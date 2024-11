Kindle Colorsoft vs Kobo Clara Colour : Quelle est la meilleure liseuse couleur ?

Amazon a enfin sorti son premier Kindle couleur, le Kindle Colorsoft. La nouvelle liseuse est dotée du même écran de 7 pouces, des mêmes performances rapides et de la même conception globale que le dernier Kindle Paperwhite : elle seule peut afficher des images en couleur. Pour les fanatiques du Kindle comme moi, le Colorsoft est sans doute le meilleur Kindle à ce jour.

Nous avons publié une courte séance pratique avec le Kindle Colorsoft sur TikTok, qui a généré plus d’un million de vues et des centaines de commentaires. L’un des commentaires les plus fréquents que nous avons reçus concernait le fait que la Kobo Clara Color était une digne rivale et potentiellement une meilleure liseuse couleur que l’appareil Kindle. Nous avons décidé de mettre cela à l’épreuve.

La Kindle Colorsoft est-elle vraiment la meilleure liseuse couleur ou cet honneur revient-il à la Kobo Clara Colour ? Ci-dessous, je passerai en revue chacune de leurs fonctionnalités principales pour essayer de répondre à cette question.

NDLR : Alors que la Kobo Libra Color dispose d’un écran de 7 pouces comme la Kindle Colorsoft, nous comparons la liseuse d’Amazon à la Clara Color puisque c’est celle que les gens de notre vidéo TikTok ont ​​spécifiquement mentionnée.

Kindle Colorsoft vs Kobo Clara Color : prix

(Crédit image : Tom’s Guide)

Le Kindle Colorsoft est une liseuse haut de gamme qui coûte tout aussi cher. À l’heure actuelle, le Kindle couleur d’Amazon coûte 279 $. C’est 120 $ de plus que le Paperwhite d’entrée de gamme et 80 $ de plus que la Paperwhite Signature Edition.

En revanche, le Kobo Clara Color coûte 149 $, soit 130 $ de moins que le Colorsoft et même 10 $ de moins que le Paperwhite d’entrée de gamme. Si le prix est votre principale préoccupation, alors le Clara Color est clairement le gagnant.

Kindle Colorsoft vs Kobo Clara Color : affichage

(Crédit image : Tom’s Guide)

Le principal argument de vente de Colorsoft et de Clara Color se concentre sur leurs écrans couleur de liseuse électronique. Bien qu’ils partagent ce point commun, leurs écrans respectifs n’offrent pas la même expérience.

Le Colorsoft a un écran de 7 pouces tandis que le Clara Color a un écran de 6 pouces. Puisque le premier est plus grand, il peut contenir plus de texte sur la page (en fonction de la taille de votre police). La lecture de bandes dessinées sur le Colorsoft est également plus facile grâce à la taille de l’écran.

Cependant, les différences ne s’arrêtent pas à la taille de l’écran. Bien que chaque appareil ait une résolution de 300 ppi, tout apparaît plus net et plus clair sur le Colorsoft. Cela est particulièrement vrai pour le contenu des couleurs, qui semble nettement plus flou et délavé sur Clara Colour. Le texte et les images des livres monochromes apparaissent également plus clairement sur Colorsoft. Je trouve également que les lumières LED du Colorsoft peuvent devenir beaucoup plus lumineuses.

Bien que je ne puisse pas dire que les choses semblent terribles sur le Clara Colour, je donne ce tour au Kindle Colorsoft, qui offre le meilleur écran dans tous les domaines.

Kindle Colorsoft contre Kobo Clara Colour : performances

(Crédit image : Tom’s Guide)

Bien qu’aucune liseuse ne soit aussi rapide et réactive que l’iPad mini 7, la liseuse Kindle a de meilleures performances que celle de Kobo.

On voit vraiment la différence en feuilletant des bandes dessinées. J’ai remarqué qu’il fallait environ une seconde ou deux au Clara Color pour passer à la page suivante, alors que les pages du Colorsoft se retournaient environ une fraction de seconde après avoir touché l’écran. Le pire encore pour Clara Color sont les cas de ghosting, où vous pouvez voir des éléments de la page précédente.

La liseuse Kobo est plus performante avec les pages monochromes mais la Colorsoft est tout de même bien plus rapide dans ce domaine. La navigation dans les menus est également beaucoup plus rapide sur l’appareil d’Amazon.

Kindle Colorsoft contre Kobo Clara Color : conception

Le Kindle Colorsoft (photo ci-dessus) partage le même design que le nouveau Kindle Paperwhite. (Crédit image : Tom’s Guide)

Le Kindle Colorsoft partage le même design que le nouveau Kindle Paperwhite, qui partage lui-même le même design de base que ses prédécesseurs. Le châssis robuste entièrement noir mat de la liseuse est non seulement superbe, mais il est également confortable à tenir pendant de longues périodes. L’écran affleurant donne également à l’appareil un air d’élégance. Même si j’aurais aimé que le bouton d’alimentation ne soit pas situé en bas, là où il est facile de le frapper accidentellement, le Colorsoft a le design que j’adore.

En comparaison, la Kobo Clara Color n’a pas l’air aussi haut de gamme grâce à son châssis en plastique dur. Il semble également minuscule à côté du Colorsoft puisqu’il s’agit d’un appareil plus petit. Mais pour sa défense, le Clara Color est plus facile à tenir dans une main en raison de sa taille plus petite et de son poids moindre. De plus, la liseuse Kobo dispose d’un bouton d’alimentation intelligent à l’arrière, sur lequel il est difficile d’appuyer accidentellement.

La Kobo Clara Color a un design utilitaire. (Crédit image : Tom’s Guide)

La Clara Color est une liseuse au design pratique qui vous permet de lire confortablement presque partout où vous le souhaitez. Cependant, le Kindle Colorsoft a un meilleur design global, même avec un mauvais placement du bouton d’alimentation.

Kindle Colorsoft vs Kobo Clara Colour : bibliothèques

Vous avez accès à la vaste bibliothèque de livres d’Amazon sur les appareils Kindle comme le Colorsoft. (Crédit image : Tom’s Guide)

L’un des plus grands avantages du Kindle Colorsoft est son intégration avec Amazon, qui vous donne accès à des millions de livres. Cela inclut non seulement les livres que vous pouvez acheter individuellement sur le site Web, mais également une foule d’autres disponibles sur le service d’abonnement Kindle Unlimited. Si vous êtes un véritable rat de bibliothèque, payer 12 $ par mois pour un nombre « illimité » de livres est une évidence.

En parlant d’intégration, nous ne pouvons pas oublier Goodreads, qui est le réseau social d’Amazon axé sur les lecteurs et un élément important de ce qui rend l’expérience Kindle si satisfaisante. Vous pouvez facilement mettre à jour vos progrès dans un livre et laisser un commentaire lorsque vous l’avez terminé. Goodreads fait également un travail décent en recommandant des livres en fonction de vos préférences. Bien que Goodreads soit plus facile à utiliser sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles, vous pouvez assez bien exécuter les bases directement sur le Kindle.

La Kobo Clara Color vous permet d’acheter des livres numériques auprès de nombreux fournisseurs. (Crédit image : Tom’s Guide)

Si son intégration avec Amazon est l’une des plus grandes forces du Kindle, c’est aussi l’une de ses principales faiblesses puisque vous êtes effectivement lié à l’écosystème. Le principal défaut est que vous ne pouvez acheter des livres que sur Amazon. Et même si vous pouvez ajouter des fichiers EPUB et PDF à votre Kindle, cela nécessite de passer par le site Web Amazon Send, ce qui peut s’avérer fastidieux.

D’un autre côté, Kobo ne vous limite pas à sa boutique en ligne puisque vous avez accès à d’autres libraires à travers le monde. La liseuse prend également en charge plusieurs types de fichiers et facilite leur chargement latéral. Vous pouvez même installer différents types de polices, ce qui est une bonne idée. Et si vous voyagez à l’étranger, il est plus facile d’emprunter des livres de différents pays sur Kobo que sur Amazon.

Kindle Colorsoft vs Kobo Clara Colour : Conclusion

La Kindle Colorsoft et la Kobo Clara Color sont toutes deux d’excellentes liseuses électroniques. Bien que je préfère personnellement le Colorsoft en raison de son écran plus grand et plus net, de ses performances plus rapides, de sa meilleure qualité de construction et de son intégration avec Amazon, le Kobo Clara Color coûte moins cher et vous offre plus de polyvalence avec les livres que vous pouvez acheter ou installer. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper non plus.

Obtenez le Colorsoft si vous souhaitez la meilleure qualité d’image possible et un accès plus facile aux livres et obtenez le Clara Color si vous souhaitez plus de personnalisation.