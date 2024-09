Kimberly Guilfoyle fait preuve de glamour dans une robe de vengeance qui dévoile la peau au milieu des rumeurs de rupture avec Don Jr.

De l’absence inattendue de Kimberly Guilfoyle au débat présidentiel de Donald Trump aux rumeurs selon lesquelles Donald Trump Jr. aurait été aperçu en train d’embrasser son « amie » Bettina Anderson, les rumeurs selon lesquelles les deux se seraient séparés ne s’arrêtent pas. Cependant, s’il y a une part de vérité dans ces rumeurs, disons simplement que l’ancienne présentatrice de Fox News ne s’apitoie pas vraiment sur son sort. Au lieu de cela, Guilfoyle a utilisé ses stories Instagram pour partager une photo d’elle lors d’une séance photo – et nous ne serions pas choqués si cela était sa propre façon de montrer une robe de vengeance. Alerte spoiler : le look de Guilfoyle n’a rien à voir avec la petite robe noire emblématique de la princesse Diana ou même avec la robe à ventre nu d’Ariana Madix lors des retrouvailles de la saison 10 de « Vanderpump Rules ».

Comme on le voit sur la photo ci-dessus, Guilfoyle est dos à la caméra et elle est vraiment égouttage avec des nœuds, des plumes et des détails en diamant. Il y a aussi toute une pile de colliers, dont l’un arbore une pierre assez grosse. En bref, c’est exactement ce à quoi on s’attendrait de la part de la fervente partisane de Trump, si elle devait, euh, enfiler une tenue de revanche (sans jeu de mots). Bien sûr, il convient de mentionner que la photo provient d’une séance photo pour le créateur de mode et vainqueur de « Project Runway: Under the Gunn » Oscar Lopez, donc peut-être que cela n’a rien à voir avec les rumeurs de séparation.

Il est cependant curieux que parmi les tags que Lopez a utilisés sous son Instagram Les vidéos de Guilfoyle s’amusant avec ses créations (qui comprenaient également la chanson d’Inji « Sexy 4EVER ») étaient : « #Strong #Unique #Wife ». Guilfoyle et Don Jr. sont fiancés depuis longtemps, mais il n’a jamais été annoncé qu’ils se seraient mariés, alors nous sommes confus.

