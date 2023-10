Kinew s’engage à rechercher dans une décharge les restes de femmes des Premières Nations

Le premier ministre désigné du Manitoba, Wab Kinew, insiste sur le fait qu’il tiendra son engagement de fouiller la décharge de Prairie Green à la recherche des restes de deux femmes des Premières Nations soupçonnées d’avoir été victimes d’un présumé tueur en série.

« Nous devons aller de l’avant dans les recherches et c’est quelque chose que nous nous sommes engagés à faire dans la campagne », a déclaré Kinew dans une entrevue avec Vassy Kapelos à l’émission Power Play de CTV.

« Il s’agit de la dignité de ces familles qui pleurent un être cher et n’oublions pas ces familles. »

Les commentaires de Kinew surviennent alors que le gouvernement fédéral a promis 740 000 $ pour étudier plus en profondeur la faisabilité d’une fouille de la décharge.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré mercredi à Ottawa que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer comment effectuer des recherches afin de retrouver les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran, qui se trouveraient dans la décharge juste au nord de Winnipeg.

« Je pense que tous les gouvernements doivent participer à ce processus », a déclaré Anandasangaree aux journalistes sur la Colline du Parlement.

« D’un point de vue fédéral, j’ai dit très clairement que nous sommes là pour le long terme, et nous travaillerons avec les familles, la communauté touchée ainsi qu’avec la province du Manitoba pour trouver la bonne réponse à ce sujet. »

Une étude de faisabilité – également financée par le gouvernement fédéral – a déjà été réalisée ; il a conclu qu’une fouille serait possible mais que les matières toxiques pourraient présenter un risque pour les travailleurs. L’étude initiale prévoyait que les recherches pourraient prendre jusqu’à trois ans et coûter jusqu’à 184 millions de dollars.

Anandasangaree a déclaré que la deuxième étude pourrait examiner les méthodes de stockage et de transport des déchets dangereux, ainsi que les coûts de construction potentiels associés à la recherche.

Les familles des victimes demandent depuis longtemps aux gouvernements fédéral et provincial de financer et de mener immédiatement les recherches au lieu d’étudier la question plus en détail. La prédécesseure de Kinew, Heather Stefanson, s’est opposée à une perquisition et a fait campagne à ce sujet lors des élections provinciales.

Kinew a déclaré à Kapelos qu’il n’avait reçu aucune assurance de la part du gouvernement fédéral quant à son rôle spécifique, et que la question n’avait pas non plus été évoquée lors de sa conversation avec le Premier ministre mercredi. Kinew a toutefois déclaré qu’il espérait travailler avec Ottawa pour faire avancer les recherches.

« Non seulement les familles, mais aussi les dirigeants autochtones ont fait part au gouvernement fédéral de leurs attentes et de leur demande que le gouvernement fédéral participe à cela et j’ai donc hâte de pouvoir travailler avec tous les niveaux de gouvernement… pour pouvoir faire le bien. par ces familles », a déclaré Kinew.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Harris, Myran et de deux autres personnes — Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l’année dernière, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Femme Buffle.