Kin.art se lance pour défendre l’intégralité des portefeuilles d’artistes contre le grattage de l’IA

Alors que l’ère de l’IA générative a marqué le début d’une vague de modèles de génération d’images formés à partir de données récupérées auprès d’autres artistes sur Internet, certains artistes qui s’opposent à cette pratique ont cherché des moyens de défendre leur travail contre l’IA. (Divulgation complète : VentureBeat utilise des outils de génération d’art IA pour créer des illustrations d’en-tête pour les articles, y compris celui-ci.)

Il existe désormais un nouvel outil qui promet aux artistes une défense non seulement pour une image à la fois, mais pour l’ensemble de leur portefeuille d’œuvres (ou autant d’images qu’ils souhaitent télécharger sur le Web).

Le nouvel outil, Kin.artfait en fait partie d’une nouvelle plate-forme d’hébergement d’art en ligne du même nom qui promet des défenses intégrées rapides et facilement accessibles contre l’IA chaque fois qu’un artiste télécharge une ou plusieurs de ses images sur ses serveurs.

Annoncée aujourd’hui par son co-fondateur et directeur de la technologie Flor Ronsmans De Vry, la méthode défensive d’IA de Kin.art diffère des autres méthodes précédemment mises en œuvre par d’autres sociétés et chercheurs, comme le Projet Glaze de l’Université de Chicago équipe, qui a lancé l’année dernière glaçage – outil téléchargeable gratuitement pour les artistes qui cherchaient à protéger leur style unique – et l’a suivi la semaine dernière avec Nightshade, un outil qui « empoisonne » les modèles d’IA en modifiant subtilement les pixels d’une œuvre d’art pour confondre le modèle et lui faire apprendre les mauvais noms et formes. pour les objets qui y sont contenus.

D’une part, il utilise une technique d’apprentissage automatique différente – deux d’entre elles, en fait. Plus d’informations à ce sujet dans la section suivante. D’autre part, il promet d’être beaucoup plus rapide que ses concurrents, ne prenant que « millisecondes » pour appliquer la défense à une image donnée.

“Vous pouvez considérer Kin.art comme la première ligne de défense de votre œuvre d’art”, a déclaré Ronsmans De Vry dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique à VentureBeat avant le lancement. “Alors que d’autres outils tels que Nightshade et Glaze tentent d’atténuer les dommages causés par votre œuvre d’art déjà incluse dans un ensemble de données, Kin.art empêche que cela se produise dès le départ.”

Ronsmans De Vry et une grande partie de l’équipe fondatrice de Kin.art étaient auparavant derrière Curieux Addys Trading Clubune collection d’œuvres d’art NFT et une plate-forme permettant aux utilisateurs de générer leurs propres collections d’art NFT.

Comment Kin.art fonctionne et diffère des autres mécanismes de défense de l’art de l’IA

Selon Ronsmans De Vry, le mécanisme de défense des artistes contre l’IA mis en place par Kin.art fonctionne sur deux fronts : le premier, segmentation d’imagesest une technique de longue date qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique (ML) pour diviser l’image de l’artiste en morceaux plus petits, puis analyser le contenu de chaque segment.

Dans ce cas, la technique est utilisée pour « brouiller » l’image pour un algorithme qui souhaiterait la gratter, de sorte qu’elle paraisse désordonnée à l’œil d’une machine, mais ressemble à celle que l’artiste a voulue à l’œil humain. Sauf que si l’image est téléchargée ou enregistrée sans autorisation, elle semblera également être recouverte d’une couche de brouillage supplémentaire.

L’autre face, « label fuzzing », brouille l’étiquette associée à l’image, comme son titre ou sa description ou d’autres métadonnées et textes qui y sont attachés.

En règle générale, les algorithmes d’entraînement de l’IA s’appuient sur des paires d’images et de métadonnées textuelles pour s’entraîner, apprenant qu’une créature à fourrure avec quatre pattes, une queue et un museau a tendance à être un chien, par exemple.

En perturbant soit la composition de l’image elle-même, soit l’étiquette, et en proposant des versions brouillées des deux, Kin.art cherche à rendre techniquement impossible aux algorithmes de formation de l’IA d’apprendre avec précision le contenu des images que leurs créateurs grattent et leur transmettent, et ainsi jetez les données et ne les mettez pas dans le modèle en premier lieu.

“Cette double approche garantit que les artistes qui présentent leurs portfolios sur Kin.art sont entièrement protégés contre toute formation non autorisée de leur travail par l’IA”, a déclaré Ronsmans De Vry dans le communiqué de presse de Kin.art.

Utilisation gratuite

Comme les outils concurrents de l’équipe Glaze Project de l’Université de Chicago, Kin.art est gratuit pour les artistes : il leur suffit de créer un compte sur le site Kin.art et de télécharger leurs œuvres. Là, ils auront la possibilité d’activer ou de désactiver la protection de l’IA pour les œuvres de leur choix.

Alors, comment Kin.art compte-t-il gagner de l’argent ? C’est simple : en attachant des « frais minimes » à toutes les œuvres d’art vendues ou monétisées à l’aide des fonctionnalités de commerce électronique déjà intégrées à sa plateforme en ligne, telles que les œuvres personnalisées basées sur des commissions.

“À l’avenir, nous facturerons des frais peu élevés en plus de toute commission traitée par notre plateforme pour alimenter notre croissance et nous permettre de continuer à créer des produits pour les personnes qui nous tiennent à cœur”, a déclaré Ronsmans De Vry dans un e-mail de suivi. à VentureBeat.

Un bref contrôle qualité avec le créateur Ronsmans De Vry

VentureBeat a eu l’occasion d’envoyer aujourd’hui par courrier électronique une série de questions à Ronsmans De Vry avant l’annonce de la plate-forme Kin.art, qui donnent plus de détails sur l’approche de l’entreprise, sa technologie et même l’origine de son nom. Voici les réponses du créateur, éditées et condensées pour plus de clarté.

VentureBeat : Comment vous est venue l’idée d’associer la segmentation d’images au fuzzing d’étiquettes pour empêcher les bases de données d’IA d’ingérer les œuvres d’artistes hébergées sur la plateforme Kin.art ?

Ronsmans De Vry : Notre aventure avec Kin.art a commencé l’année dernière lorsque nous avons essayé de commander une œuvre d’art pour l’anniversaire d’un ami. Nous avons posté notre demande de commission sur un forum en ligne et avons été rapidement inondés de centaines de réponses, sans aucun moyen de les gérer. Nous avons passé des heures et des heures à les parcourir, à faire un suivi, à demander des portefeuilles et à demander des devis. En tant qu’ingénieurs et passionnés d’art, nous avons pensé qu’il devait y avoir une meilleure solution, alors nous avons décidé d’en construire une.

C’était à peu près à l’époque où les modèles de génération d’images commençaient à devenir terriblement performants. Parce que nous suivions les progrès de très près, nous n’avons pas tardé à prendre conscience des atteintes aux droits des artistes liées à la formation de ces modèles. Face à cette nouvelle problématique, nous avons décidé de nous rassembler une fois de plus pour tenter de trouver un moyen d’aider ces artistes.

En approfondissant le processus de formation de ces nouveaux modèles génératifs, nous avons été heureux de découvrir que les dégâts causés n’étaient pas irréversibles. Il s’est avéré que l’ensemble de données le plus populaire pour la formation de modèles génératifs, Common Crawl, n’incluait pas les fichiers image réels en raison de contraintes de taille. Cela signifiait que tout espoir n’était pas perdu et que nous pouvions aider les artistes dont les œuvres étaient incluses sans autorisation en perturbant les images.

A l’époque, quelques équipes travaillaient déjà sur cette problématique. Nous avons choisi de cibler une étape de formation en IA différente de la plupart d’entre eux, en jouant sur la prévention en veillant à ce que les paires image-étiquette ne soient jamais insérées correctement en premier lieu.

Cette approche nous a conduit aux techniques sur lesquelles nous avons finalement opté, qui nous semblaient être une solution naturelle au problème. Nous avons décidé de perturber les deux entrées, plutôt que de simplement cibler l’image ou l’étiquette indépendamment.

Cette solution est-elle appliquée de manière unique à chaque image – ou toutes les images bénéficient-elles du même traitement de segmentation et de fuzzing ?

Excellente question ! Toutes les images passent par le même pipeline de segmentation/fuzzing, mais elles ne sortent pas toutes avec les mêmes mutations. Nous avons implémenté en interne quelques paramètres supplémentaires que nous expérimentons actuellement pour trouver l’équilibre parfait entre le niveau de protection et la convivialité. À l’avenir, nous pourrions rendre le niveau de protection dont bénéficie votre œuvre d’art configurable pour nos utilisateurs expérimentés.

Combien de temps prend le processus de segmentation et de fuzzing sur chaque image ?

Le processus ne prend que quelques centaines de millisecondes et s’effectue sur nos serveurs dès le téléchargement de l’image. Au moment où votre illustration est téléchargée, la plupart du travail a déjà été effectué, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’attente plus tard.

Comment la segmentation des images et le fuzzing des étiquettes apparaissent-ils aux internautes ordinaires qui souhaitent visualiser les illustrations des portfolios ?

En tant que visiteur, vous ne remarquerez presque jamais la présence de la couche de protection. Nous avons fait de notre mieux pour rendre l’expérience aussi fluide que possible, le seul moyen de le savoir étant lorsque vous essayez de télécharger une image. Il est important de noter que nous permettons aux artistes de se retirer de la protection. Ainsi, s’ils souhaitent que leurs utilisateurs puissent télécharger librement leurs images, ils le peuvent.

Les artistes ont-ils la possibilité de désactiver ces fonctionnalités anti-IA sur Kin.art ? Si c’est le cas, comment? Si non, pourquoi pas ?

Lors du téléchargement d’œuvres d’art sur la plateforme, les utilisateurs auront la possibilité de désactiver la protection via une simple bascule. Nous reconnaissons que chacun a un niveau différent d’aise avec l’utilisation de ses données pour des choses comme la formation en IA, c’est pourquoi nous invitons les utilisateurs à activer/désactiver la protection à leur guise.

Combien coûte la plateforme Kin.art aux artistes qui l’utilisent ?

Tout le monde pourra utiliser la plateforme de portefeuille et ses fonctionnalités de protection contre l’IA entièrement gratuitement et nous n’avons pas l’intention de monétiser un jour ces fonctionnalités.

Combien d’utilisateurs utilisent actuellement Kin.art pour héberger leurs portfolios d’art et les nouvelles défenses contre l’IA seront-elles automatiquement appliquées à leur travail actuel hébergé sur Kin.art ?

C’est une question tellement étonnante ! Nous avons travaillé avec quelques artistes sélectionnés pour développer la plateforme et l’annonçons au public demain pour la première fois, nous n’avons donc pas un nombre substantiel de portfolios déjà créés. Nous respectons beaucoup les préférences de notre communauté, nous ne voulions donc pas les migrer de force pour utiliser notre protection. Ils auront la possibilité de télécharger à nouveau leur travail pour activer les fonctionnalités de protection de l’IA et nous introduireons une fonctionnalité pour faciliter cela en incluant l’option dans la fenêtre d’édition.

D’où vient le nom Kin.art ?

