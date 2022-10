King Charles III: Premier succès pour The King in Royal Silks alors que Just Fine et Ryan Moore gagnent à Leicester | Nouvelles de la course

Le roi a célébré son premier vainqueur dans les célèbres soies royales après que Just Fine ait remporté une victoire impressionnante à Leicester mardi.

Il a été confirmé la semaine dernière que les chevaux aux célèbres couleurs violet, rouge et or courraient désormais sous le nom de Sa Majesté après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, le mois dernier.

Le roi Charles III a eu son premier coureur dans les soies royales à Salisbury jeudi, l’éducateur formé par William Haggas terminant deuxième en tant que favori 11-10.

King’s Lynn et David Probert reviennent après leur victoire plus tôt cette saison





King’s Lynn et Mellow Yellow ont été battus respectivement à Ascot et Newmarket samedi, tandis qu’Improvise et Pride Of The Pack se sont bien tenus respectivement à Pontefract et Windsor lundi.

Just Fine, entraîné par Sir Michael Stoute et monté par Ryan Moore, avait une chance de 100 contre 30 de porter chance au monarque au pouvoir pour la sixième fois dans le Kube – Leicester’s Premier Event Hire Venue Handicap.

Et après avoir beaucoup voyagé tout au long, le hongre Sea The Stars a facilement dégagé quatre longueurs et demie de Sea The Casper.

Stoute a déclaré: “Un gagnant pour The King! C’est formidable d’avoir fait cela pour lui – et il était très impressionnant.”

Le directeur des courses du King, John Warren, a ajouté : “Je suis ravi que le King et la Queen Consort aient eu leur premier vainqueur et ils seront ravis.

“Je suis également absolument ravi pour Sir Michael Stoute, qui était probablement le plus ancien entraîneur de Sa Majesté, et pour Ryan Moore, qui a également fait de gros efforts.

“Et pour toute l’équipe de Sandringham, qui élève et fait tout son possible pour produire des chevaux en pleine forme, c’est donc un gros engagement de la part de chacun d’obtenir un résultat.”