Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Kimberly-Clark (KMB) – Les actions de la société de produits de consommation ont chuté de 6,4% en pré-commercialisation après avoir annoncé des bénéfices et des ventes plus faibles que prévu pour son dernier trimestre et donné une prévision pour l’année complète inférieure au consensus de Wall Street. Kimberly-Clark a déclaré avoir été confronté à un certain nombre de défis au cours du trimestre, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des comparaisons difficiles avec il y a un an, lorsque les consommateurs se sont approvisionnés en articles au début de la pandémie.

Boston Beer (SAM) – Le brasseur Sam Adams a bondi de 7,6% en pré-commercialisation après avoir battu de loin les estimations du haut et du bas pour son dernier trimestre. Les résultats de Boston Beer ont été aidés par une augmentation des ventes de sa marque de seltzer Truly hard.

Mattel (MAT) – Les actions du fabricant de jouets ont augmenté de 6,8% en pré-commercialisation après avoir annoncé une croissance record de 47% des ventes pour son dernier trimestre par rapport à il y a un an. Mattel a signalé une perte beaucoup plus faible que prévu, mais les revenus ont dépassé les prévisions sur les fortes ventes de jouets comme les poupées Barbie et les voitures Hot Wheels.

American Express (AXP) – American Express a annoncé un bénéfice de 2,74 $ par action au premier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 1,61 $ par action. Les revenus de la société de services financiers ont été légèrement inférieurs aux prévisions. Le résultat net a été favorisé par des dégagements de réserves de crédit de 1,05 milliard de dollars alors que l’environnement macroéconomique s’est amélioré. Les actions d’American Express ont chuté de 2,2% dans les échanges avant commercialisation.

Honeywell (HON) – Le conglomérat industriel a battu les estimations de 12 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,92 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Les ventes du segment aérospatial d’Honeywell ont diminué, mais l’entreprise a vu une force dans ses activités de sécurité et de productivité. Les actions Honeywell ont glissé de 1,5% sur la pré-commercialisation.

Schlumberger (SLB) – Les actions de la société de services pétroliers ont augmenté de 1,4% sur le pré-marché après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu grâce à l’amélioration des activités de forage internationales. Cela fait suite aux rapports optimistes plus tôt cette semaine des rivaux Halliburton (HAL) et Baker Hughes (BKR).

Intel (INTC) – Intel a chuté de 2,2% dans les échanges avant commercialisation malgré des estimations dépassant à la fois les résultats supérieurs et inférieurs pour le premier trimestre. Les investisseurs se concentrent sur des prévisions de ventes annuelles plus légères que prévu, même si le fabricant de puces a relevé ces perspectives par rapport à ses prévisions précédentes.

Snap (SNAP) – La société mère de Snapchat a rapporté un trimestre d’équilibre, par rapport aux prévisions du consensus pour une perte de 6 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, tout comme la croissance des utilisateurs de Snapchat, et l’action a augmenté de 4,5% sur le pré-marché.

Seagate Technology (STX) – Les actions du fabricant de disques durs ont glissé de 2% sur le pré-marché malgré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Seagate prévoit un bénéfice légèrement meilleur que prévu pour l’année entière, avec une projection de revenus à peu près conforme aux prévisions de Wall Street.

Skillz (SKLZ) – La plate-forme d’esports a bondi de 10,1% dans le commerce avant commercialisation après l’annonce que les fonds ARK de Cathie Wood ont acheté 1,2 million d’actions supplémentaires après un achat de 5 millions d’actions mercredi.

Skechers (SKX) – Le fabricant de chaussures a battu les estimations en haut et en bas pour son dernier trimestre, stimulé par une forte demande à l’étranger pour ses chaussures. Les actions de Skechers ont grimpé de 10,4% en action avant commercialisation.

World Wrestling Entertainment (WWE) – Les actions de la société de médias et de divertissement ont augmenté de 2,9% dans les actions de pré-commercialisation après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le premier trimestre. Cependant, les bénéfices ont diminué par rapport à il y a un an, reflétant une baisse des événements en direct en raison de la pandémie.

Skyworks Solutions (SWKS) – Le fabricant de puces achète l’infrastructure et l’activité automobile de Silicon Labs (SLAB) pour 2,75 milliards de dollars en espèces. L’accord aidera Skyworks à se développer sur de nouveaux marchés tels que les véhicules électriques et la technologie 5G. Skyworks a augmenté de 4,1% sur le pré-marché, tandis que Silicon Labs a progressé de 12,3% après avoir annoncé qu’il rendrait 2 milliards de dollars du produit de l’opération aux actionnaires.

Harley-Davidson (HOG) – Le stock du fabricant de motos a chuté de 2,6% sur le marché avant la commercialisation après que Morgan Stanley l’a rétrogradé à «sous-pondération» de «poids égal». L’action a rebondi après de solides résultats au premier trimestre, mais Morgan Stanley a déclaré que la récente dynamique positive était désormais prise en compte et que les investisseurs sous-estimaient les défis à venir.