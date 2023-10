Kimbrough de Republic, 13 ans, fait ses débuts avec un record nord-américain

À 13 ans, 7 mois et 13 jours, l’attaquant de la République de Sacramento Da’vian Kimbrough est devenu le plus jeune footballeur nord-américain à faire ses débuts professionnels, entrant en jeu à la 87e minute de la victoire 2-0 de l’équipe contre les Lights de Las Vegas. Dimanche.

Kimbrough, qui fait partie de l’académie de la République depuis 2021, a signé un contrat en équipe première avec le club en août, devenant ainsi le plus jeune Américain à accepter un accord professionnel. Il est apparu dans l’équipe de match de l’équipe à une autre occasion.

Le plus jeune joueur à avoir participé au championnat USL était Axel Kei, qui l’a fait pour les Real Monarchs – la deuxième équipe du club MLS Real Salt Lake – en 2021, à 13 ans, 9 mois et 9 jours. Le plus jeune footballeur américain à faire ses débuts en équipe première était Freddy Adu, qui l’a fait pour DC United à 14 ans, 10 mois et 1 jour en 2004.

L’arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, détient le record du championnat USL du plus jeune buteur, à 15 ans, 6 mois et 13 jours.

L’attaquant de 5 pieds 11 pouces originaire de Woodland, en Californie, a la double nationalité et est éligible au Mexique. Il a récemment participé à un camp d’entraînement U-16 au Mexique.

À deux journées de la fin de la saison régulière, Sacramento occupe la première place du classement de la USL Championship Western Conference (58 points), trois points devant le San Antonio FC.