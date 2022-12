Kindle Scribe d’Amazon parie que l’écriture manuscrite est l’avenir des liseuses électroniques

Avec le Scribe KindleAmazon espère qu’un appareil qu’il a lancé sous l’administration George W. Bush pourra redevenir sa prochaine grande réussite.

Amazon n’a pas peur des idées flashy, qu’il s’agisse d’un drone de livraison, sentinelle robotique ou une conversation avec l’assistante virtuelle Alexa. Mais cette semaine, Amazon a commencé à vendre son Kindle Scribe, une version actualisée du lecteur E Ink lancée pour la première fois avant qu’Amazon n’ait même une application mobile.

Le Kindle Scribe n’est pas futuriste. Ce n’est pas semi-sensible. Il n’a même pas de couleur. Sa grande mise à jour : en plus de la lecture, vous pouvez désormais également écrire dessus.

Mais en rajeunissant le Kindle à bas prix, Amazon espère vous donner de nouvelles raisons de découvrir la joie séculaire de la lecture. Le premier Kindle a été lancé la même année que le premier iPhone, et au cours de la décennie et demie qui a suivi, nos appareils personnels sont devenus plus intelligents, plus rapides, plus flashy – et exercent désormais une plus grande influence sur notre bien-être mental. Nager à contre-courant, la mission du Kindle Scribe est peu glamour. Il est conçu pour vous aider à approfondir les tâches minées par la plupart des appareils connectés à Internet : lecture attentive et prise de notes.

“Nous avons élargi le monde de ce que les clients peuvent faire, mais nous avons toujours gardé cette idée d’un sanctuaire où les gens peuvent accéder au contenu et ne pas être distraits”, a déclaré Kevin Keith, vice-président de la gestion des produits et du marketing d’Amazon, dans une interview.

La véritable avancée du Scribe est peut-être simplement qu’Amazon, la quatrième plus grande entreprise au monde en valeur marchande, réussit.

Tablettes Kobo, reMarkable et Boox E Ink de plus petits fabricants proposent déjà l’écriture en tant que fonctionnalité, et certains ont de grands formats avec une qualité d’écran presque aussi bonne que celle du Scribe. Mais aucun ne vous permet de marquer des livres Kindle, et certains ne prennent même pas en charge l’application Kindle. Avec le Scribe, Amazon a ouvert sa vaste et populaire bibliothèque à votre gribouillage.

Ajouter un nouvel éclat à l’expérience Kindle est logique, étant donné que Keith dit que les clients d’Amazon achètent plus de livres Kindle que de livres physiques. Et il existe une large base potentielle de futurs utilisateurs de Kindle qui utilisent déjà l’application de lecture électronique d’Amazon. L’application Kindle a été téléchargée plus de 326 millions de fois dans le monde depuis 2012 sur des appareils Apple et Android au lieu de Kindles, selon data.ai, une société d’analyse de marché qui suit les applications mobiles.

La société considère l’appareil “comme une nouvelle catégorie de Kindle qui ajoute l’écriture à tout ce que les clients aiment aujourd’hui sur Kindle et nous ouvre à de nouveaux et différents clients”, a déclaré Keith.

Chris LaBrutto, chef de produit principal chez Amazon, a déclaré que les utilisateurs de Kindle créaient déjà une version “Cliff Notes” de leurs livres Kindle avec des surlignages et des notes dactylographiées. L’ajout d’un stylet pour écrire sur le Scribe améliore cette expérience, permettant aux lecteurs de s’engager plus activement, a déclaré LaBrutto.

La question est de savoir si, après 15 ans de dépendance croissante aux smartphones, les acheteurs de gadgets comme vous aspirent à revenir à la lecture et à l’écriture en nuances de gris.

Les fans d’E Ink aiment ses limites

Vendus pour la première fois dans le cadre de liseuses au milieu des années 2000, les écrans E Ink ont ​​gagné des admirateurs dévoués de lecteurs de tous genres. Les écrans restituent le texte et les graphiques en niveaux de gris avec de minuscules capsules chargées qui deviennent noires ou blanches en réponse à des signaux électriques négatifs ou positifs. Ils consomment beaucoup moins d’énergie qu’une tablette traditionnelle, ce qui leur donne une autonomie mesurée en semaines au lieu d’heures.

Vous pouvez également lire un écran E Ink à la lumière directe du soleil et éviter de projeter de la lumière bleue dans vos yeux, car il n’est pas rétroéclairé. Cela a immédiatement séduit Nick Price, un ingénieur en sécurité à Portland, Oregon, qui a utilisé un certain nombre de Kindles avec E Ink, ainsi que une liseuse Boox.

“J’ai trouvé que c’était beaucoup plus facile pour mes yeux le soir quand j’essayais d’aller au lit”, a déclaré Price à propos de son premier écran Kindle.



Pour les aficionados, la simplicité des appareils prime. En plus d’éliminer les couleurs vives qui brillent sur les écrans, les appareils E Ink n’offrent généralement pas l’intégralité d’Internet, une distraction massive de la lecture ciblée. C’était l’attrait du reMarkable 2, une tablette E Ink avec un stylet qui est sortie en 2020, a déclaré Andrew Loeb, professeur d’anglais à l’Université Trent en Ontario, au Canada, qui voulait pouvoir se concentrer sur sa lecture et sa note- prise.

“Pour le même prix, vous pouvez obtenir un iPad”, a-t-il déclaré, mais cela irait à l’encontre de l’objectif. “Si j’ai un iPad, je ferai autre chose avec.”

Écrire sur un livre électronique est la prochaine étape logique lorsque vous essayez de capturer l’expérience de la lecture sur papier. Loeb utilise son reMarkable 2 pour annoter les papiers des élèves, résolvant un problème auquel il était confronté au début de la pandémie lorsque ses cours se sont déroulés à distance. Il aime aussi l’utiliser pour lire des articles et prendre des notes lors de réunions et de conférences. La sensation tactile de l’écriture sur la tablette ajoute à l’expérience, a-t-il déclaré.

E Ink qui stimule les sens

Avec des appareils comme le reMarkable pour concurrencer, Amazon visait à faire du Kindle Scribe une expérience d’écriture haut de gamme.

La distinction du Scribe est sa combinaison de fonctionnalités haut de gamme. Son expérience d’écriture réaliste associée à un écran de 10,2 pouces avec une qualité d’image nette de 300 ppi rassemble les aspects d’une variété de liseuses appréciées.

Amazon m’a envoyé une unité de test pour que je puisse me faire une idée moi-même. J’ai trouvé que le stylet capture le plaisir d’écrire sur papier, en rendant immédiatement une ligne nette. L’écran a juste assez de texture pour produire un son de grincement satisfaisant pendant que vous écrivez.

Cette expérience est le résultat d’efforts intenses, selon LaBrutto et Tim Wall, l’un des principaux designers industriels d’Amazon. Il s’agissait de peaufiner la texture de l’écran, la netteté des images et l’immédiateté de l’expérience d’écriture.

Avec un écran E Ink, “vous n’écrivez pas réellement sur la surface sur laquelle vous écrivez”, a déclaré Wall. “Tout ce qui se trouve sous cette lentille, cette surface, est additif.”

L’équipe s’est concentrée sur les microns de distance entre la couche supérieure de l’écran et tous les composants qui devaient être pris en sandwich en dessous avec l’E Ink. Ils se sont également concentrés sur les microsecondes de latence, ou le temps qu’il faut à la ligne pour apparaître après que le stylet entre en contact avec l’écran.

Amazon affirme que le Kindle Scribe est particulièrement adapté à la lecture de non-fiction. Le grand écran restitue nettement les tableaux et les graphiques en niveaux de gris et intègre plus de texte sur chaque page. En plus de coller des notes dans les livres Kindle, vous pouvez annoter des PDF et des documents Microsoft Word. Ajouter l’écriture manuscrite a également du sens pour la non-fictioncomme la recherche l’a montré, il améliore l’apprentissage par rapport à la saisie de notes.

La surbrillance et le marquage directement sur un PDF m’ont aidé à absorber les informations d’un dossier juridique dense, par exemple. En lisant un livre de non-fiction dans l’application Kindle, je me suis mis à mettre en évidence des noms et des dates importants, ainsi qu’à créer un commentaire en cours d’exécution avec des notes autocollantes manuscrites et textuelles.

(Je rendrai l’unité de test Kindle Scribe après la publication de cette histoire, auquel cas je reviendrai à l’application Kindle sur mon téléphone – où je ne pourrai pas accéder à mes notes manuscrites. Je peux télécharger séparément sous forme de PDF. Mais mes notes de surlignage et de texte créées sur le Scribe resteront visibles dans mon application Kindle.)

Écrire sur le livre Kindle impliquait plus d’étapes que d’écrire directement sur le PDF, quelque chose Les examinateurs de CNET ont trouvé malheureux et encombrant. L’équipe Kindle a fait ce choix de conception pour ne pas encombrer les pages, a déclaré Keith. Cela signifie également que les lecteurs peuvent ajuster leur police sans perturber l’emplacement de leurs notes sur la page, a-t-il ajouté.

“L’une des choses que les clients adorent chez Kindles, c’est qu’il n’y a pas de distraction”, a-t-il déclaré.

Si le Scribe réussit, cette simplicité vous gardera dans l’univers d’Amazon, sans que le gadget ait besoin d’une touche de couleur, sans parler de la possibilité de voler comme un drone avec caméra ou de rouler et de danser comme un robot domestique.