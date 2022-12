King George Chase: Paul Nicholls a Bravemansgame prêt pour la «ligue des grands garçons» à Kempton le lendemain de Noël | Nouvelles de la course

Paul Nicholls est heureux que Bravemansgame soit aussi préparé que possible pour sa prochaine étape dans la “ligue des grands garçons” dans le King George à Kempton.

Le chasseur d’étoiles vise la fonction Boxing Day depuis qu’il a battu Ahoy Senor dans le Kauto Star Novices ‘Chase sur la même carte il y a 12 mois.

Une exposition impressionnante au Charlie Hall de Wetherby en octobre a cimenté sa place au sommet du marché et il est maintenant un favori général 6/4.

L’entraîneur champion a déclaré: “Bravemansgame mérite probablement d’être favori car il a gagné cette année et il a remporté le Kauto Star autour de la piste et il semble progresser, mais en fin de compte, ils ne savent pas à quel prix ils sommes.

“Il a gagné à Kempton l’année dernière et la piste lui va bien, une piste plate pour droitier. J’ai toujours pensé que ce serait l’objectif de Bravemansgame depuis qu’il a remporté le Kauto Star l’année dernière. Il a toujours été préparé pour cela.

“C’est probablement son test le plus difficile alors qu’il a traversé ses courses novices et il a remporté sa première course hors de l’entreprise novice cette année. Il est maintenant dans la ligue des grands garçons dans la plus grande course de Noël.”

Twiston-Davies pour le tour sur Hitman

Nicholls a confirmé que Sam Twiston-Davies montera Hitman dans la course avec le jockey stable Harry Cobden préférant les prétentions du favori Bravemansgame.

Avec Twiston-Davies, un ancien jockey d’écurie à Ditcheat lui-même, ayant franchi la brèche pour chevaucher le Clan Des Obeaux pour remporter le King George 2019 lorsque Cobden a monté Cyrname, des relations de Hitman, dont beaucoup sont impliquées dans le Clan Des Obeaux et incluent Sir Alex Ferguson, ont tendu la main pour une paire de mains familières.

Image:

Sam Twiston-Davies entre pour le tour de Hitman





Il y aura un troisième coureur du chantier Somerset dans la course, un précédent vainqueur à Frodon. Sa partenaire habituelle Bryony Frost est actuellement sur la touche avec une clavicule cassée. Alors qu’elle espère être en forme, Nicholls a nommé Lorcan Williams comme son remplaçant sinon.

Nicholls a déclaré: “Harry montera Bravemansgame, Sam Twiston-Davies montera Hitman et Bryony montera Frodon en supposant qu’elle est en forme, sinon Lorcan Williams montera Frodon. Il est assis là en tant que première réserve.

“Lorcan a monté Hitman la saison dernière, mais Sam a remporté de grandes courses pour Ged (Mason) et Sir Alex. Harry, pour le moment, ne quitterait pas Bravemansgame pour monter sur Hitman car il a remporté ces grades sur lui et il est très heureux de le monter.

Image:

Paul Nicholls pose avec ses trois prétendants au roi George Frodon, Bravemansgame et Hitman. Crédit : Le Jockey Club/John Hoy





“Il ne le monterait pas s’il ne courait pas. J’espère que tout se passera bien la semaine prochaine et nous attendons avec impatience le grand jour. S’il est bon sur sol mou ou sur sol mou, ce sera parfait.”

Alors que la classe de Hitman ne fait aucun doute, son endurance l’est peut-être et Nicholls a déclaré: “C’est l’inconnu [going three miles], bien sûr que c’est le cas. Nous savons que Bravemansgame fait bien les trois milles à Kempton et il ne l’a pas encore fait, mais il a bien fait le voyage à Haydock l’autre jour et je pense qu’il réclame ce voyage.

“Je pense que jusqu’à présent, il n’a probablement pas été assez homme ou assez fort pour faire le voyage, mais il est prêt maintenant.”

Quant à Frodon, l’un des chevaux les plus populaires de l’écurie, Nicholls a déclaré : “Il a gagné la course il y a deux ans, mais il ne rajeunit pas.

“Il n’a jamais été bien la saison dernière après avoir couru à Down Royal, mais beaucoup des nôtres n’étaient pas bien au printemps. Il s’est blessé dans l’Ultima alors qu’il se faisait sauter.

“Il a eu une belle pause, est revenu et a remporté le Badger Ales Chase à Wincanton. Je l’ai couru trop tôt dans le Betfair Chase mais nous y sommes allés pour ramasser des prix en argent.”