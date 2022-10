King Charles III : Perfect Alibi remporte la première victoire de Listed en soie royale à Yarmouth | Nouvelles de la course

Perfect Alibi a porté les couleurs royales du King jusqu’au succès de Listed dans les British Stallion Studs EBF Beckford Stakes à Yarmouth.

Double gagnante à Newbury plus tôt dans la saison, la pouliche du Havre a été vue pour la dernière fois en train de terminer deuxième derrière Hoo Ya Mal dans les March Stakes à Goodwood fin août.

Descendue en classe entre les mains de Tom Marquand, Perfect Alibi était la favorite 11-4 pour compléter un triplé sur la carte pour son entraîneur William Haggas après les victoires précédentes de Tafreej et Sea Speedwell – et l’a finalement fait avec un style impressionnant.

Perfect Alibi termine derrière Hoo Ya Mal à Goodwood





Après avoir voyagé en douceur vers l’avant, il semblait que la fillette de trois ans pourrait avoir un vrai combat entre ses mains lorsque Pearl Beach est venu de plus loin pour monter un défi.

Mais plus Perfect Alibi allait, plus elle avait l’air et elle avait quatre longueurs et quart en main sur la ligne – offrant au roi son deuxième vainqueur depuis qu’il a hérité des coureurs royaux de sa défunte mère la reine, après le succès de Just Fine à Leicester. La semaine dernière.

“Elle fait vraiment ses preuves maintenant et c’était une très bonne performance”, a déclaré Marquand Sky Sports Racing.

“Elle a juste lutté pour un peu d’orteil entrant dans ce virage supérieur pour tenir son lancer, mais elle a voyagé très doucement dans le dos et pour être honnête, depuis le bas de la ligne droite, il était toujours assez évident qu’elle allait être dominante comme tant qu’elle avait un peu d’espace pour rouler.

“C’est une pouliche chérie et elle est vraiment en train de se faire remarquer maintenant. Ce dernier kilomètre a été le plus fort que j’aie ressenti de sa part, alors j’espère que c’est un signe que des choses doivent encore venir d’elle et qu’elle peut continuer à s’améliorer physiquement.”