Kimberly Hart-Simpson de Coronation Street révèle qu’elle est séparée du petit ami de Celebs Go Dating Shane après six mois

Kimberly Hart-Simpson de CORONATION Street a révélé qu’elle était séparée de son petit ami de Celebs Go Dating, Shane, après six mois ensemble.

L’actrice de Nicky Wheatley, 34 ans, a déclaré aux fans que la distance et les restrictions actuelles les empêchaient d’approfondir leur relation.

Instagram

Kimberly s’est séparée de son petit ami de Celebs Go Dating, Shane[/caption]

Partageant une publication sur son histoire Instagram, Kimberly a déclaré aux fans vendredi: «Après 6 mois de fréquentation, Shane et moi avons décidé de nous séparer.

«Nous sommes fiers de notre parcours et nous nous respectons énormément. Le spectacle a été la meilleure expérience.

«Notre voyage après cela est encore meilleur, mais avec la distance qui nous sépare, les engagements de travail et les restrictions peuvent naturellement faire des ravages.

«Merci pour l’amour que vous nous avez donné, il n’a pas été gaspillé. XX »

Instagram

Elle a annoncé la rupture sur Instagram[/caption]

La star du savon est tombée éperdument amoureux de l’ex-trippeur Shane Finlayson dans le dernier épisode de Celebs Go Dating.

Et le mois dernier, elle a admis avoir emménagé avec lui.

Parler sur Radio Fubar, elle a dit: «Nous avons été poussés ensemble. En raison du verrouillage, nous avons dû rester ensemble dans la même maison. Parce que soit ça, soit nous n’avons aucune chance, comme quoi, quelle chance ont ces relations quand elles sont distantes en ce moment et que tout est contre elles?

«Et nous avons fait un choix audacieux et fort de regarder la série entière ensemble et de continuer à vivre. Ouais, il a dû me regarder sortir avec d’autres personnes. Ce n’était pas du tout gênant. J’étais comme, ‘Hahaha, je ne pensais pas vraiment qu’ils étaient en forme’. Ils étaient. »

Instagram

La paire est devenue officielle sur Instagram avec cette photo[/caption]

Le couple est devenu officiel sur Instagram après que l’actrice a partagé une photo d’eux ensemble sur son flux en février.

Kimberly a écrit: «Hey Insta. Rencontrez le gars.

Le joueur de 34 ans était magnifique sur la photo, vêtu d’une robe rouge fluide alors qu’il était assis sur un escalier.

Posant son bras sur les genoux de Shane, son nouvel homme – vêtu d’un costume bleu élégant – la regarda avec amour.

Dans le dernier épisode, les téléspectateurs ont été émus aux larmes lorsque Dreamboy Shane, 32 ans, a admis qu’il était amoureux de l’actrice.

Les larmes aux yeux, Shane a déclaré à Kimberly: «Je voulais dire quelque chose depuis quelques jours.

«Je suis littéralement tombé amoureux de toi et je veux être avec.»

Kimberly a rendu la pareille aux sentiments, disant à son partenaire que rien ne pouvait «justifier ce qu’elle ressentait» pour lui.

Kimberley Hart-Simpson / Instagram

Kimberly posant en lingerie rouge racée[/caption]





«À chaque seconde et minute qui passe, je développe de plus en plus de sentiments pour vous», répondit-elle en larmes.

«Je veux juste que vous sachiez que je vais vous encourager, rester à vos côtés. Nous nous sommes maintenant. Je veux être avec toi. »