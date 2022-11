King Cobra, qui s’est échappé d’un zoo suédois, retourne dans son terrarium

Les animaux sont connus pour être notoires, ils peuvent amuser de toutes les manières possibles. Dans la récente tournure des événements, un King Cobra de 2,2 mètres (environ 7 pieds) a réussi à s’échapper de son domicile dans un zoo suédois le 22 octobre, a rapporté CBS News. La vidéo montre le reptile se faufilant hors de l’aquarium de Skansen, une partie du zoo de l’île Djurgarden de Stockholm. Dans la vidéo, on peut voir le serpent se déplacer facilement à travers le plafond de son luminaire dans son terrarium sur une branche d’arbre.

Le cobra royal insaisissable nommé Sir Vas ou Sir Hiss a maintenant été surnommé Houdini d’après le célèbre artiste de l’évasion. Après l’évasion, le zoo a été évacué pendant que les fonctionnaires le recherchaient.

Selon les responsables du zoo, le serpent explorait son nouveau terrarium et a trouvé une issue de secours dans le plafond où se trouvait autrefois une lampe chauffante. La chaleur de l’ampoule a été utilisée pour garder le serpent dans l’aquarium et elle a récemment été remplacée par une ampoule LED plus froide.

« Il doit être un gars intelligent. Les vieilles lampes étaient trop chaudes, ce qui éloignait les serpents », a déclaré à AP le directeur de l’aquarium de Skansen, Jonas Wahlström.

Cependant, Houdini est de retour chez lui. Le responsable a utilisé des appareils à rayons X pour localiser le reptile, qui a été retrouvé dans un espace confiné isolé entre deux murs, a rapporté AP. Des trous ont été percés dans le mur mais le serpent a réussi à échapper à la vue des caméras à rayons X. Plus tard, il s’est avéré que le serpent avait simplement rampé jusqu’à son terrarium.

Wahlström a dit à SVT que c’était trop stressant pour Houdini avec tous les trous dans les murs, alors il est rentré chez lui. Le zoo a également mentionné que le serpent n’aurait pas survécu au froid s’il était sorti du bâtiment.

Selon les médias, le zoo abrite environ 200 espèces exotiques, dont des poissons, des coraux, des crocodiles, des tortues, des lézards, des serpents, des tamarins dorés et des perroquets, entre autres.

Les cobras royaux peuvent mesurer jusqu’à 5,5 mètres de long et se trouvent principalement en Inde, en Indonésie et aux Philippines.

