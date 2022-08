Kimi Raikkonen prend sa retraite pour courir en NASCAR

CHARLOTTE, NC (AP) – Kimi Raikkonen a pris sa retraite en Suisse à la fin de la saison de Formule 1 de l’année dernière et a passé les huit derniers mois avec bonheur avec sa jeune famille.

La course lui manquait-elle ?

“Pas vraiment, non”, a déclaré le champion de F1 2007.

Pourtant, le voici, même pas un an après sa retraite, et Raikkonen courra à nouveau.

Raikkonen courra dimanche à Watkins Glen International dans le nord de l’État de New York dans – et ce n’est pas une faute de frappe – un événement NASCAR. Le pilote connu sous le nom de “The Iceman” pour son attitude involontairement drôle a été persuadé de reprendre le volant par TrackHouse Racing et son ambitieux programme Project91.

Project91 a été créé pour rehausser le profil mondial de NASCAR avec les meilleurs pilotes d’autres formules par Justin Marks, l’ancien pilote de 41 ans et maintenant copropriétaire de la nouvelle équipe gagnante de NASCAR. Il était prêt à financer personnellement la première course à Watkins Glen, un parcours routier où TrackHouse devrait concourir pour la victoire.

En tête de liste des prospects de Marks se trouvait Raikkonen, qui avait déjà participé à la fois à une course Xfinity Series et Truck Series à Charlotte Motor Speedway pendant un week-end en 2011, la saison où Raikkonen a pris un an sabbatique au cours de ses 19 ans de carrière en F1. Il y avait une certaine perplexité face à la simple présence de Raikkonen dans le foyer de NASCAR, mais la partie la plus mémorable de sa brève carrière NASCAR était qu’il était parrainé par Perky Jerky.

Même ainsi, Raikkonen était intéressé lors de la première présentation de cette offre NASCAR. Marks a ensuite conclu l’accord en février en se rendant au domicile de Raikkonen en Suisse pour présenter son argumentaire en personne au pilote finlandais.

« Je devais trouver quelqu’un qui lui donnerait une légitimité immédiate et serait intéressé à le faire. Et pour moi, très rapidement, c’était Kimi », a déclaré Marks. “La genèse de Project91 était juste mon désir en tant que fan de course de voir des choses cool se produire dans la course. Un pilote de Formule 1 qui vient en NASCAR et qui est compétitif au niveau de la Coupe est une bonne chose et si nous devions lancer ce truc, nous avions évidemment besoin de quelqu’un de pertinent au niveau mondial pour le déclencher.

Marks n’a pas divulgué le coût d’embauche de Raikkonen pour une course ; il a plaisanté une fois en disant que le voyage en Suisse était « cher » et la semaine dernière, impassible, Raikkonen touchait un salaire de 1 million de dollars avant d’insister sur le fait qu’il plaisantait.

Quoi qu’il en soit, la Chevy n ° 91 a choisi deux sponsors pour payer une partie de Project91 à Recogni et iLOQ, une paire de sociétés technologiques.

Dans une interview avec l’Associated Press, Raikkonen, 42 ans, a admis qu’il suivait NASCAR avec désinvolture et qu’il était intrigué par la série de stock-cars depuis plus d’une décennie. Il avait espéré courir également une course de Cup Series en 2011, mais cela ne s’est jamais produit et il est retourné en F1, où il a remporté les trois dernières de ses 21 victoires en carrière au cours de la décennie suivante.

Raikkonen a été intrigué à la fois par NASCAR et sa nouvelle voiture de spécification Next Gen, qui a fait ses débuts cette année et a égalisé la compétition parmi les meilleures équipes d’élite, y compris, eh bien, les TrackHouse Racings du garage. TrackHouse a remporté trois Coupes lors de sa deuxième saison et Ross Chastain et Daniel Suarez sont qualifiés pour les séries éliminatoires.

“Je pense que chaque fois qu’il y a une chance égale de gagner dans une série, c’est bien, je pense que c’est bien, et ce que j’ai entendu quand j’ai parlé aux gens de la nouvelle voiture, c’est que c’est à peu près égal avec tout le monde”, a déclaré Raikkonen à AP. “C’est encore une phase d’apprentissage pour toutes les équipes avec la nouvelle voiture.”

Ce projet a été annoncé en mai, bien avant que TrackHouse ne soit officiellement considéré comme une bonne équipe de calibre championnat, mais Raikkonen s’est dit convaincu par Marks lors de leur rencontre. L’entrée de Marks au domicile de Raikkonen se faisait par un ami proche commun.

Même s’il a parcouru le monde pour le calendrier de la F1 au cours des 10 années qui ont suivi son incursion en NASCAR en deux courses, Raikkonen a toujours gardé un œil sur la série. Il savait donc qu’une nouvelle voiture allait arriver lorsqu’il a rencontré Marks, qui, selon lui, « était très honnête » sur ses intentions concernant le programme et les capacités de TrackHouse.

“Je pense qu’il est venu comme un gars très honnête et direct et personne n’a promis quoi que ce soit”, a déclaré Raikkonen. « La seule chose que nous pouvons faire est de faire de notre mieux et espérer obtenir un bon résultat. Vous ne savez jamais, quelle que soit la catégorie ou la course que vous choisissez, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Et donc j’ai fait confiance à ce qu’il disait et ils s’en sont plutôt bien sortis. En NASCAR, cela peut facilement arriver.

Raikkonen a déclaré qu’il avait reçu plusieurs offres de course au cours des huit derniers mois, mais que Marks était le seul “à qui j’ai dit oui jusqu’à présent”.

Il est enthousiasmé en partie parce qu’il peut faire quelque chose de nouveau et en faire l’expérience avec sa femme et ses deux jeunes enfants, qui ont occupé son temps à la retraite. Il a déclaré que le fait d’avoir enfin un horaire traditionnel a permis de passer du temps en famille élargi et un été passé en vacances à travers l’Europe.

Il a amené “The Ice Cubes” aux États-Unis après trois jours avec TrackHouse passés au magasin, au simulateur Chevrolet, puis à un test sanctionné par NASCAR au Virginia International Raceway. La famille s’est rencontrée à New York et se rendra ce week-end dans le nord de l’État pour se préparer à la course de dimanche.

Son fils, qui a sept ans, court maintenant à la fois en karting et en motocross, mais il a déclaré que sa fille de 5 ans s’intéressait moins au sport. Il n’était pas tout à fait sûr de ce que l’un ou l’autre sait de NASCAR.

“Je ne leur ai pas demandé, ils vont le découvrir”, a déclaré Raikkonen.

Project91 espère donner aux pilotes internationaux une chance de courir des courses de Coupe désignées et sept pays, un record NASCAR, seront représentés dimanche. Il est d’accord avec le concept de Project91 pour ouvrir des opportunités aux pilotes internationaux curieux des meilleures séries de sport automobile aux États-Unis.

“Je suis presque sûr qu’il pourrait déjà y avoir des appels téléphoniques à Justin”, a déclaré Raikkonen à propos des pilotes intéressés. En fait, Marks a eu des entretiens précoces avec Helio Castroneves, quadruple vainqueur d’Indianapolis 500, qui veut courir le Daytona 500 l’année prochaine; Marks a déclaré que Project91 devait terminer sa première course avant de pouvoir discuter en profondeur des événements futurs.

“Je pense que c’est une excellente opportunité pour les pilotes européens car ce n’est pas très facile de venir d’Europe aux États-Unis pour courir”, a déclaré Raikkonen. “Les gens peuvent relever des défis et peut-être qu’ils peuvent venir ici et avoir un long avenir parce que c’est un bon sport. Je pense que c’est génial ce que fait Justin.

Jenna Fryer, l’Associated Press