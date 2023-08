Kimora Lee Simmons partage des photos avec ses 5 enfants pendant ses vacances au Japon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Maven de la mode Baby Phat Kimora Lee Simmons, 48 ans, avait l’air férocement à la mode dans un nouveau cadre sur de superbes photos avec sa famille pendant ses vacances au Japon ! Dans la première photo Instagram, partagée le 8 août, elle a posé seule devant un restaurant dans un débardeur gris et un jean baggy, ses cheveux tirés en arrière et son maquillage sur le point. Dans le second, elle s’est blottie avec son fils Kenzo, 14 ans, qu’elle partage avec son ex Djimon Hounsouà ce qui semblait être Tokyo Disneyland.

Une photo de groupe devant un bosquet d’arbres a montré les cinq enfants, y compris les filles Ming23, et Aoki20 ans, qu’elle partage avec son ex Russel Simmons. Fils Wolf8 ans, partagé avec son ex Tim Leissneret fils adoptif Gary, 13 ans, qu’elle a accueilli dans sa famille alors qu’il n’avait que 10 ans en 2020, a été vu dans une photo amusante d’une animalerie. Kimora elle-même avait l’air incroyable en berçant un petit animal de compagnie dans la boutique, et sur une autre photo saisissante, elle a pris une photo d’une magnifique forêt de fleurs. « Ohayo gozaimasu 🇯🇵👘🎎🪭🍣🍱 », a-t-elle légendé les rares photos de vacances en famille.

De nombreux 2,3 millions de followers de Kimora sur la plateforme se sont précipités vers les commentaires, complètement ravis de voir Kimora et sa famille heureuse. « Elle est là!!!!! » s’est exclamée la star de télé-réalité Khloe kardashianalors que Bruce Willis‘ épouse Emma Heming a approuvé le message avec une rangée d’emojis en forme de cœur.

« Criez à LA FAMILLE SIMMONS 👪 et à tous les câlins de SOUTIEN pour KIMORA LEE SIMMONS », s’est enthousiasmé un fan, tandis qu’un autre a plaisanté, « Vieillir en arrière. Chérie, s’il te plaît, laisse tomber le régime de soins de la peau », accompagné d’un emoji au cœur noir. « OMG kimora, j’ai grandi en te regardant, et tu es toujours magnifique », a jailli un troisième.

Il y a une raison à l’apparence éclatante de Kimora – dans une interview en 2009, elle a révélé que la maternité était son « truc ». « La chose la plus épanouissante dans ma vie est d’être parent et mère… C’est ce pour quoi j’ai été faite », a-t-elle déclaré. D’ACCORD à l’époque, par PERSONNES. « Il y a des moments où j’ai été la maman et le papa. je suis très doué pour ça; c’est ce que je fais. C’est mon truc.

