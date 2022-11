King Charles : une visite de trois jours au Canada a coûté aux contribuables au moins 1,4 million de dollars

La tournée royale de trois jours du roi Charles au Canada en 2022 a coûté aux contribuables canadiens au moins 1,4 million de dollars, selon des documents obtenus par CTVNews.ca.

Le voyage éclair du 17 au 19 mai a vu le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiter Terre-Neuve, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest pendant environ 57 heures, à un coût de plus de 25 000 $ l’heure.

Les 1,4 million de dollars n’incluent pas les salaires du gouvernement, de l’armée et de la police, ni les coûts opérationnels normaux, ce qui augmenterait considérablement la véritable facture. Il n’inclut pas non plus les coûts couverts par les gouvernements locaux et les forces de police.

Cela comprend les heures supplémentaires, les flottes de véhicules, les vols VIP et la sécurité armée payés par la Gendarmerie royale du Canada, le ministère de la Défense nationale et Patrimoine canadien, le ministère fédéral qui a supervisé le voyage et sa planification.

Les chiffres sont basés sur une paire de demandes d’accès à l’information déposées auprès de Patrimoine canadien, ainsi que sur des données fournies par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Les chiffres de Patrimoine canadien doivent être considérés comme préliminaires et sont très susceptibles d’augmenter lorsque les données officielles seront publiées en mars 2023.

“Le processus de comptabilisation de la tournée royale 2022 est toujours en cours”, a déclaré un porte-parole de Patrimoine canadien à CTVNews.ca. “Pour toutes les tournées royales, les coûts sont partagés entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, en fonction de la durée et du nombre d’événements qui se déroulent dans chaque région.”

Charles est devenu roi et Camilla est devenue reine consort après le décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022. Leur visite au Canada en mai 2022 visait à célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth, qui a marqué 70 ans historiques sur le trône.

La Défense nationale a payé la facture du transport aérien de Charles et Camilla à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada à bord de ce qu’on appelle communément Can Force One : le biréacteur VIP Airbus CC-150 Polaris équipé d’une chambre qui transporte fréquemment le premier ministre et des dignitaires à l’étranger. Au total, le voyage aurait couvert plus de 12 000 kilomètres.

Selon un porte-parole de la Défense nationale, les 568 000 $ sont approximatifs et comprennent les coûts de pilotage de l’avion “et les services de soutien associés pour transporter les membres de la famille royale, ainsi que le personnel de la tournée royale identifié par Patrimoine canadien”. Environ 450 membres des Forces armées canadiennes ont participé, dont environ 100 qui ont soutenu le transport aérien et au moins 100 pour la garde d’honneur lors d’une cérémonie d’accueil le 17 mai à St. John’s, T.-N.-L.

La GRC était principalement chargée de la sécurité. En dehors des salaires, la GRC a dépensé 172 175 $ en heures supplémentaires et 189 156 $ en frais de déplacement comme les repas, l’hébergement et le transport pour un total de 361 331 $. Un porte-parole de la GRC a déclaré que des coûts supplémentaires pourraient encore être traités.

Selon deux demandes d’accès à l’information déposées par CTVNews.ca, les plus de 509 714 $ dépensés par Patrimoine canadien comprenaient au moins 221 634 $ en frais de voyage et d’accueil comme les vols, l’hébergement, les repas et les indemnités journalières; plus de 11 453 $ sur des flottes de voitures de location, de taxis et d’autobus ; plus de 11 496 $ en heures supplémentaires pour seulement trois employés; 6 404 $ en frais pour l’historique hôtel Lord Elgin d’Ottawa; au moins 5 287 $ pour des scores de tests rapides COVID-19 ; 3 550 $ pour les droits d’auteur des images ; 2 945 $ pour les services d’impression ; et d’autres frais tels que des fleurs, des équipements médicaux de protection individuelle, des “services d’agence VIP” et des cadeaux. Patrimoine canadien a également payé la facture d’accueil de 20 à 30 membres de la délégation britannique, dont du personnel de Clarence House, la résidence du roi Charles à Londres. Une ventilation des coûts préliminaires de Patrimoine canadien se trouve au bas de cet article.

« Il est d’usage que les frais d’accueil, y compris ceux du personnel de Clarence House, soient assumés par le pays hôte », indique une note de service d’avril 2022 préparée pour le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. “En tant que ministère fédéral responsable de la planification et de la réalisation de la tournée royale de 2022, le ministère du Patrimoine canadien assumera les frais d’accueil.”

Patrimoine canadien a également couvert 140 685,64 $ en coûts de Services et Approvisionnement Canada, qui comprenait les heures supplémentaires de 20 employés, et 35 718,91 $ du Bureau du secrétaire du gouverneur général, qui ont servi à planifier les travaux, l’hébergement et les repas des visiteurs royaux et du personnel de soutien, et une réception à Rideau Hall, qui abrite le gouverneur général, le représentant désigné du monarque au Canada.

Les coûts supplémentaires ont probablement été absorbés par d’autres ministères, forces de police et paliers de gouvernement.

Dans des déclarations à CTVNews.ca, le gouvernement de l’Ontario et les villes d’Ottawa, de Yellowknife et de St. John’s ont déclaré n’avoir engagé aucun frais en raison de la tournée royale de 2022. Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré que les chiffres n’étaient pas encore définitifs. Le Service de police d’Ottawa et la Royal Newfoundland Constabulary n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, et la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que les chiffres ne seraient publiés que par le biais d’une demande d’accès à l’information. La Commission de la capitale nationale, une société d’État qui supervise les propriétés fédérales à Ottawa et dans les environs, a déclaré avoir dépensé 283,40 $ en services audiovisuels pour un événement à Rideau Hall. Les 1,4 million de dollars n’incluent pas non plus les coûts couverts par les contribuables britanniques.

La dernière tournée royale du Canada du roi Charles et de la reine consort Camilla, qui a duré trois jours à l’été 2017, a coûté 487 660 $ à Patrimoine canadien. Depuis 2010, il y a eu huit visites royales officielles au Canada par des membres de la famille royale, qui ont coûté plus de 7 millions de dollars au seul Patrimoine canadien. La dernière visite de neuf jours de feu la reine Elizabeth II au Canada en 2010 a été la plus coûteuse de toutes, coûtant au moins 2,79 millions de dollars à Patrimoine canadien.

Des visites comme celles-ci ne représentent qu’une fraction de ce que les liens du Canada avec le trône coûtent aux contribuables canadiens chaque année.

Selon la Ligue monarchiste du Canada, notre monarchie constitutionnelle a coûté au gouvernement près de 58,75 millions de dollars au cours de l’exercice 2019 à 2020 seulement, ce qui comprend les coûts associés au fonctionnement du bureau du gouverneur général, leurs voyages à l’étranger, les salaires et les dépenses des lieutenants-gouverneurs provinciaux, et les visites royales. Cela représente environ 1,55 $ par Canadien par an, soit un peu moins que les 2,10 $ que la Couronne coûte à chaque citoyen du Royaume-Uni.

La Ligue monarchiste du Canada croit que cela représente une bonne valeur pour les Canadiens.

“La reine et maintenant le roi, ainsi que les membres de leur famille, ne viennent pas au Canada au profit de la Grande-Bretagne ni même d’aucun des autres royaumes du Commonwealth”, a déclaré le président de la ligue, Robert Finch, à CTVNews.ca. « Le but de ces retours aux sources est de mettre en lumière les Canadiens, leurs réalisations, oui – leurs défis et problèmes sur lesquels on travaille – et de célébrer des événements importants dans la vie de la nation.

La Ligue monarchiste du Canada a récemment reçu une subvention de 187 500 $ de Patrimoine canadien pour distribuer 70 000 brochures éducatives à l’occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth cette année. Finch explique que toutes les visites royales se font sur invitation du pays hôte et qu’il existe également de nombreuses visites privées, telles que des membres bénéficiant de parrainages hospitaliers ou de grades militaires honoraires. Il décrit la relation et l’attitude des Canadiens envers la monarchie comme « profondes et durables ».

“Le système politique du Canada en est un d’institutions démocratiques et de liberté sous la Couronne”, a déclaré Finch. “Pour changer cette politique, il faudrait l’accord unanime des dix législatures provinciales et du Parlement – et la complexité ne serait pas simplement centrée sur la raison pour laquelle un tel changement devrait être apporté, mais sur la nouvelle institution qui le remplacerait et serait manifestement meilleure.”

Tom Freda, directeur du groupe de défense des citoyens pour une République canadienne, estime que le soutien des Canadiens à la monarchie « décline », en partie à cause des coûts élevés liés à l’accueil de membres de la famille royale en visite.

“Nous ne voyons pas grand-chose du tout, vraiment”, a déclaré Freda à CTVNews.ca. “De toute évidence, les visites d’État en général sont un élément nécessaire des relations internationales et de la diplomatie. En tant que pays hôte, nous couvrons les frais de tous les dignitaires en visite.”

Le groupe, qui veut remplacer le monarque britannique par un chef d’État canadien, a utilisé les demandes d’accès à l’information pour découvrir des données sur les coûts des tournées royales passées.

“Le Canada semble exagérer lors des visites royales”, a déclaré Freda. “De près, comme nous pouvons le dire, ils sont conçus pour renforcer le soutien à la famille royale (ironiquement, cela fait le contraire en attirant l’attention sur leur présence et leur coût), et pour permettre aux élites politiques et commerciales de socialiser avec la royauté.”







Obtenus dans le cadre de deux demandes d’accès à l’information, les documents ci-dessus décrivent les coûts engagés par Patrimoine canadien lors de la tournée royale du Canada 2022 du roi Charles.