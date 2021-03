« Monter pour, je veux dire à peu près tous les rôles. Entrer, ils me connaissaient, tout le monde me connaissait, ils m’ont regardé grandir, vous savez, et c’était juste comme, ‘j’ai quelque chose ici. Je dois continuer Sinon, tu ne me ramènes pas juste pour rire, n’est-ce pas? L’êtes-vous? Genre, j’espère que non! ‘C’est une nouvelle année, nous devrions probablement la ramener!’ «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy