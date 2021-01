Comme pour la plupart des aspects de la vie quotidienne, le calendrier de tout ce qui a été touché cette saison par la pandémie est un peu décalé. Traditionnellement, nous frappons la pause hivernale de Bundesliga juste avant Noël, ce qui nous permet de réfléchir et de faire le point à mi-parcours, mais en 2020-2021, il n’y a pas de tels luxes. Le point médian est tombé plus tard que d’habitude, après les récents matches de milieu de semaine, sans temps réel pour rassembler ses idées ou pour évaluer qui a réalisé de superbes performances et qui a de la marge de progression – ou, « luft nach oben, « ( » air vers le haut « ) pour utiliser l’expression allemande.

Donc l’équipe du « Hinrunde« – la première moitié de la saison – est basée sur le fait d’avoir passé plus de temps que d’habitude avec les yeux et les oreilles rivés sur la Bundesliga. Ce n’est en aucun cas une liste définitive, simplement mon propre classement.

Aller à: Meilleur XI à ce jour | Meilleures, pires signatures

Équipe du « Hinrunde « (4-2-2-2)

Gardien de but: Manuel Neuer – Compte tenu des problèmes défensifs bien documentés du Bayern Munich, vous pourriez penser que ce serait un an pour ne pas le sélectionner. Au contraire, je dirais que sans le meilleur gardien du monde, le « Rekordmeister « (« Record Champions ») aurait été encore pire. Ce n’est pas la faute de Neuer si les joueurs devant lui ont tous sous-performé; en effet, ils peuvent être reconnaissants que Neuer ait respecté ses normes élevées habituelles. Oubliez sa propre série de 11 matchs sans feuille blanche, entre fin octobre et mi-janvier, et concentrez-vous plutôt sur ses interventions clés au bon moment.

Arrière droit: Stefan Lainer – L’arrière latéral autrichien du Borussia Mönchengladbach suit les traces de son père Leo, qui a également représenté son pays à ce poste. Lainer est au sommet de ses pouvoirs et a à peu près tout ce qu’un entraîneur recherche chez un joueur moderne: tactiquement pointu, totalement engagé et a rarement un mauvais match. Le meilleur arrière droit de la ligue cette saison.

Défenseur central: Matthias Ginter – Restant avec Gladbach, Ginter est un leader défensif qui a toujours été sous-estimé tout au long de sa carrière. Il a une qualité sans fioritures pour lui, mais est le maître de gagner ses défis et de déjouer les adversaires directs. Ginter est toujours une vedette. Je l’ai choisi plutôt que Mats Hummels, qui a fait un cauchemar lors du dernier match de la «Hinrunde» loin de Bayer Leverkusen.

Défenseur central: Edmond Tapsoba – En parlant de Bayer 04, l’ascension de Tapsoba en moins d’un an a été fulgurante. Le joueur de 21 ans ne fait presque rien de mal dans un sens défensif. Assuré sur le ballon et bon dans les airs, Tapsoba a l’air d’avoir joué au football de Bundesliga toute sa carrière. Mieux encore, l’international burkinabé va encore s’améliorer.

Arrière gauche: Angelino – Pour être honnête, l’Espagnol tenace du RB Leipzig est surtout utilisé comme arrière gauche plutôt que comme véritable arrière gauche dans un quatre arrière, mais il entre dans mon équipe sans aucune hésitation. Angelino est particulièrement dangereux à l’avenir, possédant une véritable menace de but ainsi qu’une capacité à créer des chances pour ses coéquipiers.

Milieu défensif: Joshua Kimmich – Celui-ci est facile. Personne n’interprète ni ne personnifie mieux la position que l’homme qui a émergé comme l’un des meilleurs au monde. Ce n’est pas un hasard si les problèmes défensifs du Bayern en novembre et décembre se sont manifestés lorsque Kimmich était absent en raison d’une blessure au ménisque. L’homme qui est originaire de la ville de Rottweil, la patrie du célèbre chien, ne se lasse pas de claquer les talons des adversaires et d’avoir l’air cool et cultivé en le faisant.

Milieu défensif: Marcel Sabitzer – Ma deuxième sélection autrichienne et bien que la concurrence ait été féroce dans ce secteur du terrain, je n’ai tout simplement pas pu trouver un moyen d’oublier le cœur battant de Leipzig. Techniquement et tactiquement superbe, Sabitzer garde les adversaires sur leurs gardes, que ce soit avec une passe en arc au bon moment ou un tir dévié de loin.

Robert Lewandowski et Joshua Kimmich ont été deux des chefs de file de la Bundesliga jusqu’à présent cette saison. CHRISTOF STACHE / AFP via Getty Images

Milieu offensif: Lars Stindl – À 32 ans, le capitaine Gladbach joue sans doute le meilleur football de sa carrière. Je passe parfois cinq minutes à ne regarder que lui, à admirer son mouvement, ses courses et son sens du jeu. Peu de joueurs dictent le tempo et le rythme d’un jeu aussi bien que Stindl. Même maintenant, il pourrait offrir quelque chose à l’équipe nationale allemande. Il est le composant subtil de l’attaque de puissance multiforme de Gladbach.

Milieu offensif: Thomas Muller – Tu te souviens quand les meilleurs jours de Muller étaient supposément derrière lui? Cela semble fou maintenant avec le recul, n’est-ce pas? Le « Raumdeuter« ( » Interpreter of Space « ) extraordinaire a consolidé sa place dans les annales du football allemand comme l’un des meilleurs joueurs polyvalents offensifs de tous les temps, et son influence au Bayern ne montre aucun signe de déclin.

Attaquant: Erling Haaland – La saison du Borussia Dortmund a été truffée d’erreurs, mais cela ne s’étend pas au joueur norvégien de l’année. Comme pour Kimmich au Bayern, le sort de Haaland en marge en décembre a vu son équipe s’effondrer. Parfois, vous sentez qu’il s’agit simplement de lui donner le ballon à l’intérieur de la surface et de le laisser trouver un chemin avec ce pied gauche instruit, sachant presque qu’il marquera. À 20 ans, Haaland est déjà de classe mondiale. À quel point pourrait-il être bon à 25 ans?

Attaquant: Robert Lewandowski – J’ai grandi en vénérant le grand Gerd Muller, mais Lewandowski est en passe de battre le record de buts de Muller en une seule saison: 40, établi en 1971-72. Je dois admettre que je doutais qu’il soit jamais battu, et pourtant Lewandowski à 32 ans semble s’améliorer avec l’âge. Ses objectifs sont rarement de simples tap-ins, et il y a une certaine joie à regarder sa routine de sang-froid lors des pénalités.

Se mettre d’accord? Être en désaccord? L’équipe de la saison de Derek Rae jusqu’à présent en Allemagne est pleine de visages familiers, même si certains surprendront. ESPN

MVP: Lewandowski – Lorsque vous obtenez un meilleur score de 21 « Hinrunde « buts pour une équipe en difficulté défensive, après avoir été nommé footballeur mondial de l’année de la FIFA, vous méritez ce prix. Personne ne fait mieux que Lewandowski.

Juste pour le plaisir, voici mes transferts « tops » et « flops ». Parmi les arrivées de pré-saison, qui a excellé et qui a déçu?

Hauts

Ridle Baku – Il n’y avait pas beaucoup de fanfare à propos du passage du joueur de 22 ans du club de Mayence à Wolfsburg deux matchs dans la nouvelle saison, mais Bakou a impressionné à grande échelle en jouant à l’arrière droit plutôt qu’au milieu de terrain. En fait, je suis venu à un cheveu de le nommer dans mon équipe avant Lainer.

Jude Bellingham – Le joueur de 17 ans des Midlands anglais n’est pas allé à Dortmund uniquement pour observer et apprendre. Il est déjà un contributeur de milieu de terrain de première ligne, et BVB a confiance en son football et sa maturité pour un si jeune.





Ritsu Doan – Il y a une longue tradition de joueurs japonais qui trouvent une maison et réussissent en Bundesliga. Doan, créatif et incisif comme les milieux offensifs, me fait m’asseoir et faire attention chaque fois que je regarde Arminia Bielefeld. Qu’ils l’aient prêté par le PSV Eindhoven est une plume dans la casquette pour le directeur sportif du club Sami Arabi.

Flops

Kilian Ludewig – La critique doit être tempérée ici car Ludewig n’a que 20 ans, mais le joueur prêté du FC Salzburg, après un passage à Barnsley, a été mis sous les projecteurs à Schalke et chargé de résoudre le problème de l’arrière droit à Gelsenkirchen. Malheureusement, les performances de Ludewig ont montré qu’il n’était pas encore prêt pour la Bundesliga.

Bouna Sarr – Un autre arrière droit, et le Bayern pensait en avoir un fiable et expérimenté chez l’ancien marseillais. Il s’est avéré que Sarr a été limité à trois départs sans intérêt, même si le sortant Benjamin Pavard était terriblement hors de forme.

Tahith Chong – Lorsque Chong a rejoint le Werder Bremen en prêt de Manchester United, j’ai pensé que cela pourrait représenter un nouveau départ pour le joueur de 20 ans sans aucun doute doué, mais il n’a pas fait assez à l’entraînement pour mériter une place régulière en équipe première. Quand il a joué sous Florian Kohfeldt, les jeux l’ont largement dépassé.