Kimora Lee s’exprime suite aux accusations portées contre Russell Simmons

Kimora Lee Simmons explique comment elle va après ses accusations publiques contre son ex-mari, Russell Simmons.

Le mannequin et entrepreneur dit qu’elle va « OK » après qu’elle et ses deux filles aînées – Ming Lee Simmons, Aoki Lee Simmons – ont appelé Russell Simmons pour son comportement prétendument abusif.

« Je vais toujours bien. Je suis une nana dure », a-t-elle déclaré samedi lors d’une interview au Essence Festival of Culture, selon Page 6. « Je suis une mère célibataire de cinq enfants. » Kimora a poursuivi : « C’est pourquoi je suis ici parce qu’il y a tant de femmes ici. Tant de joie de fille noire, de joie de fille brune, toutes les nuances de joie. Donc, ça me fait du bien d’être dans une pièce comme celle-ci.

La femme de 48 ans a poursuivi en disant que représenter la mode au festival de la Nouvelle-Orléans avait l’impression de « rentrer à la maison ».

« Tout le monde a dit : ‘Tata Kimora ! Ma tante est là », a-t-elle dit.

Le festival était la première apparition publique du mannequin depuis la fête des pères, lorsqu’elle et ses filles ont critiqué Russell pour leur avoir été « nocif », affirmant qu’il leur faisait des crises de panique à chaque fois qu’elles entendaient sa voix.

Aoki est allée sur Instagram avec des reçus, affirmant que son père « crierait et crierait à propos d’une situation juridique » dans laquelle elle n’est « PAS IMPLIQUÉE », ajoutant que « chaque appel téléphonique » avec le directeur de la musique était rempli de « colère », « rage ». », « maudire » et « crier ». « Je ne me suis rangée du côté de personne pour des affaires légales, il M’A été directement nuisible », a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux. « Il essaie d’atteindre ma mère en NOUS blessant. »

Ming s’est rendue sur sa page Instagram pour souhaiter à Kimora une bonne fête des pères en ligne au lieu de Russell.