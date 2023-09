Kindbody et Rightway s’associent pour élargir les offres de soins de fertilité aux employeurs

Plateforme de navigation dans les soins de santé et d’avantages pharmaceutiques Rightway et la société hybride de soins de fertilité et de reproduction Kindbody s’associent pour offrir aux employeurs des avantages en matière de constitution de famille et de soins de santé reproductive.

Kindbody, basé à New York, propose des services virtuels et en personne, notamment des soins de contraception, des tests de fertilité, des soins gynécologiques, la congélation des ovules et des services virtuels de bien-être et de coaching.

La plateforme de soins de santé d’entreprise de Rightway aide les employés à comprendre et à utiliser les avantages pour la santé qui leur sont offerts. Les utilisateurs peuvent voir les coûts et les options de soins dans leur plan. La société agit également à titre de gestionnaire des prestations pharmaceutiques.

Kindbody sera intégré au programme de partenariat écosystémique de Rightway pour permettre aux employés d’accéder aux offres de l’entreprise de soins de reproduction.

« Notre partenariat avec Kindbody représente une étape importante dans l’augmentation de l’accès aux prestations essentielles en matière de soins de fertilité », a déclaré Kara Kubarych, vice-présidente de la réussite des clients et des partenariats stratégiques chez Rightway, dans un communiqué. « En s’associant à Kindbody, Rightway élargit la capacité de nos clients employeurs à fournir des services complets et abordables de création d’une famille aux employés et à leurs familles.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En mai, Rightway a annoncé son partenariat avec le fournisseur de soins primaires hybrides d’Amazon, One Medical, pour élargir l’accès aux soins primaires pour les employés.

Un médecin, acquis par Amazon plus tôt cette année, propose des soins virtuels et des visites en personne ainsi que la messagerie du fournisseur et l’assistance aux prescriptions. Rightway a intégré One Medical dans son programme de partenariat écosystémique.

En 2021, Rightway a obtenu 100 millions de dollars de financement de série C à une valorisation de 1,1 milliard de dollars. La société a reçu 20 millions de dollars en financement de série B deux ans auparavant et 8 millions de dollars en financement de série A.

Corps gentil a gagné 100 millions de dollars en mars, portant sa valorisation à 1,8 milliard de dollars. Deux mois plus tard, l’entreprise a obtenu un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars.

L’année dernière, la société de fertilité a acquis Vios Fertility Institute, un réseau de cliniques de fertilité opérant dans l’Illinois, le Michigan, le Missouri, l’Oregon, Washington et le Wisconsin. Elle a également acheté la société de génomique Phosphorus Labs et l’agence de maternité de substitution basée à Chicago, Alternative Reproductive Resources.

La société a également annoncé le lancement de tests de fertilité à domicile pour les hommes et les femmes, qui mesurent les hormones associées à la fonction reproductive et à la santé et pourraient être associés à des rendez-vous en personne ou virtuels avec un médecin Kindbody pour discuter des résultats.