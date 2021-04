Voici les actions qui ont fait des mouvements importants vendredi.

Kimberly-Clark – Le stock de produits de consommation a chuté de 5,9% après que Kimberly-Clark soit tombé en deçà des estimations des analystes pour le premier trimestre. La société a déclaré un bénéfice par action de 1,80 $, 13 cents de moins que ce que Wall Street attendait, selon Refinitiv. Les revenus ont également manqué les estimations, les ventes organiques en Amérique du Nord ayant diminué. Kimberly-Clark a également réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus.

Intel – Les actions du fabricant de puces ont chuté de plus de 5%, à la suite des résultats du premier trimestre de la société. Intel a battu les estimations les plus élevées et les plus basses, mais les résultats ont diminué d’année en année. Au cours de la période, la société a gagné 1,39 $ par action sur une base ajustée sur un chiffre d’affaires de 18,57 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à ce que la société gagne 1,15 $ par action et rapporte 17,90 milliards de dollars de revenus, selon les estimations de Refinitiv.

Snap – Les actions de la société de médias sociaux ont progressé de 7,5% après que Snap ait annoncé un trimestre meilleur que prévu. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 770 millions de dollars par rapport aux 744 millions de dollars attendus, selon une enquête menée par Refinitiv auprès des analystes de Wall Street. La société a atteint l’équilibre pour le trimestre en excluant les éléments, tandis que les analystes prévoyaient une perte de 6 cents par action.

American Express – La société de cartes de crédit a vu ses actions chuter de 1,9% suite à un manque à gagner. American Express a réalisé un chiffre d’affaires de 9,064 milliards de dollars pour le premier trimestre, soit un chiffre inférieur au consensus de 9,205 milliards de dollars. Son bénéfice par action a toutefois dépassé les attentes, avec 1,05 milliard de dollars de réserves de crédit libérées.

Honeywell – Le titre industriel a chuté de 2,1% même après un rapport trimestriel meilleur que prévu. Honeywell a battu les estimations de 12 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,92 $ par action, tandis que les ventes ont également dépassé les attentes. Le segment aérospatial d’Honeywell demeure un point faible, les ventes dans la région ayant diminué au dernier trimestre.

SVB Financial – L’action bancaire a bondi de plus de 8% après que SVB Financial a dépassé les estimations de bénéfice par action et de revenu net d’intérêts pour son premier trimestre. La société a déclaré un bénéfice par action de 10,03 $. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à 6,47 $ par action. SVB prévoit également une croissance en pourcentage des prêts au milieu des années 30 pour l’ensemble de l’année.

Skechers – Le stock de baskets a bondi de plus de 16% après avoir battu les estimations sur les lignes du haut et du bas pour le premier trimestre. Skechers a gagné 68 cents par action sur 1,43 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 46 cents sur 1,34 milliard de dollars de chiffre d’affaires. Les résultats ont également déclenché une mise à niveau du stock de Morgan Stanley.

Spotify – Les actions de la société audio ont bondi de plus de 7% après que Jefferies a initié la couverture de l’action avec une note d’achat. La société d’investissement a déclaré que Spotify devrait être considéré comme une plate-forme et bénéficierait de la croissance de l’économie des créateurs.

Skyworks Solutions – L’action du fabricant de puces a augmenté de 4,1% après que Skyworks a annoncé un accord pour acquérir l’infrastructure et l’activité automobile de Silicon Labs. L’accord entièrement en espèces est évalué à 2,75 milliards de dollars.

Seagate Technology – Le stock de stockage de données a augmenté de 6% après que Seagate a battu les estimations sur les lignes supérieures et inférieures pour son troisième trimestre fiscal. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,48 $ sur 2,73 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient réalisé un bénéfice par action de 1,32 $ sur 2,68 milliards de dollars de revenus.

