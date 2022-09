Le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni a déclaré qu’il était émouvant d’être reçu par le roi Charles III au palais de Buckingham après le décès de la reine Elizabeth II, mais a ajouté que le nouveau monarque était clairement préparé pour ce moment.

Le roi a rencontré dimanche le secrétaire général du Commonwealth avant d’organiser une réception avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères et les hauts-commissaires de ces pays, dont le Canada.

Dans une interview à Londres avec le présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV News, Omar Sachedina, Ralph Goodale a déclaré que le roi était “très calme, très recueilli, [and] Bien organisé.”

“[He is] quelqu’un, je pense, qui a eu l’occasion d’y réfléchir depuis un certain temps. Il est donc prêt”, a déclaré Goodale.

La reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, du Canada et d’autres nations du royaume du Commonwealth depuis 1952, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Son cercueil a quitté le château de Balmoral en corbillard samedi pour le palais de Holyroodhouse à Édimbourg. Il sera transporté par avion à Londres le 13 septembre avant les funérailles nationales du 19 septembre.

Quant à la présence canadienne aux funérailles, Goodale a déclaré que “selon les règles du protocole”, il y a trois “personnes en deuil officielles” – le gouverneur général, le premier ministre et le haut-commissaire.

“Maintenant, évidemment, il y aura plus de trois Canadiens aux funérailles, mais le détail de tout cela est encore en cours d’élaboration par Buckingham Palace”, a-t-il déclaré.

Goodale a déclaré qu’il ressentait une “combinaison de beaucoup d’émotions différentes” à l’intérieur du palais de Buckingham après la mort de la reine.

“Cela ne s’est pas produit depuis 70 ans et une époque change d’une époque à l’autre, donc l’histoire est en train de se faire”, a-t-il déclaré. “Il y a donc ce genre de sentiment que vous faites partie d’un processus historique.”

Goodale s’est rappelé avoir été au palais de Buckingham quelques mois plus tôt, célébrant le jubilé de platine. Maintenant, il dit qu’il y a un réel sentiment de chagrin parmi ceux du Royaume-Uni

“Cette énorme personnalité que vous voyez tous les jours sur vos timbres et sur votre argent et dans les nouvelles et dans les livres et les publications et tout à coup, elle n’est plus là”, a-t-il déclaré.

Goodale a déclaré que la reine était une présence dominante dans la vie des résidents britanniques depuis plus de 70 ans.

“Ces gens ne seraient pas là [at Buckingham Palace] s’ils n’étaient pas très impressionnés par ces sept décennies et l’altruisme de Sa Majesté ; ce sens du devoir, du service, de la dignité et de l’honneur qu’elle a incarnés dans tout ce qu’elle a fait dans sa vie », a-t-il déclaré.

“Toujours faire passer le devoir et la responsabilité avant son confort ou son intérêt personnel – je pense que les gens admirent cela. Ils en sont très reconnaissants.”

Goodale a déclaré que ces mêmes émotions peuvent également être ressenties par les citoyens du Commonwealth.

“Son impact est vraiment très difficile à mesurer. Il est énorme et cela rendra le défi encore plus grand pour son successeur. Le prince Charles, devenu roi Charles, a de très grandes chaussures à remplir”, a déclaré Goodale. “En même temps, il a eu le meilleur tuteur qu’il puisse espérer.”

En plus des sentiments de tristesse et de perte, Goodale a déclaré qu’il y avait beaucoup d’anticipation au début du règne du roi Charles III.

“Il y a aussi un sentiment d’excitation à propos du nouveau monarque, quelqu’un que nous pensons connaître mais qui a maintenant le manteau d’une réelle responsabilité”, a-t-il déclaré.

Bien qu’on ne sache pas encore quand ni où le roi effectuera ses premiers voyages en tant que souverain, Goodale s’attend à ce qu’il soit un “visiteur assez fréquent” au Canada.

«Regardez le record: la reine a visité le Canada 22 fois, plus que tout autre pays et au cours de la même période, le prince Charles, maintenant le roi Charles, a visité le Canada 19 fois, y compris au printemps dernier», a-t-il déclaré.

Goodale a déclaré que lui et le roi avaient discuté de son dernier voyage au Canada, où lui et Camila, maintenant reine consort, avaient visité St. John’s, Ottawa et Yellowknife.

“Je pense qu’il a apprécié l’opportunité d’être au Canada et il a apprécié l’accueil qu’il a reçu, reconnaissant qu’il y a des problèmes pour l’avenir qui doivent être traités”, a déclaré Goodale.

Il a déclaré que ces questions comprennent l’avenir de la monarchie, l’avenir du Commonwealth et les relations futures entre les peuples autochtones du Canada et la Couronne.

“Les traités ont été signés avec la Couronne – et non avec un gouvernement – avec la Couronne, et cette relation est extrêmement importante pour les peuples autochtones”, a-t-il ajouté.

Alors que le roi a précédemment déclaré qu’il souhaitait moderniser la monarchie, Goodale a déclaré qu’il avait l’impression qu’il travaillerait pour le faire, mais qu’il veillerait également à ce que l’héritage du règne de sa mère reste intact.

“Il voudra démontrer la pertinence de la monarchie en étant présent et non distant dans un palais, mais sur le terrain avec des gens qui parlent, mais tout aussi important, écoutant puis ayant d’autres conversations avec d’autres personnes qui ont besoin de faire passer le message”, il a dit.