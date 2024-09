King, ancien rédacteur en chef de la rubrique économie mondiale du WSJ, est décédé

Neil Kingancien rédacteur en chef de la rubrique économie mondiale du Wall Street Journal, est décédé mardi des suites d’un cancer. Il avait 65 ans.

Il a quitté The Journal en 2016. L’année dernière, son livre «« American Ramble: A Walk of Memory and Renewal » a documenté sa marche de 330 miles de Washington à New York.

King a travaillé pendant 15 ans au bureau de Washington du WSJ, où il a couvert des sujets allant du terrorisme à la politique étrangère, en passant par le commerce et l’industrie pétrolière internationale. Il a été journaliste politique national de 2010 jusqu’au début de 2014, date à laquelle il a pris la direction de la couverture économique du WSJ.

Il a rejoint Dow Jones en janvier 1995 en tant que journaliste pour le Wall Street Journal Europe, basé à Prague. En novembre de la même année, il s’est installé à Bruxelles en tant que correspondant en chef de la Revue économique d’Europe centrale du European Journal. En 1996, il est devenu le correspondant en chef du European Journal pour les questions diplomatiques et de sécurité.

Avant de rejoindre Dow Jones, King était journaliste au Tampa (Floride) Tribune en 1990 et a déménagé à Prague en 1992 en tant que correspondant indépendant. Il a réalisé des reportages indépendants pour le European Journal depuis Prague de 1993 à 1994.

Né dans le Colorado, King a obtenu une licence en philosophie de l’Université Columbia à New York et une maîtrise de la Medill Graduate School of Journalism de l’Université Northwestern.