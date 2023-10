Kimberly Boynton et Ethan Minkel rejoignent le conseil d’administration de Byrne Dairy

Laiterie Byrne Inc. et Ventes Sonbyrne Inc. a annoncé deux nouveaux membres à son conseil d’administration.

Kimberly Boynton était directeur général de Santé Crouse de 2014 à 2023. Avant de devenir PDG, Boynton a occupé le poste de directeur financier de l’organisation de santé.

Diplômé de Université Niagara titulaire d’un diplôme en comptabilité et en École de gestion Whitman à Université de Syracuse titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, Boynton a siégé aux conseils d’administration de Société financière Seneca./Banque d’épargne Sénèque, SRC inc.et AAA de l’ouest et du centre de New York. Elle est également membre du conseil d’administration de Académie des Frères Chrétiens.

Ethan Minkel possède plus de 27 ans d’expérience dans les domaines de la gestion opérationnelle, des ressources humaines, de la logistique, du service client et de l’amélioration des processus. Il a passé plus de 24 ans avec Walmart Inc., dans divers rôles tels que directeur de magasin, directeur régional des ressources humaines, directeur de district de Finger Lakes et Southern Tier, coordinateur régional de formation pour New York et Pennsylvanie et directeur de marché pour Rochester et Buffalo. Il a alors commencé à consulter pour Guidepoint Inc.il y a trois ans et a rejoint Robert Half International l’année dernière en tant que professionnel du conseil en engagement.

Depuis 1933, Laiterie Byrne produit des produits laitiers dans le centre de New York. Elle travaille avec des fermes familiales locales et exploite une usine aseptique et à durée de conservation prolongée dans l’est de Syracuse ; une usine de crème glacée à Syracuse ; et une usine à durée de conservation prolongée à Cortlandville. Fondée en 1956, Sonbyrne est la branche vente au détail de Byrne. Ayant commencé avec un seul magasin à Central Square, Sonbyrne s’est développé pour atteindre plus de 70 emplacements dans tout le nord de l’État de New York.

