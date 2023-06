L’ancienne émission « Suits » de Meghan Markle sera disponible pour être regardée samedi, qui se trouve être le même jour que le défilé d’anniversaire du roi Charles III.

Trooping the Colour, une tradition royale remontant à des centaines d’années sous le règne du roi Charles II au XVIIe siècle, a lieu chaque été pour célébrer l’anniversaire du monarque.

Markle et son mari, le prince Harry, pourraient être en mesure de diffuser son ancienne émission depuis leur domicile californien, car ils n’auraient apparemment pas été invités à la tradition royale, bien qu’ils aient discrètement assisté au dernier Trooping the Colour de la reine Elizabeth II l’été dernier lors des célébrations de son jubilé de platine.

Buckingham Palace et Archewell, la société de Harry et Markle, n’ont fait aucun commentaire pour le magazine People, qui a d’abord signalé que les Sussex n’étaient pas invités, et n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

À la fin du mois dernier, Netflix a annoncé que l’émission « Suits » de Markle, dans laquelle elle a joué de 2011 à 2018, tomberait sur le service de streaming le 17 juin. L’émission était auparavant disponible sur d’autres services de streaming comme Peacock.

La duchesse de Sussex était principalement connue pour son rôle d’avocate Rachel Zane dans le drame juridique américain avant de quitter le théâtre avant son somptueux mariage royal en 2018 avec le prince Harry au château de Windsor.

Le couple a participé à leur premier Trooping the Colour en 2018 après leur mariage.

Alors que le personnage de Markle a été exclu de « Suits » après sa septième saison en raison de ses fiançailles royales, le drame a duré neuf saisons, qui seront toutes disponibles pour se gaver de contre-programmation à la pompe royale de Charles.

Trooping the Colour de cette année marque également la première fois que le défilé aura lieu depuis que Charles est devenu roi, et c’est l’un des premiers grands événements royaux depuis son couronnement le mois dernier, auquel seul Harry a assisté tandis que Markle restait à la maison avec leurs enfants en Californie.

Charles prévoit également de ramener la tradition du monarque à cheval lors de Trooping the Colour Saturday, qui n’avait pas été vue par la reine depuis 1986.