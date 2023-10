Kindle Scribe est ma meilleure recommandation Amazon Prime Day. Voici pourquoi vous devriez en obtenir un

Ce ne serait pas les Prime Big Deal Days si Amazon ne baissait pas le prix de sa collection de liseuses électroniques. Parmi les ventes figure le pack Kindle Scribe, à prix réduit sur toutes les configurations de stockage de stylets et d’appareils. Jusqu’au 11 octobre, vous pouvez économiser environ 28 % sur le forfait. Il s’agit du prix le plus bas du Kindle Scribe depuis son lancement l’année dernière.

Les offres groupées comprennent le Kindle Scribe, un stylo, une housse et un chargeur. J’ai dû acheter ma couverture séparément pour environ 50 $ lorsque j’ai acheté la mienne il y a quelques mois, donc je suis un peu jalouse de voir cette offre se concrétiser.

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 121 $ sur le Scribe de 16 Go avec un stylo de base et obtenez-le pour 290 $. Ou si vous souhaitez plus de stockage, vous pouvez passer au pack Premium Pen avec un Scribe de 32 Go ou 64 Go. Le plus Pack Scribe de luxe est en vente à 27 % de réduction, ce qui revient à 364 $.

Considérez le Scribe comme un Kindle suralimenté sur lequel vous pouvez prendre des notes. Il est assez grand pour écrire confortablement et l’affichage des pages côte à côte est à peu près aussi proche que possible de l’impression de lire un vrai livre.

Raisons pour lesquelles j’aime mon Kindle Scribe :

Il dispose d’un écran tactile éclairé à l’avant de 10,2 pouces, 300 ppp

Il y a un réglage de la lumière chaude

Je peux lire, prendre des notes, noter des documents et dessiner

Envoyer des documents Word vers mon Kindle est plus facile que jamais. Tout ce que j’ai à faire est de cliquer sur le bouton « Envoyer vers Kindle » dans Microsoft Word.

Ajouter des notes autocollantes aux livres Kindle pendant que je lis

Une semaine d’autonomie avec une seule charge. Bien que l’écriture l’épuise plus vite que la simple lecture

Lorsque le Scribe a été abandonné pour la première fois, des plaintes ont été déposées concernant l’organisation du bloc-notes, l’incapacité d’écrire sur des documents Word et le choix limité des stylos. Amazon a depuis publié des mises à jour logicielles qui répondent à ces préoccupations. Je m’attends à voir des mises à jour et des améliorations continues, donc je sais que mon Scribe ne fera que s’améliorer.

En tant qu’écrivain passionné, le Kindle Scribe a complètement changé ma façon d’écrire et de noter des documents. Si vous recherchez une liseuse qui peut servir de bloc-notes et vous aide également à noter des documents, procurez-vous dès maintenant un Kindle Scribe. Vous ne pouvez pas battre le prix.