de la course

Desert Crown reste en lice pour le King George VI And Queen Elizabeth Stakes, en direct sur Sky Sports Racingaprès avoir produit un travail « agréable » sous Ryan Moore à Newmarket mercredi matin.

Le vainqueur du Derby 2022, propriété de Saeed Suhail, a été battu de justesse par Hukum dans le Brigadier Gerard à Sandown lors de son retour à l’action en mai après une année sur la touche avec une blessure à la cheville.

Un autre revers mineur l’a empêché de courir dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et bien que les analyses ultérieures se soient révélées négatives, l’entraîneur Sir Michael Stoute a suggéré la semaine dernière qu’il n’aurait peut-être pas assez de temps pour s’aligner dans la pièce maîtresse pour tous les âges à Ascot samedi. semaine.

Cependant, la confiance dans le camp grandit quant au fait que le fils de Nathaniel affrontera le vainqueur du Derby anglais et irlandais de cette saison. Auguste Rodinfinaliste d’Epsom Roi d’aciervainqueur de King George l’année dernière Pyledriver et son conquérant de Sandown Hukum dans le point culminant de 12 stades sponsorisé par Qipco après tout.

Le directeur de course du propriétaire, Bruce Raymond, a déclaré : « Il a travaillé ce matin et Ryan l’a monté. Michael était très content de lui et je pense qu’il y a de fortes chances qu’il aille à Ascot.

« Il a bien travaillé. C’était un galop agréable. Je ne peux pas dire qu’il est certain pour la course, mais tout le monde était très content de lui. Il y a de fortes chances qu’il aille à Ascot. »

Desert Crown a actuellement une chance de 10/1 avec Coral pour le King George, avec Auguste Rodin leur favori 9/4.

Le Luxembourg rejoint l’équipe d’O’Brien’s King George

Aidan O’Brien a remporté quatre victoires de King George depuis le célèbre succès de Galileo en 2001 et pourrait envoyer jusqu’à cinq coureurs, avec en tête Auguste Rodin.

Un ajout passionnant à l’équipe qui se dirige vers Berkshire est Luxembourgqui visera à rebondir après sa défaite face à Mostahdaf dans les Prince Of Wales’s Stakes à Royal Ascot.

S’adressant à Sky Sports Racing, O’Brien a déclaré: « Il a été harcelé et le cheval américain [Classic Causeway] vient de gâcher Ryan [Moore, jockey] horloge. Ryan était très content du cheval.

« Il s’est fait prendre jusqu’au bout et cela ne nous a donné aucune chance. Nous pensons qu’il vaut mieux que ça.

« C’est un client robuste et nous continuerons à lui donner beaucoup de travail.

« Il sera très heureux de parcourir un mile et demi et nous pensons aller au King George. »