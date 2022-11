King et Sorensen se lancent dans une campagne électorale dans le 17e district – Shaw Local

Eric Sorensen et Esther Joy King prendront la route ce week-end alors qu’ils lancent leur dernier appel aux votes dans la course serrée pour le siège du 17e district au Congrès.

L’élection générale est mardi.

[ Where King, Sorensen stand on issues. ]

Les deux candidats ont des arrêts prévus à moins d’un mile l’un de l’autre samedi matin à Rock Falls.

King, le républicain, sera au A’s Kitchen à 8h30

Sorensen, le démocrate, sera au siège démocrate du comté de Whiteside à 10h30.

Les deux cherchent le siège vacant laissé par Cheri Bustos, qui a choisi de ne pas se présenter après avoir purgé cinq mandats.

Aucun des deux n’a été élu à des fonctions publiques auparavant, bien que King se soit présenté contre Bustos en 2020. Sorensen était le météorologue en chef d’une chaîne de télévision de Rockford. King est officier du juge-avocat général de la Réserve de l’armée américaine depuis 2018. Tous deux ont identifié le prochain Farm Bill et la lutte contre l’inflation comme des problèmes clés.

Sur une carte, le district est configuré comme un C géant, commençant à Rockford, balayant le nord de l’Illinois jusqu’aux Quad Cities, descendant dans le centre-ouest de l’Illinois en passant par Galesburg et Peoria, avant de se courber jusqu’à Bloomington. Il compte 14 comtés.

Sorensen a également des événements de campagne samedi dans le comté de Rock Island, Rockford et Freeport samedi. Il sera à Peoria, Bloomington-Normal et Galesburg dimanche.

King a passé vendredi dans les comtés de McDonough, Warren, Mercer et Rock Island. Samedi, elle visitera également The Mill Wheel Tavern à Milledgeville à 11h avant de s’arrêter à Freeport et Rockford. Dimanche, elle prévoit des apparitions à Knoxville, Canton, Pékin et Kewanee. Lundi, elle sera à Peoria et Bloomington.

Les prévisionnistes politiques indépendants montrent tous la course comme un tirage au sort, même si l’un donne notamment un léger avantage au démocrate tandis que d’autres disent qu’il est à tendance républicaine.

Vendredi, Inside Elections avec Nathan L. Gonzales, une analyse non partisane, a déclaré que l’aiguille avait de nouveau bougé. C’est maintenant un pile ou face, mais en direction du républicain. Son précédent rapport du 21 octobre avait fait basculer la course démocrate. De retour le 23 septembre, Inside Elections a eu la course un tossup.

Vendredi, le site Nate Silver FiveThirtyEight a montré une modélisation informatique qui a permis à Sorensen de remporter 64 simulations sur 100, mais le vote populaire à 51% contre 49%, le plus serré depuis sa lecture du 24 octobre sur la course.

En suivant l’intégralité de la course, FiveThirtyEight avait King en tête de quatre points de pourcentage peu après la primaire de juin. Ses protections ont mis la paire dans l’impasse le 28 juillet, puis se sont retournées pour Sorensen peu de temps après que les électeurs du Kansas ont rejeté un amendement à l’avortement le 2 août. Depuis lors, il est resté proche.

Le Cook Political Report avec Amy Walter a déclaré que la 17e course est un tirage au sort mais dans la colonne du parti démocrate.

La boule de cristal de Sabato au centre de politique de l’Université de Virginie a montré le 17 un tirage au sort mais aussi dans la colonne démocrate.