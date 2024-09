Kimberly Guilfoyle et Don Jr. ont une différence d’âge plus grande que ce que nous pensions

Il y a une différence d’âge étonnamment grande entre Kimberly Guilfoyle et Donald Trump Jr. Le couple a commencé à se fréquenter en 2018 après le divorce difficile de Don Jr. avec son ex-femme Vanessa Trump, avec qui il partage cinq enfants (Guilfoyle était également auparavant mariée au gouverneur de Californie Gavin Newsom et à Eric Villency, avec qui elle a eu un fils). Après deux ans de relation, Guilfoyle et Don Jr. se sont fiancés fin 2020 mais n’ont confirmé la nouvelle qu’en janvier 2022. Des sources ont révélé au Courrier quotidien Don Jr. a demandé Guilfoyle en mariage le jour de son anniversaire, le 31 décembre. « C’est un secret de polichinelle depuis 12 mois », a confirmé une source à l’époque. « Ils sont ensemble depuis presque quatre ans maintenant et sont amis depuis 15 ans. » Et il se trouve que l’ancienne présentatrice de Fox News est nettement plus âgée que son futur mari.

Publicité

Guilfoyle a eu 55 ans en mars 2024, tandis que Don Jr. a fêté son 46e anniversaire en décembre 2023, ce qui laisse un écart d’âge d’environ neuf ans entre le couple. Malgré cette différence notable, Guilfoyle a fièrement partagé ce qui fait d’eux une si grande équipe lors d’une interview accordée à 2022 Plage métropolitaine de Palm Beach« Nous nous ressemblons à bien des égards et nous nous complétons à merveille à d’autres égards, un véritable yin et yang. Nous partageons la même passion intérieure et le même esprit combatif », s’est-elle exclamée.

La fidèle partisane de Trump et commentatrice politique franche a ajouté que ses valeurs fondamentales jouent également un rôle majeur dans le maintien d’une relation à la fois solide et équitable. « J’aime être une femme de carrière indépendante et une femme forte, avec mes propres opinions et passions. Don aime que je sois traditionnelle et pourtant farouchement indépendante », a-t-elle expliqué. « Nous sommes partenaires dans ce voyage incroyable qu’ils appellent la vie, et j’adore ça ! »

Publicité